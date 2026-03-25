Saga „Stăpânul inelelor” va avea un nou film. Scenariul va fi scris de vedeta TV americană Stephen Colbert, fan al lui Tolkien

Late Show with Stephen Colbert. Foto: Profimedia

Saga cinematografică  „Stăpânul inelelor” va continua pe marile ecrane cu filmul „Lord of the Rings: Shadow of the Past” („Stăpânul inelelor: Umbra trecutului”, n.r.), al cărui scenariu va fi scris de comediantul și vedeta TV americană Stephen Colbert. Pelicula va fi produsă de de Peter Jackson și se bazează pe capitolele neadaptate pentru cinema din „Frăția inelului”, scrie The Guardian. Colbert se va dedica scrierii acestui scenariu după ce își va încheia rolul de prezentator al emisiunii „The Late Show” de la CBS, în luna mai.

Regizorul Peter Jackson, care a regizat trilogia „Stăpânul inelelor” și trilogia „Hobbitul”, a făcut anunțul surpriză într-un videoclip postat marți pe rețelele de socializare. Colbert este un fan înfocat al lui J.R.R. Tolkien de-o viață și a avut chiar și o mică apariție în filmul lui Jackson din 2013, „Hobbitul: Dezolarea lui Smaug”, alături de soția și copiii săi.

Potrivit Deadline, filmul se va intitula „Stăpânul inelelor: Umbra trecutului” și va fi scris de Colbert, Philippa Boyens și Peter McGee. Acțiunea se desfășoară la 14 ani după moartea lui Frodo, iar filmul îi va arăta pe Sam, Merry și Pippin în timp ce pornesc să refacă primii pași ai aventurii lor. Între timp, fiica lui Sam, Elanor, descoperă „un secret îngropat de mult timp, care explică de ce Războiul Inelului a fost pe punctul de a fi pierdut înainte chiar de a începe”.

Într-un videoclip cu Jackson, Colbert a spus că a fost inspirat să dezvolte o poveste după ce a recitit „Frăția Inelului” și s-a gândit la capitolele trei până la opt, care nu au fost incluse în adaptarea cinematografică a lui Jackson.

„Știi ce înseamnă cărțile pentru mine și ce înseamnă filmele tale pentru mine, dar ceea ce m-am trezit citind iar și iar au fost cele șase capitole de la începutul Frăției pe care voi nu le-ați dezvoltat niciodată în primul film de atunci”, i-a spus Colbert lui Jackson.

„M-am gândit: stai, poate că asta ar putea fi o poveste de sine stătătoare care s-ar potrivi în povestea mai amplă. Am putea crea ceva care să fie complet fidel cărților, dar în același timp complet fidel filmelor?”

Colbert a spus că a planificat apoi o schiță a poveștii împreună cu fiul său, scenaristul Peter Colbert.

„Mi-a luat câțiva ani să-mi adun curajul să te sun, dar acum vreo doi ani am făcut-o. Ți-a plăcut suficient încât să discutăm despre asta… și nu aș putea fi mai fericit că [Warner Bros.] a adorat-o”, i-a spus Colbert lui Jackson.

Jackson a glumit spunând că Colbert va trebui să-și găsească timp pentru a adapta filmul, făcând referire la anularea extrem de controversată a emisiunii „The Late Show” de la CBS, pe care Colbert o prezintă din 2015. Anularea a fost criticată ca fiind motivată politic, survenind imediat după ce Colbert a criticat compania-mamă a CBS, Paramount, pentru că a încheiat o înțelegere de 16 milioane de dolari cu Donald Trump, care și-a exprimat în mod deschis antipatia față de Colbert.

Ca răspuns, Colbert a spus: „Se pare că voi fi liber începând din această vară”, la care Jackson a replicat: „Nu e un noroc?”

Filmul va fi produs de Jackson împreună cu producătorii de lungă durată ai francizei, Philippa Boyens și Fran Walsh.

Filmul lui Colbert este al doilea film care va apărea în universul lui Tolkien. „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”, care urmează să fie lansat pe 17 decembrie 2027, va fi regizat chiar de Gollum – Andy Serkis – și îl va urma pe Aragorn în misiunea sa de a-l captura pe Gollum în perioada dintre „The Hobbit” și „Fellowship of the Ring”, pentru a împiedica inelul să ajungă la Sauron.

Cele șase filme din seria „Stăpânul inelelor” și „Hobbitul” au încasat în total 5,9 miliarde de dolari.

