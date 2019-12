Premiile EFA 2019. Scurtmetrajul lui Bogdan Mureșanu „Cadoul de Crăciun”, recompensat cu un „Oscar european”

Coproducţia româno-spaniolă „Cadoul de Crăciun”, scrisă şi regizată de Bogdan Mureşanu, a fost desemnată cel mai bun scurtmetraj european la cea de-a 32-a gală a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), organizată sâmbătă seară în Berlin și considerată o competiție echivalentă a unor „Oscaruri europene”.

„Cadoul de Crăciun” este unul dintre cele mai premiate scurtmetraje românești, cu peste 50 de distincții la nivel internațional. Pelicula este o comedie neagră despre ultima zi de comunism - 20.12.1989 - în care o familie bucureșteană află că băiatul de 7 ani a expediat prin poștă o scrisoare către Moș Gerilă în care a scris dorința tatălui de a-l vedea pe Ceaușescu mort.

„Cadoul de Crăciun” este un scurtmetraj de ficţiune cu o durată de 23 de minute, produs de Bogdan Mureşanu, Vistor Dumitrovici şi Eduardo Moises Escribano Solera. Din distribuţie fac parte actorii Ioana Flora şi Adrian Văncică.

„Te-ai aștepta să fie dintr-o experiență personală și nu te-ai înșela. Inventasem cu vărul meu și cu sora mea un limbaj secret pe vremea aia și codasem tot felul de propoziții anticomuniste de care părinții noștri aflaseră și a urmat un fel de măcel, nu foarte departe de film”, a declarat pentru Digi24 Bogdan Mureșanu (regizor și scenarist).

Bogdan Mureşanu este regizor, scenarist şi producător român de film, născut în Bucureşti în 1974. A scris şi regizat scurtmetrajele „Tuns, ras şi frezat” (2013), „Negruzzi 14” (2016), '„Magicianul'” (2018). Este directorul casei de producţie Kinotopia.

La această categorie au mai fost nominalizate scurtmetrajele: „Dogs Barking At Birds” („Caes Que Ladram Aos Passaros” - Portugalia, regizat de Leonor Teles), „Reconstruction” („Rekonstrukce” - Cehia, regizat de Jiri Havlicek şi Ondrej Novak), „The Marvelous Misadventures Of The Stone Lady” („Les Extraordinaires Mesaventures de la Jeune Fille de Pierre” - Franţa/Portugalia, regizat de Gabriel Abrantes) şi „Watermelon Juice” („Suc de Sindria” - Spania, regizat de Irene Moray).

Scurtmetrajul „Cadoul de Crăciun” a mai fost recompensat cu marele premiu la Festivalul Internaţional de Scurtmetraj de la Clermont-Ferrand (Franţa, 2019), premiul Gopo 2019 la categoria „cel mai bun scurtmetraj”, menţiune specială la Festivalul de cinema mediteraneean de la Montpellier, 2018.

Cea de-a 32-a ediţie a galei de decernare a premiilor Academiei de Film Europene, supranumite „Oscarurile europene”, s-a desfăşurtat sâmbătă seară la Berlin.

Fondată în 1988, Academia Europeană de Film reuneşte peste 3.600 de profesionişti din industria cinematografică şi are drept scop promovarea filmului european. Galele EFA sunt organizate la fiecare doi ani în capitala Germaniei, iar în restul anilor în diverse oraşe europene, precizează Agerpres.