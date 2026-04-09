„Refuzăm ca inteligenţa artificială să dicteze legea în cinematografie”. Avertisment dur al organizatorilor Festivalului de la Cannes

Festivalul de Film de la Cannes refuză să permită inteligenţei artificiale „să dicteze legea” în cinematografie, a spus joi preşedinta evenimentului de pe Croazetă, Iris Knobloch, în deschiderea conferinţei de presă prin care a fost anunţată selecţia oficială a celei de-a 79-a ediţii a festivalului.

„Este important să precizăm că noi apărăm libertatea de creaţie pentru toate fiinţele umane, însă doar pentru fiinţele umane”, a adăugat Iris Knobloch în aceeaşi conferinţă de presă, organizată la Paris, relatează Agerpres.

„Inteligenţa artificială a pătruns deja în studiouri, în sălile de montaj, în procesele de creaţie. Nu închidem ochii, dar refuzăm ca ea să dicteze legea în cinematografie”, a mai spus preşedinta Festivalului de la Cannes, în contextul în care avântul înregistrat de AI generativă zguduie industria cinematografică.

În februarie, difuzarea pe scară largă a unui videoclip generat de AI, care arată o scenă de luptă între Tom Cruise şi Brad Pitt, a stârnit indignare în rândul marilor studiouri de la Hollywood, care au denunţat atunci încălcări „masive” ale drepturilor de autor.

La sfârşitul lunii februarie, în Franţa, 4.000 de actori, actriţe şi cineaşti au denunţat „jaful sistematic” comis cu ajutorul programelor de inteligenţă artificială generativă.

„Inteligenţa artificială ştie să imite, chiar foarte bine, dar nu va şti niciodată să simtă", a adăugat Iris Knobloch.

„În spatele fiecărei imagini există un regizor, dar şi zeci, uneori sute de persoane, care şi-au pus talentul, energia şi sufletul într-un proiect comun”, a explicat ea.

Cea de-a 79-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes se va desfăşura în perioada 12-23 mai.

