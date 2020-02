OSCAR® 2020. Câștigătorii premiilor Academiei americane de Film sunt anunțați în această noapte

Cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar va avea loc în această noapte la Los Angeles, când vom afla cine sunt câștigătorii celor mai importante distincții din industria cinematografiei acordate de Academia americană de Film.

Drama „Joker”, deși controversată, a primit la Oscar 2020 cele mai multe nominalizări - 11, inclusiv la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor” şi „cel mai bun actor în rol principal”. Lungmetrajul este urmat de „The Irishman”, „Once Upon a Time... in Hollywood” şi de „1917”, fiecare cu câte zece selecţii la diverse categorii.

Spectacolul va începe după miezul nopții, ora României, cu momentul sosirii vedetelor pe covorul roșu. Postul de televiziune E! va transmite în direct de la ora 00:00, sosirea vedetelor pe covorul roşu la ediţia 2020 a premiilor Oscar, care va avea loc la Dolby Theatre din Los Angeles. Gala propriu-zisă a premiilor Oscar începe în jurul orei 3:00, ora României, și este transmisă în Statele Unite de postul ABC.

Gala premiilor Oscar nu va avea nici în 2020 gazdă. Decizia a fost luată după ce organizatorii au constatat că această formulă „a funcționat foarte bine anul trecut”. Ceremonia de decernare a premiilor Oscar din 2019 s-a desfășurat fără gazdă, pentru prima dată în 30 de ani. Actorul Kevin Hart ar fi trebuit să prezinte evenimentul, însă acesta a renunţat din cauza scandalului iscat de mesajele homofobe publicate pe conturile sale online în urmă cu mai mulţi ani. În ciuda controverselor care au însoțit gala din 2019, audiența ceremoniei a fost mai crescută față de cea din 2018.

Cele mai importante nominalizări

Nouă filme se află anul acesta în cursă pentru cel mai bun film la cea de-a 92-a gală a premiilor Academiei americane de Film. Lupta cea mare se va da între drama „Joker”, regizată de Todd Phillips, „The Irishman”, „Once Upon a Time... in Hollywood” și „1917”, în regia lui Sam Mendes. În cursa pentru Oscarul ce va recompensa cel mai bun film se mai află „Ford vs Ferrari”, „Jojo Rabbit”, „Little Women”, „Marriage Story” și „Parasite”, un lungmetraj sud-coreean care ar putea fi marea surpriză a nopții.

Cel mai bun film

1917 (Universal)

Ford v Ferrari (Fox)

The Irishman (Netflix)

Jojo Rabbit (Fox Searchlight)

Joker (Warner Bros.)

Little Women (Sony)

Marriage Story (Netflix)

Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

Parasite (Neon)

La categoria cel mai bun actor în rol principal au fost nominalizați Antonio Banderas, pentru rolul din „Pain and Glory”, Leonardo DiCaprio - „Once Upon a Time in Hollywood”, Adam Driver - „Marriage Story”, Jonathan Pryce - „The Two Popes” și Joaquin Phoenix, pentru rolul magistral pe care îl face în „Joker”.

Actor în rol principal

Antonio Banderas (Pain and Glory)

Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)

Adam Driver (Marriage Story)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (The Two Popes)

Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Renée Zellweger, Cynthia Erivo și Charlize Theron se vor înfrunta la categoria cea mai bună actriță.

Actriţă în rol principal

Cynthia Erivo (Harriet)

Scarlett Johansson (Marriage Story)

Saoirse Ronan (Little Women)

Charlize Theron (Bombshell)

Renée Zellweger (Judy)

Pretendenții la titlul de cel mai bun actor în rol secundar sunt Tom Hanks cu rolul din pelicula „A Beautiful Day in the Neighborhood”, Anthony Hopkins - „The Two Popes”, Al Pacino și Joe Pesci - „The Irishman” și Brad Pitt - „Once Upon a Time in Hollywood”.

Actor în rol secundar

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (The Two Popes)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Brad Pitt (Once Upon a Time in Hollywood)

Oscarul pentru cea mai bună actriță în rol secundar este disputat de Kathy Bates cu rolul din „Richard Jewell”, Laura Dern - „Marriage Story”, Scarlett Johansson - „Jojo Rabbit”, Florence Pugh - „Little Women” și Margot Robbie - „Bombshell”.

Actriţă în rol secundar

Kathy Bates (Richard Jewell)

Laura Dern (Marriage Story)

Scarlett Johansson (Jojo Rabbit)

Florence Pugh (Little Women)

Margot Robbie (Bombshell)

Iar la categoria cel mai bun regizor au fost nominalizați Joon-ho Bong cu „Parasite”, Sam Mendes pentru pelicula „1917”, Todd Phillips cu „Joker”, Quentin Tarantino - „Once Upon a Time in Hollywood” și Martin Scorsese cu producția „The Irishman”.

Cel mai bun regizor

Bong Joon Ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips (Joker)

Martin Scorsese (The Irishman)

Quentin Tarantino (Once Upon a Time in Hollywood)

Predicții privind câștigătorii, pe baza calculelor matematice

Publicația The Hollywood Reporter a realizat o listă a posibililor câștigători ai principalelor premii Oscar din 2020, pe baza unor calcule matematice, relatează Mediafax.

