Oscar 2022. A 94-a ediţie a galei Premiilor Oscar își desemnează azi câștigătorii. Cine sunt nominalizații

Astăzi, 27 martie 2022, este programată cea de-a 94-a ediţie a galei Premiilor Oscar, distincţii decernate de Academia americană de film. Vor fi premiate cele mai bune pelicule lansate între 1 martie şi 31 decembrie 2021. Evenimentul are loc la Dolby Theatre, în Hollywood, California, iar gazdele spectacolului sunt actriţele Regina Hall, Amy Schumer şi Wanda Sykes.

Nominalizările pentru cele 23 de categorii au fost anunţate la 8 februarie de actorii Leslie Jordan şi Tracee Ellis Ross.

La categoria "cel mai bun film", candidează: "Belfast", "CODA", "Don't Look Up", "Drive My Car", "Dune", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "The Power of the Dog", "West Side Story". Pentru nominalizarea la această categorie, au fost luate în considerare doar 276 de pelicule, cel mai scăzut număr din ultimii ani din cauza pandemiei de COVID-19.

Cel mai bun regizor va fi ales dintre: Kenneth Branagh ("Belfast"); Ryusuke Hamaguchi ("Drive My Car"); Paul Thomas Anderson ("Licorice Pizza"); Jane Campion ("The Power of the Dog"); Steven Spielberg ("West Side Story").

La categoria "cel mai bun actor în rol principal", au fost nominalizaţi: Javier Bardem, "Being the Ricardos"; Benedict Cumberbatch, "The Power of the Dog"; Andrew Garfield, "Tick, Tick... Boom!"; Will Smith, "King Richard"; Denzel Washington, "The Tragedy of Macbeth".

Nominalizate pentru "cea mai bună actriţă în rol principal" sunt: Jessica Chastain, "The Eyes of Tammy Faye"; Olivia Colman, "The Lost Daughter"; Penelope Cruz, "Parallel Mothers"; Nicole Kidman, "Being the Ricardos"; Kristen Stewart, "Spencer".

Precedenta ediţie a galei Premiilor Oscar s-a desfăşurat la 25 aprilie 2021, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19. Marele câştigător al galei cu numărul 93 al Premiilor Oscar a fost lungmetrajul "Nomadland", care a triumfat la categoriile "cel mai bun film", "cea mai bună regie" (Chloe Zhao) şi "cea mai bună actriţă în rol principal" (Frances McDormand), scrie Agerpres.

Cineasta chineză Chloe Zhao, care locuieşte de mulţi ani în Statele Unite, a câştigat premiul Oscar pentru regie cu filmul "Nomadland", devenind prima femeie asiatică şi cea de-a doua femeie din istorie care obţine acest trofeu - după Kathryn Bigelow pentru "The Hurt Locker".

Britanicul Anthony Hopkins a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun actor principal - devenind totodată cel mai vârstnic câştigător din categoriile de interpretare - graţie rolului unui octogenar care se luptă cu efectele demenţei în filmul "The Father".

Protagonista filmului "Nomadland", Frances McDormand, a câştigat cel de-al treilea Oscar din cariera sa, performanţă realizată de-a lungul istoriei de doar şapte artişti. Ea a câştigat precedentele sale două trofee pentru filmele "Fargo" şi "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

În 2020, ceremonia de acordare a Premiilor Oscar a avut loc în ziua de 9 februarie. Marele câştigător a fost filmul sud-coreean "Parasite", considerat o metaforă despre clivajul social dintre săraci şi bogaţi în societatea modernă, care a făcut istorie după ce a câştigat patru trofee şi a devenit prima producţie realizată într-o limbă străină care s-a impus la categoria regină a distincţiilor decernate de Academia Americană de Film - cel mai bun film.

Cineastul Bong Joon-ho, creatorul filmului "Parasite", a câştigat şi premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, impunându-se în faţa marelui favorit, Sam Mendes, care semnase regia lungmetrajului "1917", de asemenea favorit la marele premiu. Filmul sud-coreean s-a mai impus la categoriile "cel mai bun lungmetraj internaţional" şi "cel mai bun scenariu original", iar "1917" a câştigat trei premii Oscar, impunându-se însă în categorii tehnice - cea mai bună imagine, cel mai bun mixaj de sunet şi cele mai bune efecte vizuale.

Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker", a fost desemnat cel mai bun actor în rol principal. Renee Zellweger a câştigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, graţie transformării sale cameleonice din filmul "Judy", în care a interpretat-o pe legendara Judy Garland.

Primele premii ale Academiei Americane de Film, numite ulterior "Oscar", au fost acordate la 16 mai 1929, notează site-ul oscar.go.com, iar ceremonia a avut loc la Hotelul Hollywood Roosevelt.

După acea primă ediţie, ceremoniile de decernare a Premiilor Oscar au avut loc la hotelurile Ambassador şi Biltmore, dar pe măsură ce evenimentul devenea tot mai grandios, sălile care îl găzduiau deveneau neîncăpătoare. Aşa se face că a fost mutat în diferite alte locuri, iar începând cu anul 2002, gala Oscarurilor are loc la Teatrul Dolby, numit, iniţial, Teatrul Kodak.

Statueta, care se înmânează câştigătorilor, reprezintă un cavaler cu o sabie care stă pe o rolă de film cu cinci cadre, reprezentând categoriile iniţiale ale Academiei: actorii, scenariştii, regizorii, producătorii şi tehnicienii. Mult râvnita statuetă a Oscarurilor nu măsoară decât 34 cm. A văzut lumina zilei la sfârşitul anilor '20, în urma creării Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice (pe scurt Academia Americană de Film), în anul 1927, de către proprietarul Metro-Goldwyn-Mayer, Louis Mayer. A fost concepută de directorul artistic Cedric Gibbons şi lucrată de sculptorul George Stanley.

Denumită, oficial, Premiul de Merit al Academiei, statueta a rămas cunoscută sub numele de Oscar. Iniţial folosit ca o poreclă, originea acestui nume rămâne încă neclară. Cu toate acestea, se pare că a fost folosit pentru prima dată de către Margaret Herrick, bibliotecar al Academiei şi, ulterior, director executiv, căreia i s-a părut că statueta seamănă cu unchiul său, Oscar. Academia nu a oficializat acest nume până în 1939, cu toate că era deja foarte folosit.

Statuetele sunt realizate din bronz placat cu aur de 24 de carate. Numărul exact al statuetelor ce urmează a fi decernate nu este cunoscut înainte de deschiderea plicurilor din marea seară a Oscarurilor. Iar acest fapt se explică, pe de o parte, prin aceea că un singur premiu poate fi împărţit de doi sau de mai mulţi câştigători, iar pe de altă parte, prin faptul că, pe lângă premiile acordate la categoriile din concurs, se mai conferă şi premii onorifice.

În anul 1935, a fost acordat pentru prima dată un Premiu Juvenil al Academiei, decernat copiilor-actori, pentru contribuţii deosebite în cinematografie. Prima laureată a acestui premiu a fost Shirley Temple, în vârstă de 6 ani, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale de-a lungul anului 1934. Shirley Temple a primit o statuetă miniaturală, cam la jumătate din dimensiunea celei standard. O astfel de statuetă a mai fost acordată ulterior altor 11 artişti, ultima laureată a acestui premiu special fiind Hayley Mills (14 ani), în 1961, pentru rolul interpretat în ''Pollyanna'' (1960). Din anul 1962, acest premiu a fost desfiinţat.

