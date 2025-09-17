Live TV

Premiul Ofir nu va mai fi finanțat de Israel, după ce distincția cinematografică a fost acordată unui film despre un băiat palestinian

Data actualizării: Data publicării:
the sea
Mohamad Ghazawi în „The Sea” Foto: Shai Goldman via jpost.com

Ministerul Culturii din Israel a oprit finanţarea celui mai prestigios premiu de film din ţară, după ce acesta a fost acordat unui film despre un băiat palestinian din Cisiordania, transmite miercuri DPA.

Premiul Ofir, adesea denumit Oscarul israelian, este considerat cea mai înaltă distincţie cinematografică a Israelului.

„The Sea” (Marea, n.r.), regizat de israelianul Shai Carmeli-Pollak, a câştigat marţi premiul la categoria cel mai bun film. Filmul spune povestea unui băiat palestinian din oraşul Ramallah din Cisiordania ocupată, care încearcă să vadă marea pentru prima dată.

Pentru mulţi palestinieni din Cisiordania, o zonă fără ieşire la mare, acest lucru este dificil din cauza punctelor de control militare din Israel, care se află în război cu islamiştii palestinieni Hamas din Fâşia Gaza din octombrie 2023.

Ministrul israelian al Culturii şi Sportului, Miki Zohar, a criticat filmul într-o declaraţie de miercuri: „Sub conducerea mea, cetăţenii israelieni nu vor plăti din buzunarele lor pentru o ceremonie care scuipă în faţa soldaţilor noştri eroici”, scrie Agerpres.

În urma a ceea ce a descris ca fiind o ceremonie de decernare a premiului „ruşinoasă”, Zohar şi-a anunţat decizia de a opri finanţarea premiului. El a declarat că israelienii merită o utilizare mai bună a banilor publici. Zohar este membru al partidului de dreapta Likud.

În ciuda anunţului său, filmul este încă pregătit să reprezinte Israelul la Premiile Oscar din 2026, la categoria dedicată celor mai bune producţii internaţionale, în luna martie.

Muhammad Gazawi, în vârstă de treisprezece ani, care a jucat în film, a câştigat şi Premiul Ofir pentru cel mai bun actor. Potrivit Jerusalem Post, el şi-a exprimat speranţa în discursul său de acceptare pentru un viitor în care copiii pot „trăi şi visa fără războaie”.

Citește și:

Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cladire_lovita_drone
1
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
intrarea in sala CCR
2
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
retea energie electrica
Maia Sandu: SUA finanțează cu 130 de milioane dolari o linie...
Regele Charles și Donald Trump
Cum l-ar putea convinge regele Charles pe Donald Trump să sprijine...
lucian duta fost sef cnas
Lucian Duță scapă de închisoare. Fostul șef CNAS, condamnat pentru o...
Ultimele știri
Guvernul a atras investiții de peste 2,15 miliarde de lei la ultima ediție FIDELIS. Care au fost cele mai accesate emisiuni
Aderarea la UE este o formă de garanție de securitate, i-a spus președinta Parlamentului European lui Zelenski, la Kiev
Rogobete: În discuţia iniţială cu premierul am spus că în sănătate nu putem tăia bugete, însă reorientăm şi reaşezăm lucrurile
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Kaja Kallas
Schimbare radicală de abordare la vârful UE: Kaja Kallas propune sancțiuni și tarife suplimentare pentru Israel
Fâșia Gaza
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
Eurovision_Song_Contest_2026_logo
Spania, una dintre cele 5 mari finanțatoare ale Eurovision, se retrage dacă Israelul participă. Cine mai boicotează concursul muzical
bombardament gaza
„Gaza arde”. Ofensiva israeliană în orașul palestinian este în desfășurare. Mesajul dur al lui Donald Trump pentru Hamas
port arde
Armata israeliană a atacat un important port din Yemen
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
După ce a împlinit 21 de ani, David Popovici a primit cel mai tare mesaj de la iubita lui, Taisia. ”Fericiți”
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Donald Trump a fost fermecat de Kate Middleton. Un expert în citirea pe buze a dezvăluit ce i-a spus...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
A plecat din România, de la un salariu de 4.000 €, și a ajuns să câștige 60.000 € lunar și să ”strălucească”...
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...