Drea de Matteo, actriță cunoscută pentru rolul ei din serialul extrem de popular „Clanul Soprano”, a vorbit în termeni pozitivi despre platforma OnlyFans, spunând că i-a „salvat viața”, întrucât i-a permis să-și plătească ipoteca pentru casă.

Actrița de 52 de ani și-a făcut cont pe platforma pentru adulți anul trecut, cu toate că inițial a fost reticentă. Dar în cele din urmă - spune ea - nu a avut de ales, în condițiile în care a refuzat să se vaccineze anti-Covid-19 și nu a mai putut să participe la niciun spectacol, astfel că la un moment dat avea doar 10 dolari în contul bancar, potrivit Variety.

Actrița Drea de Matteo a jucat în serialul celebru „Clanul Soprano” FOTO: Getty Images Deschide galeria foto

Acum, actrița a mărturisit că imaginile postate pe OnlyFans au fost atât de profitabile încât a reușit să-și plătească ipoteca și chiar să-și lanseze propria afacere.

„OnlyFans mi-a salvat viața”

Având contul bancar gol, Drea de Matteo s-a trezit într-o situație extrem de dificilă, pentru că nu avea de unde să facă rost de „suma astronomică” pe care o datora. „Ne-a salvat... OnlyFans mi-a salvat viața sută la sută. Nu pot să cred că spun asta, dar chiar ne-a salvat. Oricine vrea să mă condamne și să mă atace, n-are decât să o facă. Sper doar că nu te vei găsi niciodată în situația în care am fost, să mai am grijă și de doi copii mici. Mi-a salvat casa în care stăm de mulți ani și care este importantă pentru noi. Și, în plus, mi-a adus suficienți bani pentru a începe și a finanța ULTRAFREE (afacerea ei - n.n..)”, a spus actrița.

Actrița spune că s-a confruntat cu mai multe probleme într-o perioadă scurtă de timp. „Am primit înștiințare în executare silită și casa mea a fost inundată, așa că am încercat să o vând... Am vrut să o vând înainte să o pierd. Dar în același timp mi-am pierdut mama, iar cealaltă mamă a mea, care suferă de demență, a rămas fără bani pentru asistență. Nu știam în ce direcție să o apuc”, a spus ea.

Imediat ce a început să posteze pe OnlyFans a început să câștige sume uriașe. „În cinci minute am reușit să plătesc ipoteca pentru casă”, spune ea.

La început avea rețineri foarte mari și nu se simțea confortabil să posteze pe OnlyFans, dar acum o face cu plăcere. „Chiar mă simt bine să văd acele fotografii”, a spus ea.

Actrița a explicat că, pe OnlyFans, face ședințe foto pe care fanii le pot urmări în timp real.

