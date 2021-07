Săptămâna thriller aduce titluri mult așteptate de fanii genului: Prădător de noapte, Lovitura și Seberg

În luna iulie, a doua săptămână este dedicată de Film Now pasionaților de producții thriller.

Luni, 5 iulie, de la ora 21:30, Film Now prezintă Nightcrawler/ Prădător de noapte. Lou Bloom, un tânăr în căutarea unui loc de muncă, este atras de lumea reportajelor de la locul incidentelor dramatice, iar Los Angeles devine cadrul perfect: reporterii pot vinde aceste articole în exclusivitate pe sume imense. Pentru Lou, o întâmplare neașteptată devine motorul noii sale pasiuni duble: pentru reportajele de la locul incidentelor din ce în ce mai suspecte şi pentru jurnalista veterană, care îi cumpără aceste materiale. Vezi despre ce întâmplare este vorba în producția Nightcrawler, lăudată în lumea cinematografiei pentru scenariul lui Dan Gilroy și interpretarea lui Jake Gyllenhaal. Considerat unul dintre cele mai bune filme ale anului la data lansării, Film Now vă invită să descoperiți misterul din culisele jurnalismului de investigație!

Marți, 6 iulie, de la ora 21:40, Film Now difuzează The Trust/ Lovitura. Filmul debutează cu scena în care sergentul David Waters și superiorul sau, Jim Stone, lucrează într-o arhivă de probe la sediul poliției din Los Angeles. Dezamăgiți și plictisiți de actualul loc de muncă, acestora le vine ideea de a jefui un traficant de droguri. După ce investighează unde își ține traficantul banii, polițiștii trebuie să își dea seama cum vor putea sparge un seif ascuns într-un magazin. Odată ce planul este stabilit, aceștia încep o acțiune fără cale de întoarcere. Descoperă doar la Film Now dacă echipa Cage - Wood reușește să fie și de cealaltă parte a legii!

Seberg/ Seberg se vede la Film Now sâmbătă, 10 iulie, de la ora 20:00. Inspirat din viața actriței Jean Seberg, producția cu același nume spune povestea frumoasei reprezentante a „Noului val francez”. La sfârșitul anilor '60, Seberg a fost vizată de un program ilegal de supraveghere derulat de FBI, care avea drept scop investigarea, intimidarea și destrămarea organizațiilor politice disidente din Statele Unite. Relația politică și romantică a lui Seberg cu un activist de culoare pentru drepturile civile a transformat-o pe aceasta în victima discreditărilor FBI. Descoperă doar la Film Now dacă va reuși să facă față întregii campanii de denigrare!

Producțiile thriller ale lunii iulie, dar și multe alte filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.