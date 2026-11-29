Florin Șerban, regizorul filmului „Nu e locul tău aici”, a vorbit la interviurile „În fata ța” de la Digi24 despre dificultățile de a-și finanța filmele, dificultăți cu care nu se confruntă doar el, ci toți regizorii și producătorii. El arată că, în ciuda subfinanțării, doar anul acesta patru filme românești au câștigat premii internaționale importante, inlcusiv Palme d'Or. „Nu există așa ceva în Europa”, spune regizorul.

Florin Șerban a relatat la Digi24 că este nevoit să îndeplinească mai multe roluri în același timp: și producător, și regizor, și scenarist, și editor, ba uneori chiar și actor.

„Sunt câteva bucăți din asta pe care eu le urăsc profund, așa, din toată fibra ființei mele. Și aceea e partea de finanțare, fiindcă se întâmplă foarte greu. Noi facem filme și, mă rog, tot înjurăm Centrul Național al Cinematografiei că nu face concursuri de două ori pe an, cum ar trebui. Filmele noastre nu ar exista dacă nu ar exista Centrul Național al Cinematografiei. Așa de greu e să găsim bani, încât, la un moment dat, am zis: gata, nu mai are rost să îmi pierd viața căutând bani în loc să fac film. Și atunci am mers și am bătut la uși. Și filmul e coprodus cu Avanpost, care au venit și au fost foarte generoși cu tot. E coprodus cu directorul de imagine, cu Liviu Mărghidan, care, la fel, a fost foarte generos și a zis, i-a plăcut proiectul: hai să facem filmul. E coprodus cu Adrian, care, la fel, a fost foarte generos, a zis: OK, gata, hai, facem, ne aruncăm. Deci, dacă e greu să faci? Da. Dacă nu îți place foarte tare, pe de o parte, și dacă nu ai ceva de spus care să te țină opt ani pe un proiect, nu merită”, spune Florin Șerban.

El a mai arătat că, în ciuda acestor dificultăți, filmele românești reușesc o performanță unică în Europa în ceea ce privește numărul de premii.

„Și cred că mai e un lucru care trebuie pomenit aici. În anul ăsta, 2026, spre exemplu, în condițiile unei subfinanțări masive a culturii în România, filmul românesc a luat Palme d'Or la Cannes, a luat Leopardul de Aur la Locarno, a luat premiul la Veneția, premiul publicului pentru filmul Alinei. Da, a mai fost filmul lui Radu Jude. Sunt patru filme, adică nu există așa ceva în Europa. Oricare țară din Europa nu are palmaresul ăsta într-un an - înțelegi? - în condițiile în care noi suntem îngrozitor de subfinanțați.”

Editor : B.P.