Nou scandal la Hollywood. Protagonista unui film, plătită cu 1% din suma primită de actorul din rolul principal

Actrița Michelle Williams ar fi primit mai puțin de 1% din suma pe care actorul Mark Wahlberg ar fi primit-o pentru a filma din nou câteva scene din filmul „All the Money in the World”, regizat de Ridley Scott.

FOTO: Gulliver/ Getty Images

Actorul Mark Wahlberg ar fi fost plătit cu 1.5 milioane de dolari, în vreme ce Michelle Williams ar fi primit 80 de dolari pe ziua de filmare, în total, mai puțin de 1.000 de dolari, potrivit CNN Money.

Nu se știe încă dacă Michelle Williams știe ce sumă a primit co-starul ei. Ea declarase în decembrie că e dispusă să facă tot ce trebuie pentru film, în contextul în care Kevin Spacey a fost exclus din cauza scandalului sexual în care este implicat.

Echipa „All the Money in the World” a filmat din nou scenele în care apărea Kevin Spacey şi vor fi inserate în film. Spacey a fost înlocuit de Christopher Plummer.

Regizonul Ridley Scott declara că „toată lumea s-a implicat în filmarea scenelor din nou fără să primească prea mulți bani în schimb”.

„Pot să primească salariul meu, vacanțele mele, orice își doresc. Pentru că apreciez foarte mult efortul masiv pe care l-au făcut pentru mine”, adaugă regizorul.

FOTO: IMDB

Decizia înlocuirii lui Spacey a fost făcută de Scott şi producători de la Imperative Entertainment, cu sprijinul Sony Pictures. Imperative Entertainment şi Scott Free Productions au produs acest film pentru Sony şi TriStar Pictures.

Reacțiile altor actori nu au întârziat să apară.

„E o actriță minunată nominalizată la Oscar și câștigătoare a unui premiu Golden Globe. E în industrie de 20 de ani. Merită mai mult de 1% din salariul protagonistului masculin”, a declarat actrița Jessica Chastain.

Mai multe actrițe și-au exprimat susținerea pentru plata în mod egal pentru actori și actrițe. Printre ele se numără: Mia Farrow, Amber Tamblyn și Sophia Bush.

Filmul „All the Money in the World” prezintă povestea răpirii, în anul 1973, a adolescentului John Paul Getty III. Spacey ar fi trebuit să îl interpreteze pe bunicul acestuia, miliardarul american din industria petrolieră Jean Paul Getty.