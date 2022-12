Prea mult sex, prea multe împușcături și prea puțină hârțogăraie. Ce spun adevărații agenți secreți despre filmele de spionaj

Spionii sunt peste tot – mai ales la televizor. Datorită serviciilor de streaming, fanii thrillerelor de spionaj au de unde alege. Dar printre telespectatori sunt și adevărați agenți sub acoperire, ale căror roluri variază de la colectarea informațiilor până la recrutarea de spioni. Și, uneori, ceea ce văd pe ecran îi enervează, reatează The Guardian.

Veteranii americani din serviciile de securitate națională și de informații le găsesc în mod constant defecte eroilor din filmele de spionaj.

„Sunt foarte presată să vin cu o emisiune care să arate ce fac cu adevărat ofițerii CIA”, spune fosta analistă CIA Gail Helt.

Dacă aceste filme chiar ar arăta realitatea, telespectatorii ar vedea și partea lipsită de farmec a acestei meserii și cât de plictisitoare poate fi câteodată.

„Relația mea cu filmele centrate pe agențiile de aplicare a legii și de informații este una de dragoste/ură”, spune fostul agent special FBI Jeff Cortese.

„Îmi plac când pricep despre ce e vorba și mă enervează când înțeleg greșit. Adică vorbesc despre a fi autentic, nu realist. Realist ar fi să petreci 90-95% din fiml urmărind oficialii agenției care fac rapoarte. Nimeni nu vrea să vadă asta. Vreau să văd acea parte de 5-10% din meserie care este interesantă,” spune el.

Unele filme pot fi greșite complet, în timp ce altele înțeleg lucrurile „mai puțin greșit”. Aceasta este evaluarea lui John Sipher, care s-a pensionat în 2014 după o carieră de 28 de ani ca agent CIA sub acoperire. Doar câteva primesc aprobarea lui, deși precizează clar că nici un serial sau film nu e lipsit de greșeli.

Pentru Cortese, cel mai enervant e atunci când protagoniștii țin greșit armele de foc în mână. Este, de alfel, una dintre cele mai frecvente plângeri ale adevăraților agenți secreți.

„Personajele fac adesea greșeala de a ține degetul pe trăgaci când au arma în mână. În viața reală, degetul tău este de-a lungul țevii și atingi trăgaciul abia când vrei să-l apeși. Acesta este probabil cel mai iritant lucru”, spune el.

Alte plângeri de la adevărații spioni includ: prea mult sex, prea multe împușcături și abilități exagerate ale protagoniștilor. Ei subliniază, de asemenea, că în viața reală cazurile durează mult mai mult decât ceea ce producătorii de programe TV înghesuie în limitele unui episod de o jumătate de oră sau de o oră.

Din acest motiv, unii veterani evită genul cu totul.

Tracy Walder este un fost agent special al FBI și o veterană a misiunilor sub acoperire la Centrul de luptă împotriva terorismului din cadrul CIA.

„Capacitățile noastre sunt privite ca omnisciente. Cu siguranță nu sunt. Lucrurile au nevoie timp, cazurile pot dura ani întregi,” spune ea.

Ea adaugă că, deși această profesie poate fi „sexy” și incitantă, o mare parte din ea înseamnă să scrii rapoarte într-un birou. În plus, este o muncă secretă, așa că un agent care se lasă prins frecvent în lupte cu arma de tipul celor văzute la televizor face ceva greșit.

„Noi purtăm arme în anumite zone de operare, dar aceasta nu este norma. Nu suntem forțe de ordine, deci nu e în fișa postului. Da, avem pregătire pentru a folosi arme și am purtat arme în unele țări în care am servit, dar asta este tot. Evident, în calitate de agent FBI, am purtat tot timpul”, explică Walder.

