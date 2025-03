„Trăiască filmul independent”, a spus Sean Baker, regizorul „Anora”, desemnat Cel mai bun film la cea de-a 97-a ediţie a galei Premiilor Oscar care a avut loc la Dolby Theater din Los Angeles. Baker a câştigat pentru producţia, regia, scenariul şi montajul tragicomediei despre relaţia dintre o stripteuză şi moştenitorul unui oligarh rus. Obţinerea de către Baker a patru Oscaruri pentru acelaşi film este o performanţă care nu a mai fost realizată până acum în istoria premiilor. Totodată, Mickey Madison a luat premiul pentru Cea mai bună actriță pentru performanța din același film.

„Am salvat acest film la montaj. Regizorul acela nu ar trebui să mai lucreze niciodată”, a glumit Baker pe scena Dolby, referindu-se, bineînţeles, la el, atunci când a câştigat la categoria Cel mai bun montaj, potrivit News.ro.

Momentul în care se anunță câștigătorul pentru Cel mai bun film:

Cea mai bună actriţă în rol principal a fost aleasă Mickey Madison pentru rolul din „Anora”:

Sean Baker a câştigat trofeul pentru Cel mai bun regizor pentru „Anora”. Cineastul a făcut o pledoarie pentru vizionarea filmelor în cinematografe: „În timpul pandemiei, am pierdut 1.000 de ecrane în SUA. Şi continuăm să le pierdem în mod regulat. Dacă nu inversăm această tendinţă, vom pierde o parte vitală a culturii noastre. Acesta este strigătul meu de luptă”.

Cel mai bun actor în rol principal a fost ales Adrien Brody pentru interpretarea din „The Brutalist”.

Brody i-a învins pe Timothée Chalamet („A Complete Unknown”), Colman Domingo („Sing Sing”), Ralph Fiennes („Conclave”) şi Sebastian Stan („The Apprentice”) în lupta pentru statuetă.

Urcând pe scenă pentru a accepta trofeul, Brody i-a aruncat guma de mestecat partenerei sale, Georgina Chapman.

Omagiu pentru Quincy Jones

„Când vorbim despre excelenţa persoanelor de culoare, vorbim despre Quincy”, au spus Whoopi Goldberg şi Oprah Winfrey care i-au adus un omagiu marelui producător la gala Oscar. Queen Latifah a cântat „Ease on Down the Road”.

Morgan Freeman, care a jucat alături de Gene Hackman în „Unforgiven” şi „Under Suspicion”, i-a adus un omagiu marelui actor, înainte de segmentul In Memoriam.

„Săptămâna aceasta, comunitatea noastră a pierdut un gigant. Şi eu am pierdut un prieten drag, Gene Hackman. Am avut plăcerea de a lucra alături de Gene la două filme, «Unforgiven» şi «Under Suspicion». La fel ca toţi cei care au împărţit o scenă cu el, am aflat că era un interpret generos şi un om ale cărui daruri evidenţiau munca tuturor. Gene spunea mereu: «Nu mă gândesc la moştenire. Sper doar ca oamenii să-şi amintească de mine ca de cineva care a încercat să facă o treabă bună». Cred că vorbesc în numele tuturor când spun: «Gene, vei fi ţinut minte pentru asta şi pentru multe altele. Odihneşte-te în pace, prietenul meu!”.

Regizorul filmului documentar „No Other Land”, premiat pentru Cel mai bun documentar, Basel Adra: „Cerem lumii să ia măsuri serioase pentru a opri nedreptatea şi pentru a opri epurarea etnică a poporului palestinian. Acum aproximativ două luni, am devenit tată, iar speranţa mea pentru fiica mea este că nu va trebui să trăiască aceeaşi viaţă pe care o trăiesc eu acum”.

Coregizorul Yuval Abraham: „Am făcut acest film, palestinieni şi israelieni, pentru că împreună, vocile noastre sunt mai puternice. Ne vedem reciproc, distrugerea Gazei şi a poporului său, care trebuie să înceteze, ostaticii israelieni, luaţi cu brutalitate în crima din 7 octombrie, care trebuie eliberaţi”.

„Slava Ukraini!” a spus pe scenă actriţa Darryl Hannah, aducând un omagiu ucrainenilor şi prezentând premiul pentru Cel mai bun montaj. Statueta i-a revenit filmului „Anora” de Sean Baker.

Zoe Saldaña a fost desemnată cea mai bună actriţă în rol secundar pentru rolul din „Emilia Pérez”, menţionând că este „prima americancă de origine dominicană care acceptă un Oscar”.

