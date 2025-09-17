Premiul Ofir nu va mai fi finanțat de Israel, după ce distincția cinematografică a fost acordată unui film despre un băiat palestinian

Ministerul Culturii din Israel a oprit finanţarea celui mai prestigios premiu de film din ţară, după ce acesta a fost acordat unui film despre un băiat palestinian din Cisiordania, transmite miercuri DPA.

Premiul Ofir, adesea denumit Oscarul israelian, este considerat cea mai înaltă distincţie cinematografică a Israelului.

„The Sea” (Marea, n.r.), regizat de israelianul Shai Carmeli-Pollak, a câştigat marţi premiul la categoria cel mai bun film. Filmul spune povestea unui băiat palestinian din oraşul Ramallah din Cisiordania ocupată, care încearcă să vadă marea pentru prima dată.

Pentru mulţi palestinieni din Cisiordania, o zonă fără ieşire la mare, acest lucru este dificil din cauza punctelor de control militare din Israel, care se află în război cu islamiştii palestinieni Hamas din Fâşia Gaza din octombrie 2023.

Ministrul israelian al Culturii şi Sportului, Miki Zohar, a criticat filmul într-o declaraţie de miercuri: „Sub conducerea mea, cetăţenii israelieni nu vor plăti din buzunarele lor pentru o ceremonie care scuipă în faţa soldaţilor noştri eroici”, scrie Agerpres.

În urma a ceea ce a descris ca fiind o ceremonie de decernare a premiului „ruşinoasă”, Zohar şi-a anunţat decizia de a opri finanţarea premiului. El a declarat că israelienii merită o utilizare mai bună a banilor publici. Zohar este membru al partidului de dreapta Likud.

În ciuda anunţului său, filmul este încă pregătit să reprezinte Israelul la Premiile Oscar din 2026, la categoria dedicată celor mai bune producţii internaţionale, în luna martie.

Muhammad Gazawi, în vârstă de treisprezece ani, care a jucat în film, a câştigat şi Premiul Ofir pentru cel mai bun actor. Potrivit Jerusalem Post, el şi-a exprimat speranţa în discursul său de acceptare pentru un viitor în care copiii pot „trăi şi visa fără războaie”.

Citește și:

Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș

Editor : B.E.