Oscar 2023. La noapte se dau cele mai râvnite premii din cinematografie. Lista nominalizărilor

În această noapte se vor decerna premiile Academiei Americane de Film pentru cele mai bune realizări cinematografice ale anului 2022, în cadrul celei de-a 95-a ediţii a galei premiilor Oscar, desfășurată la Dolby Theatre din Los Angeles. Ediția din acest an vine cu o serie de recorduri și premiere.

Filmul cu cele mai multe nominalizări, 11, este comedia-dramă „Everything Everywhere All at Once”, regizată şi produsă de Daniel Kwan şi Daniel Scheinert. Pe locul al doilea se află „All Quiet on the Western Front” şi „Banshees of Inisherin”, fiecare cu 9 nominalizări, urmate de „Elvis”, cu opt nominalizări, potrivit oscars.com, preluată de Agerpres.

Cel mai bun film va fi desemnat dintre următoarele zece titluri: „All Quiet on the Western Front”, „Avatar: The Way of Water”, „The Banshees of Inisherin”, „Elvis”, „Everything Everywhere All At Once”, „The Fabelmans”, „Tár”, „Top Gun: Maverick”, „Triangle of Sadness”, „Women Talking”.

La categoria Cel mai bun regizor, nominalizaţi sunt: Martin McDonagh pentru „The Banshees of Inisherin”; Daniel Kwan şi Daniel Scheinert - „Everything Everywhere All at Once”; Steven Spielberg - „The Fabelmans”; Todd Field - „Tár” şi Ruben Östlund - „Triangle of Sadness”.

Cei cinci nominalizaţi la categoria Cel mai bun actor sunt: Austin Butler pentru rolul Elvis Presley din filmul „Elvis”; Colin Farrell pentru rolul Pádraic Súilleabháin din „The Banshees of Inisherin”; Brendan Fraser pentru rolul Charlie din „The Whale”; Paul Mescal pentru rolul Calum Paterson din „Aftersun” şi Bill Nighy pentru rolul Rodney Williams din „Living”.

Cele cinci nominalizări la categoria Cea mai bună actriţă sunt: Cate Blanchett pentru rolul Lydia Tár din filmul „Tár”; Ana de Armas pentru rolul Norma Jeane Mortensen / Marilyn Monroe din filmul „Blonde”; Andrea Riseborough pentru rolul Leslie Rowlands din „To Leslie”; Michelle Williams pentru rolul Mitzi Schildkraut-Fabelman din „The Fabelmans” şi Michelle Yeoh pentru rolul Evelyn Quan Wang din „Everything Everywhere All at Once”.

Oscarurile onorifice vor fi înmânate regizoarei şi producătoarei Euzhan Palcy, compozitoarei Diane Warren şi regizorului Peter Weir, în timp ce actorul şi regizorul Michael J. Fox va primi premiul umanitar „Jean Hersholt”.

Spectacolul de duminică noapte este produs şi regizat de Glenn Weiss în colaborare cu Ricky Kirshner. Rolul de prezentator îi aparţine actorului de comedie Jimmy Kimmel, aflat în această postură pentru a treia oară, după ediţiile premiilor Oscar din 2017 şi 2018.

Recorduri și premiere

Etapa nominalizărilor a adus cu sine numeroase recorduri şi premiere. Este prima dată când două continuări, „Avatar: the Way of Water” şi „Top Gun: Maverick”, se întrec la categoria Cel mai bun film în cadrul aceleiaşi ediţii a Oscarurilor.

În premieră, niciunul dintre cei cinci candidaţi pentru titlul de Cel mai bun actor nu mai fusese nominalizat la această categorie până acum. Compozitorul John Williams, în vârstă de 90 de ani, a devenit cea mai vârstnică persoană nominalizată la Oscar şi tot el a devenit persoana în viaţă cu cele mai multe nominalizări la Oscar, în număr de 53.