Franciza James Bond a avut propriul său moment la Premiile Oscar 2025 cu un medley dedicat filmului şi interpretat de Lisa, Doja Cat şi Raye, cu un preambul de Margaret Qualley sub forma unui dans pe tema filmului. Lisa a cântat un fragment din „Live and Let Die”, Doja a preluat „Diamonds are Forever”, iar Raye a cântat „Skyfall”.

Sean Baker a câştigat Oscarul pentru scenariul original cu „Anora”.

„Flow”, care a fost produs independent, a câştigat premiul Oscar pentru Cel mai bun film de animaţie, devansând filmele producătorilor Disney şi DreamWorks.

Kieran Culkin câştigă Oscarul pentru Cel mai bun actor în rol secundar cu interpretarea din „A Real Pain”.

În discursul său, el a evocat momentul infam în care, după ce a câştigat premiul Emmy pentru cel mai bun actor pentru serialul „Succession” de la HBO, i-a cerut soţiei sale, Jazz, să aibă un al treilea copil - ceea ce a făcut doar pentru că ea îi promisese că va avea un al treilea copil dacă el câştiga Emmy-ul, fără să se gândească că o va face.

„După spectacol, ne plimbam printr-o parcare... şi ea a spus: «Doamne, chiar am spus asta!»” a redat Culkin. „«Cred că îţi datorez un al treilea copil». M-am întors spre ea şi i-am spus: «Serios, vreau patru». Iar ea s-a întors spre mine - jur pe Dumnezeu, asta s-a întâmplat acum mai bine de un an - şi mi-a spus: «Îţi voi da patru când vei câştiga un Oscar»”.

Gazda show-ului a fost Conan O'Brien

Conan O'Brien a glumit pe seama Karlei Sofía Gascón în monologul de la Oscar: „Dacă ai de gând să scrii pe Twitter despre Oscaruri, numele meu este Jimmy Kimmel”.

Înainte de glume, într-un segment preînregistrat, O'Brien a ieşit din corpul lui Demi Moore la „The Substance” şi s-a târât afară nu neapărat mai tânăr sau mai sexy, dar cel puţin într-un smoching.

„Bună, Demi. Ce mai faci?”, a spus O'Brien când a păşit pe scena Dolby Theatre. „Asta a fost ciudat. Da, ciudat. Îmi lipsesc nişte chei de maşină”.

O'Brien a abordat apoi elefantul din sală: controversa care a izbucnit în urma postărilor jignitoare ale vedetei din „Emilia Pérez” Karla Sofía Gascón pe reţelele sociale.

„Un mic fapt pentru voi: Anora foloseşte cuvântul cu F de 479 de ori”, a spus O'Brien. „Cu trei mai mult decât recordul stabilit de publicistul lui Karla Sofía Gascón”. O'Brien şi-a ridicat apoi vocea pentru a-i imita pe reprezentanţii lui Gascón - „You tweeted WHAT?!” - apoi a dansat în jurul scenei.

„Dacă nu aţi văzut «Conclave», sloganul său este: Un film despre Biserica Catolică, dar nu vă faceţi griji”, a spus el. Mai departe: „Un alt film nominalizat pentru cel mai bun film este «I'm Still Here». Un film incredibil. Este vorba despre o femeie care merge înainte singură după ce soţul ei dispare. Când soţia mea l-a văzut, l-a numit filmul anului care te face să te simţi bine”.

Manifestație pro-Palestina

Protestatarii pro-Palestina au blocat duminică multe dintre străzile folosite pentru a ajunge la Premiile Oscar 2025, încetinind traficul înainte de începerea ceremoniei.

Protestul a avut loc la colţul dintre Hollywood Boulevard şi Highland Avenue, unde maşinile şi limuzinele trebuie să vireze în drumul lor spre Dolby Theatre. Potrivit The Hollywood Reporter, autorităţile au închis mai multe străzi din apropiere din cauza activităţii. O postare pe reţelele de socializare din partea organizaţiei pentru drepturile omului Code Pink a precizat că cei din stradă „protestau faţă de complicitatea Hollywood-ului la genocidul Israelului împotriva poporului palestinian”.

Ariana Grande şi Cynthia Erivo au deschis gala

Ariana Grande şi Cynthia Erivo au dat startul celei de-a 97-a ceremonii anuale cu un medley muzical din „The Wizard of Oz”, „The Wiz” şi „Wicked”.

După un omagiu adus oraşului Los Angeles, care îşi revine în urma incendiilor devastatoare, Grande a deschis spectacolul cu o interpretare emoţionantă a piesei „Somewhere Over the Rainbow”, urmată de Erivo care a cântat „Home” din „The Wiz”. Cele două şi-au unit forţele pentru „Defying Gravity”, spectacolul de final al primului act din „Wicked”.

