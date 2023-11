Rona Hartner a avut o fiica de 15 ani, rămasă acum orfană. Cu ce se ocupă Rita și cine este tatăl ei

Actrița Rona Hartner, care a murit joi la vârsta de 50 de ani, a avut o fiica de 15 ani, care a rămas acum orfană. Rita a fost nedespărțită în ultimele luni de mama ei, perioadă în care aceasta a dus o luptă brutală cu boala care a chinuit-o.

Potrivit Adevărul.ro, la începutul lunii septembrie 2023, Rona Hartner a povestit într-un interviu despre fiica ei și despre modul în care aceasta a făcut față situației: „Fiica mea, Rita, scumpa de ea, mă susține necondiționat, prin simplul fapt că nu îmi arată când plânge și că este speriată de situație. Mai ales că doctorii i-au zis să meargă să facă testamentul în favoarea ei. Rita este și foarte ambițioasă. A terminat școala de make-up artist în România și este foarte fericită de rezultatul pe care l-a obținut”.

Fiica Ronei, Rita Sumalya, s-a născut în Franța, iar tatăl ei este dansatorul argentinian Rocco Sedano. Relația dintre cei doi s-a încheiat la scurt timp după nașterea Ritei.

Adolescenta trăiește mai mult în Franța și vorbește parțial limba română, dar a venit în România cu mama ei de multe ori. Este atrasă și ea de artă și a jucat până acum în 3 filme.

În primăvara acestui an, când Rona a fost diagnosticată cu cancer, cele două și-au luat un an sabatic, ca să petreacă cât mai mult timp înpreună.

„Anul acesta mi-am luat un an sabatic mamă-fiică, să descoperim mai multe lucruri împreună. Și o iau cu mine peste tot. Îmi dau seama că la 18 ani va pleca pe drumul ei, între șapte ani și acum a fost numai și numai la școală. Și eu de fiecare dată când plecam în România, ea rămânea cu mama. Iar eu, ca artistă, am simțit o suferință destul de mare. De aceea am optat să facă o școală acasă, este în Franța, și în același timp să mă urmeze peste tot. Home schooling, cu școală de modelling, cu alte chestii. Nu prea îi place la școală cu foarte mulți copii, colegii nu au fost prea cool. Așa că home schooling îi convine mai mult. Vrea să facă un curs de hair styling, pe culoare bio, va face și modelling. Și avem și un film în care va juca. A mai jucat deja în trei filme. Și e basistă”, povestea Rona Hartner.

Rona Hartner a murit la vârsta de 50 de ani

Actrița Rona Hartner a murit joi, la vârsta de 50 de ani. Ea fusese diagnosticată cu cancer la plămâni și creier.

Hartner s-a născut la 9 martie 1973, în Bucureşti. A urmat cursurile Şcolii Germane „Herman Oberth” din Bucureşti (1979-1991), iar din 1992 a început cursurile la Academia de Teatru şi Film din Bucureşti, potrivit site-ului CineMagia - www.cinemagia.ro.

În 1996 l-a întâlnit pe regizorul francez Tony Gatlif, care era în căutarea unei actriţe pentru filmul „Gadjo Dilo” („Străinul nebun”), ce se filma în România, ea primind rolul de actor principal şi interpret al melodiilor din film, potrivit site-ului amintit. Acest rol i-a adus mai multe premii, la diferite festivaluri, precum „Leopardul de bronz” (Premiul special pentru interpretare) la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, precum şi o nominalizare la premiile Cesar.

Rona Hartner eraa stabilită în Franţa de peste 20 de ani.

Editor : D.C.