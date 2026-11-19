La două luni după ce au dat de înțeles că urmau să ia o decizie majoră de a pune capăt colaborării, Comcast și Skydance închid oficial joint venture-ul lor european de streaming, care fusese anunțat pentru prima dată în urmă cu cinci ani, într-un context cu totul diferit. Prezentă în peste 20 de țări europene, inclusiv în România, platforma de streaming SkyShowtime își va înceta activitatea la sfârșitul anului 2027. Directorul general Monty Sarhan va părăsi conducerea serviciului, anunță The Hollywood Reporter.

Închiderea platformei vine pe fondul transformărilor majore din industria globală de divertisment, după fuziunile și reorganizările care au schimbat structura companiilor ce dețin servicii de streaming.

Producții cunoscute, precum „MobLand”, „Dexter”, „Yellowstone” și „Tulsa King”, vor putea fi urmărite pe noua platformă rezultată din tranzacția Skydance, care reunește Paramount+ și HBO Max.

Un an de tranziție înaintea închiderii

SkyShowtime a fost lansată în 2021 de Comcast și ViacomCBS, companie devenită ulterior Paramount Global, ca serviciu de streaming destinat piețelor europene.

Platforma a fost concepută pentru a oferi un catalog extins de divertisment, cu peste 10.000 de ore de programe și producții provenite de la Showtime, Nickelodeon, Paramount Pictures, Paramount+ Originals, Sky Studios, Universal Pictures și Peacock.

În septembrie, conducerea SkyShowtime anunțase deja o analiză a opțiunilor strategice privind viitorul serviciului.

La acel moment, directorul Monty Sarhan declara că platforma avea câteva milioane de abonați și capacitatea de a concura cu operatorii consacrați de pe piață.

Decizia anunțată acum prevede o perioadă de tranziție de aproximativ un an, înaintea încetării activității.

Reorganizări majore în industria de streaming

În paralel, Comcast pregătește separarea activităților de conținut NBCUniversal și Sky de divizia sa de conectivitate, proces care ar urma să se finalizeze în 2027.

De cealaltă parte, Paramount Global a fuzionat cu Warner Bros. Discovery sub conducerea Skydance, compania lui David Ellison.

În urma acestor transformări, serviciile HBO Max și Paramount+ reunesc aproximativ 203 milioane de abonați la nivel mondial, potrivit datelor prezentate de The Hollywood Reporter.

Noua structură concurează astfel la nivel global cu platforme precum Netflix, Amazon și Disney+.

Ce se întâmplă cu abonații SkyShowtime

În mesajul transmis angajaților, conducerea companiei a precizat că serviciul va continua să funcționeze normal în perioada de tranziție.

„Consultările cu angajații sunt în curs de desfășurare, în conformitate cu cerințele locale, iar calendarul și procedura pot varia de la o țară la alta”, scrie într-o notă internă.

Compania le-a mulțumit angajaților pentru activitatea desfășurată și a precizat că vor fi comunicate informații suplimentare pe măsură ce procesul de reorganizare avansează.

Editor : M.C