Grande şi Erivo, extrem de talentate, interpretează rolurile Glindei, veselă şi iubitoare de roz, şi Elphaba, cu pielea verde, în „Wicked”, care prezintă primul act al producţiei de lungă durată de pe Broadway. Pe lângă bogăţia din box office, adaptarea muzicală a fost nominalizată la 10 premii Oscar, inclusiv pentru Cel mai bun film, actriţă pentru Erivo şi actriţă în rol secundar pentru Grande.

Topul nominalizărilor

„Emilia Pérez” a condus în topul nominalizărilor la Oscar 2025 cu 13, stabilind un record pentru un film în altă limbă decât engleza. După „Emilia Pérez” au fost „The Brutalist” şi „Wicked”, la egalitate cu câte 10 nominalizări. „A Complete Unknown” şi „Conclave” au avut câte opt menţiuni.

Cinci filme au concurat pentru cel mai bun film: „Anora”, „Dune: Part Two”, „I'm Still Here”, „Nickel Boys” şi „The Substance”. Dintre studiouri, Netflix a condus în top cu 16 nominalizări.

Categoria Cel mai bun actor a fost o cursă între Adrien Brody, care a interpretat rolul unui arhitect imigrant în „The Brutalist”, şi Timothée Chalamet, care l-a jucat pe Bob Dylan în „A Complete Unknown”. Aceştia s-au mai confruntat cu Colman Domingo („Sing Sing”), Ralph Fiennes („Conclave”) şi Sebastian Stan („The Apprentice”).

În ceea ce priveşte Cea mai bună actriţă, Demi Moore , care joacă rolul unei actriţe îmbătrânite care ia un ser de tinereţe suspect în „The Substance” s-a luptat pentru o statuetă cu vedeta din „Anora”, Mikey Madison. Cynthia Erivo („Wicked”), Karla Sofía Gascón („Emilia Pérez”) şi Fernanda Torres („I'm Still Here”) au fost de asemenea în cursă.

Lista nominalizărilor şi câştigătorilor premiilor Oscar 2025

Cel mai bun film: „Anora” - câştigător , „The Brutalist”, “A Complete Unknown”, „Conclave”, „Dune: Part Two”, „Emilia Pérez”, „I’m Still Here”, „Nickel Boys”, „The Substance”, „Wicked”

, „The Brutalist”, “A Complete Unknown”, „Conclave”, „Dune: Part Two”, „Emilia Pérez”, „I’m Still Here”, „Nickel Boys”, „The Substance”, „Wicked” Cel mai bun regizor: Sean Baker - „Anora” - câştigător, Brady Corbet - „The Brutalist”, James Mangold - „A Complete Unknown”, Jacques Audiard - „Emilia Pérez”, Coralie Fargeat - „The Substance”

Brady Corbet - „The Brutalist”, James Mangold - „A Complete Unknown”, Jacques Audiard - „Emilia Pérez”, Coralie Fargeat - „The Substance” Cel mai bun actor în rol principal : Adrien Brody - „The Brutalist” - câştigător, Timothée Chalamet -„A Complete Unknown”, Colman Domingo - „Sing Sing”, Ralph Fiennes - „Conclave”, Sebastian Stan - „The Apprentice”

: Timothée Chalamet -„A Complete Unknown”, Colman Domingo - „Sing Sing”, Ralph Fiennes - „Conclave”, Sebastian Stan - „The Apprentice” Cea mai bună actriţă în rol principal: Demi Moore - „The Substance”, Cynthia Erivo - „Wicked”, Mikey Madison - „Anora” - câştigător, Karla Sofía Gascón - „Emilia Pérez”, Fernanda Torres - „I’m Still Here”

Demi Moore - „The Substance”, Cynthia Erivo - „Wicked”, Mikey Madison - Karla Sofía Gascón - „Emilia Pérez”, Fernanda Torres - „I’m Still Here” Cel mai bun actor în rol secundar: Yura Borisov - „Anora”, Kieran Culkin - „A Real Pain” - câştigător, Edward Norton - „A Complete Unknown”, Guy Pearce - „The Brutalist”, Jeremy Strong - „The Apprentice”

Yura Borisov - „Anora”, Edward Norton - „A Complete Unknown”, Guy Pearce - „The Brutalist”, Jeremy Strong - „The Apprentice” Cea mai bună actriţă în rol secundar: Monica Barbaro - „A Complete Unknown”, Ariana Grande - „Wicked”, Felicity Jones - „The Brutalist”, Isabella Rossellini - „Conclave”, Zoe Saldaña - „Emilia Pérez” - câştigător

Monica Barbaro - „A Complete Unknown”, Ariana Grande - „Wicked”, Felicity Jones - „The Brutalist”, Isabella Rossellini - „Conclave”, Cel mai bun scurtmetraj animat: „Beautiful Men”, „ In the Shadow of Cypress” - câştigător , „Magic Candies”, „Wander to Wonder”, „Yuck!”