Se iau în considerare următoarele fapte:

1. De la crearea trofeului pentru cel mai bun montaj, în 1934, toate producțiile desemnate cel mai bun film au fost nominalizate și la categoriile "cel mai bun monteur" sau "cel mai bun actor/ cea mai bună actriță".

2. De la crearea Sindicatului regizorilor americani (Directors Guild Association), în 1948, toate producțiile desemnate cel mai bun film au fost câștigătoare ale premiului DGA sau nominalizate pentru cel mai bun montaj.

3. Niciun lungmetraj străin nu a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film.

4. Niciun lungmetraj produs de o platformă de streaming nu a primit vreodată premiul Oscar pentru cel mai bun film.

5. Niciun lungmetraj inspirat din benzi desenate nu a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Totuși, dacă drama de război "1917", de Sam Mendes, câștigă, primul fapt nu mai este valabil. Același lucru se aplică pentru "Once Upon a Time in Hollywood", de Quentin Tarantino, cu al doilea fapt, "Parasite", de Bong Joon-ho, cu al treilea, "The Irishman", de Martin Scorsese, cu al patrulea, și "Joker", de Todd Phillips, cu al cincilea. Acest lucru nu înseamnă că trebuie să fie eliminate toate filmele de pe listă, fiind vorba doar despre statistici.

Cel mai bun film

Statisticile, spun cei de la The Hollywood Reporter, merg spre "1917", având în vedere faptul că a fost premiat cu Globul de Aur și trofeele Sindicatului producătorilor, Sindicatului regizorilor și BAFTA. Totuși, nu pot fi excluse "Parasite", premiat de Sindicatul actorilor americani pentru cea mai bună distribuție, și "Once Upon a Time in Hollywood", premiat cu Globul de Aur și trofeul Critics' Choice.

Cel mai bun regizor

Au trecut 17 ani de când un câștigător al premiului Sindicatului regizorilor americani nu a primit și un Oscar pentru același film. Era anul în care Rob Marshall ("Chicago") câștiga premiul DGA, dar Roman Polanski ("The Pianist") era recompensat cu Oscar. Anul acesta, Sam Mendes este considerat marele favorit, după ce a primit premiul DGA.

Cel mai bun actor

Joaquin Phoenix a dominat acest sezon, cu interpretarea magistrală a rolului din "Joker". Phoenix a mai fost nominalizat la Oscar de trei ori ("Gladiator", "Walk the Line" și "The Master"). Deși niciun actor nu a câștigat vreodată Oscarul pentru un rol principal într-un film inspirat din benzi desenate, Joaquin Phoenix ar putea crea un precedent.

Cea mai bună actriță

În mod similar lui Phoenix, Renée Zellweger ("Judy") este considerată marea favorită. Victoria pare și mai aproape, având în vedere că cei care au primit anul acesta Globurile de Aur pentru roluri principale în comedie/ musical, Taron Egerton ("Rocketman") și Awkwafina ("The Farewell"), nici nu au fost nominalizați la Oscar. Phoenix și Zellweger au primit Globurile de Aur pentru roluri principale în drame.

Cel mai bun rol secundar masculin

Brad Pitt este considerat marele favorit, pentru rolul din "Once Upon a Time in Hollywood". Starul nu a câștigat niciodată Oscarul pentru interpretare, ci doar ca producător al filmului "12 Years a Slave" (2013).

Cel mai bun rol secundar feminin

Laura Dern pare a fi marea favorită, după ce a primit premiile Globul de Aur, Critics' Choice, al Sindicatului actorilor americani și BAFTA, pentru rolul din "Marriage Story".

Cel mai bun scenariu original

Deși inițial marele favorit părea Quentin Tarantino ("Once Upon a Time in Hollywood"), Sindicatul scenariștilor americani a premiat lungmetrajul "Parasite". Totuși, Tarantino nu a fost eligibil pentru trofeu, nefiind membru al sindicatului. "Parasite", de Bong Joon Ho, a primit ulterior și premiul BAFTA pentru cel mai bun scenariu.

Cel mai bun scenariu adaptat

Marele favorit pare a fi "Jojo Rabbit", Taika Waiti, după ce a primit premiile Sindicatului scenariștilor americani și BAFTA.

Cel mai bun lungmetraj animat

Cele mai multe premii le-a primit în acest sezon "Toy Story 4", dar niciodată o franciză nu a câștigat Oscarul de două ori, iar aceasta a primit deja un astfel de premiu și pentru partea a treia, în 2010. Pe de altă parte, "Missing Link" a primit în acest sezon premiile Globul de Aur și BAFTA.

Cel mai bun documentar

Liderul, potrivit calculelor matematice, este "American Factory", un documentar produs de Barack și Michelle Obama. Pe de altă parte, "Honeyland" este primul film din istoria Oscar nominalizat atât la premiul pentru cel mai bun documentar, cât și la cel pentru cel mai bun lungmetraj internațional.

Cel mai bun film internațional

"Parasite" a primit cele mai multe premii și este considerat favorit inclusiv la Oscarul pentru cel mai bun film. Alte cinci filme au fost nominalizate la ambele categorii ale premiilor Oscar și au câștigat în cele din urmă doar Oscarul pentru lungmetraj străin (așa cum era cunoscută anterior distincția): "Z" (1969), "Life Is Beautiful" (1998), "Crouching Tiger, Hidden Dragon" (2000), "Amour" (2012), "Roma" (2018).