Steven Spielberg a devenit primul regizor nominalizat la categoria Cel mai bun regizor de-a lungul a şase decenii. După 43 de ani, Judd Hirsch a primit a doua sa nominalizare la Oscar, la categoria Cel mai bun actor în rol secundar. Actriţa Angela Bassett a intrat în istoria premiilor Academiei de film americane după ce a devenit prima vedetă din universul cinematografic Marvel nominalizată la Oscar într-o categorie de interpretare, graţie rolului său din filmul „Black Panther: Wakanda Forever”.

Premiile Oscar 2022

Precedenta ediţie a galei premiilor Oscar s-a desfăşurat la 27 martie 2022. Lungmetrajul „CODA” a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film. Pelicula, regizată de Sian Heder, obţinuse deja, în 2022, premiile decernate de Sindicatul actorilor americani şi Sindicatul producătorilor americani. Jessica Chastain a triumfat la categoria Cea mai bună actriţă în rol principal, graţie interpretării sale din filmul „The Eyes of Tammy Faye”, iar Will Smith a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea sa din lungmetrajul „King Richard”.

În 2021, ceremonia s-a desfăşurat în ziua de 25 aprilie, după ce a fost amânată cu două luni din cauza pandemiei de COVID-19. Marele câştigător al galei a fost lungmetrajul „Nomadland”, care a triumfat la categoriile Cel mai bun film, Cea mai bună regie (Chloe Zhao) şi Cea mai bună actriţă în rol principal (Frances McDormand).

Istoria premiilor Oscar

Primele premii ale Academiei Americane de Film, numite ulterior „Oscar”, au fost acordate la 16 mai 1929, notează site-ul oscar.go.com, iar ceremonia a avut loc la Hotelul Hollywood Roosevelt.

După acea primă ediţie, ceremoniile de decernare a Premiilor Oscar au avut loc la hotelurile Ambassador şi Biltmore, dar pe măsură ce evenimentul devenea tot mai grandios, sălile care îl găzduiau deveneau neîncăpătoare. Aşa se face că a fost mutat în diferite locuri, iar începând cu anul 2002, gala Oscarurilor are loc la Teatrul Dolby, numit, iniţial, Teatrul Kodak, notează site-ul www.oscars.org.

Statueta care se înmânează câştigătorilor reprezintă un cavaler cu o sabie care stă pe o rolă de film cu cinci cadre, reprezentând categoriile iniţiale ale Academiei: actorii, scenariştii, regizorii, producătorii şi tehnicienii. Mult râvnita statuetă a Oscarurilor măsoară 34 cm. A văzut lumina zilei la sfârşitul anilor '20, în urma creării Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice (Academia Americană de Film), în anul 1927, de către proprietarul Metro-Goldwyn-Mayer, Louis Mayer. A fost concepută de directorul artistic Cedric Gibbons şi lucrată de sculptorul George Stanley.

Denumită, oficial, Premiul de Merit al Academiei, statueta a rămas cunoscută sub numele de Oscar. Iniţial folosit ca o poreclă, originea acestui nume rămâne încă neclară. Cu toate acestea, se pare că a fost folosit pentru prima dată de către Margaret Herrick, bibliotecar al Academiei şi, ulterior, director executiv, căreia i s-a părut că statueta seamănă cu unchiul său, Oscar. Academia nu a oficializat acest nume până în 1939, cu toate că era deja foarte folosit, notează site-ul www.oscars.org.

Statuetele sunt realizate din bronz placat cu aur de 24 de carate şi cântăresc aproape 4 kg.

Filmele cu cele mai multe premii Oscar din istorie rămân „Ben-Hur” (1959), „The Lord of the Rings: The Return of the King” (2003) şi „Titanic” (1997), fiecare cu 11 reuşite. Le urmează musicalul „West Side Story” (1961) cu 10 premii Oscar. Persoana cu cele mai multe premii Oscar câştigate este Walt Disney, cu 22 de trofee competitive şi 4 onorifice.

