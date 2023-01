Premiile Oscar 2023: "Everything Everywhere" a fost nominalizat la 11 categorii. "Elvis" şi "Avatar" concurează la cel mai bun film

Filmele nominalizate la premiile Oscar din 2023 au fost anunţate, astăzi, de Academia Americană de film, pelicula "Everything Everywhere All at Once" având cele mai multe nominalizări, la 11 categorii. Pentru cel mai bun film concurează şi "Elvis" sau "Avatar: The Way of Water".

"Everything Everywhere All At Once", o comedie SF regizată de Daniel Kwan și Daniel Scheinert a fost nominalizată la 11 categorii, printre care cel mai bun film, cea mai bună regie și cea mai bună actriță într-un rol principal - Michelle Yeoh.

Filmul independent a fost una dintre revelațiile din 2022, câștigând peste 100 de milioane de dolari la box office, de peste patru ori bugetul pentru care a fost făcut.

"Nimic nou pe frontul de vest" are 9 nominalizări, la egalitate cu "The Banshees of Inisherin", în timp ce "Elvis" are 8 nominalizări.

La categoria cel mai bun film au fost zece nominalizări, anul acesta.

Pelicula biografică "Elvis", comedia cu accente noir "The Banshees of Inisherin" şi pelicula cu accente autobiografice "The Fabelmans", în regia lui Steven Spielberg completează lista, alături de "Avatar: The Way of Water", continuarea blockbusterului regizat de James Cameron, "Top Gun: Maverick", "Tar", "Triangle of Sadness" şi "Women Talking", informează Agerpres.

Câştigătorii celor mai prestigioase trofee din industria cinematografică vor fi dezvăluiţi cu prilejul unei ceremonii desfăşurate pe 12 martie şi prezentate de actorul de comedie Jimmy Kimmel. Evenimentul va fi transmise live de postul de televiziune ABC. Kimmel va fi pentru a treia oară gazda ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, după ediţiile din 2017 şi 2018.

Gala premiilor Oscar precum şi alte ceremonii din domeniul divertismentului au întâmpinat dificultăţi, în ultimii ani, în a atrage telespectatori, în special în rândul tinerilor, care petrec mult timp pe platforme precum TikTok şi YouTube.

Ediţia de anul trecut a premiilor Academiei de film americane, când Will Smith l-a plesnit pe prezentatorul ceremoniei, Chris Rock, înainte de a primi trofeul pentru "cel mai bun actor", a atras circa 15,4 milioane de telespectatori, locul al doilea în clasamentul celor mai slabe cote de audienţă din istoria evenimentului.

Editor : D.R.