„Beautiful Men”, „ , „Magic Candies”, „Wander to Wonder”, „Yuck!” Costume: „A Complete Unknown” , „Conclave” , „Gladiator II”, „Nosferatu”, „Wicked” - câştigător

„A Complete Unknown” , „Conclave” , „Gladiator II”, „Nosferatu”, Scurtmetraj live-action: „A Lien”, „Anuja”, „I’m Not a Robot” - câştigător , „The Last Ranger”, „The Man Who Could Not Remain Silent”

„A Lien”, „Anuja”, , „The Last Ranger”, „The Man Who Could Not Remain Silent” Machiaj şi coafură: „A Different Man”, „Emilia Pérez”, „Nosferatu”, „The Substance” - câştigător, „Wicked”

„A Different Man”, „Emilia Pérez”, „Nosferatu”, „Wicked” Coloană sonoră: „The Brutalist” - câştigător, „Conclave”, „Emilia Pérez”, „Wicked”, „The Wild Robot”

„The Brutalist” - câştigător, „Conclave”, „Emilia Pérez”, „Wicked”, „The Wild Robot” Scenariu adaptat: „A Complete Unknown”, „ Conclave” - câştigător, „Emilia Pérez”, „Nickel Boys”, „Sing Sing”

„A Complete Unknown”, „ „Emilia Pérez”, „Nickel Boys”, „Sing Sing” Scenariu original: „Anora” - câştigător, „The Brutalist”, „A Real Pain”, „September 5”, „The Substance”

„The Brutalist”, „A Real Pain”, „September 5”, „The Substance” Lungmetraj animat: „Flow” - câştigător , „Inside Out 2”, „Memoir of a Snail”, „Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”, „The Wild Robot”

, „Inside Out 2”, „Memoir of a Snail”, „Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl”, „The Wild Robot” Imagine: „The Brutalist” - câştigător, „Dune: Part Two”, „Emilia Pérez”, „Maria”, „Nosferatu”

„Dune: Part Two”, „Emilia Pérez”, „Maria”, „Nosferatu” Lungmetraj documentar: „Black Box Diaries”, „No Other Land” - câştigător, „Porcelain War”, „Soundtrack to a Coup d’Etat”, „Sugarcane”

„Black Box Diaries”, „Porcelain War”, „Soundtrack to a Coup d’Etat”, „Sugarcane” Scurtmetraj documentar: „Death by Numbers”, „I Am Ready, Warden”, „Incident”, „Instruments of a Beating Heart”, „The Only Girl in the Orchestra” - câştigător

„Death by Numbers”, „I Am Ready, Warden”, „Incident”, „Instruments of a Beating Heart”, Montaj: „Anora” - câştigător, „The Brutalist”, „Conclave”, „Emilia Pérez”, „Wicked”

„The Brutalist”, „Conclave”, „Emilia Pérez”, „Wicked” Lungmetraj internaţional: „I’m Still Here” - câştigător, „The Girl with the Needle”, „Emilia Pérez”, „The Seed of the Sacred Fig”, „Flow”

„The Girl with the Needle”, „Emilia Pérez”, „The Seed of the Sacred Fig”, „Flow” Cântec original: „El Mal” din „Emilia Pérez” - câştigător, „The Journey” din „The Six Triple Eight”, „Like a Bird” din „Sing Sing”, „Mi Camino” din „Emilia Pérez”, „Never Too Late” din „Elton John: Never Too Late”

„The Journey” din „The Six Triple Eight”, „Like a Bird” din „Sing Sing”, „Mi Camino” din „Emilia Pérez”, „Never Too Late” din „Elton John: Never Too Late” Scenografie: „The Brutalist”, „Conclave”, „Dune: Part Two”, „Nosferatu”, „Wicked” - câştigător

„The Brutalist”, „Conclave”, „Dune: Part Two”, „Nosferatu”, Sunet: „A Complete Unknown”, „ Dune: Part Two” - câştigător , „Emilia Perez”, „Wicked”, „The Wild Robot”

„A Complete Unknown”, „ , „Emilia Perez”, „Wicked”, „The Wild Robot” Efecte vizuale: „Alien: Romulus”, „Better Man”, „Dune: Part Two” - câştigător, „Kingdom of the Planet of the Apes”, „Wicked”.

Editor : B.E.