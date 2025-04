Robert De Niro va primi Palme d'Or onorific la Festivalul de Film de la Cannes

Actorul american Robert De Niro va fi distins cu un Palme d’Or onorific pentru întreaga carieră în cadrul ceremoniei de deschidere a celei de-a 78-a ediții a Festivalului de Film de la Cannes, au anunțat organizatorii, citați de The Hollywood Reporter. Ceremonia va avea loc la 13 mai, la exact 14 ani de când starul hollywoodian, de două ori laureat al premiului Oscar, a fost președintele juriului de la Cannes.

Robert De Niro are o istorie lungă cu Festivalul de la Cannes, amintește The Hollywood Reporter.

În 1976, a jucat în două filme incluse în selecția oficială: "1900", regizat de Bernardo Bertolucci, și "Taxi Driver", de Martin Scorsese, acesta din urmă câștigând Palme d’Or.

În 1983, a deschis festivalul cu "The King of Comedy", tot în regia aceluiași Martin Scorsese, revenind un an mai târziu cu "Once Upon a Time in America", de Sergio Leone.

În 1986, s-a întors pe Croazetă cu "The Mission", de Roland Joffé, al doilea film cu Robert De Niro care a câștigat Palme d’Or.

Mai recent, în 2023, a revenit la Cannes cu "Killers of the Flower Moon", regizat tot de Martin Scorsese.

„Mă simt atât de apropiat față de Festivalul de la Cannes!”, a declarat De Niro într-un comunicat. „Mai ales acum, când sunt atâtea lucruri în lume care ne despart, Cannes ne aduce împreună — povestitori, cineaști, fani și prieteni. E ca o întoarcere acasă”, a mărturisit actorul.

Pe lângă primirea Palme d’Or-ului onorific în cadrul ceremoniei de deschidere, Robert De Niro va susține și un masterclass pentru participanții la festival miercuri, 14 mai, la Teatrul Debussy.

Editor : Marina Constantinoiu