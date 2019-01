Scandal înainte de gala Oscar 2019: Părinții cer retragerea unui film despre uciderea unui copil de 2 ani

Un scurtmetraj care recreează evenimentele legate de uciderea băieţelului în vârstă de 2 ani James Bulger va rămâne în cursa pentru un premiu Oscar, au anunţat organizatorii, după ce familia solicitase retragerea scurtmetrajului din cursă, scrie BBC, citat de News.ro.

Mama lui James Bulger a solicitat ca "Detainment" să fie retras, după ce a fost nominalizat la categoria "cel mai bun scurtmetraj" la premiile Oscar.

Academia Americană de Film a spus că ia "foarte în serios" preocupările lui Denise Fergus, dar "păstrează o atitudine neutră" cu privire la procesul de vot. El a spus că membrii Academiei aplică "propria judecată" asupra meritelor filmului.

James Bulger, care mai avea o lună până să împlinească 3 ani, a fost răpit de doi băieţi în vârstă de 10 ani, Jon Venables şi Robert Thompson, de la centrul comercial Strand din Bootle, Merseyside, în 1993.

"Detainment", regizat de Vincent Lambe, recreează interviurile luate de poliţişti celor doi ucigaşi, folosind transcrierea casetelor originale înregistrate în instanţă.

Denise Fergus, mama lui James Bulger, a spus că este bântuită de unele dintre imaginile din film şi a cerut Academiei să-l retragă de la ceremonia de luna viitoare sau ca regizorul să renunţe să-l prezinte.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Într-un comunicat, Academia a transmis "cele mai profunde condoleanţe doamnei Fergus şi familiei sale. Suntem profund impresionaţi şi întristaţi de pierderea pe care au îndurat-o şi luăm în serios preocupările lor". "În conformitate cu principiile fundamentale stabilite pentru a menţine integritatea premiilor, Academia nu influenţează în niciun fel procesul de vot", se arată în comunicat.

"Detainment" a fost votat de membri ai Academiei. Când face alegerea, fiecare persoană aplică propria judecată cu privire la meritele artistice şi tehnice ale filmelor. Înţelegem că acest lucru nu va diminua durerea familiei; în orice caz, sperăm ca rolul neutru al Academiei să fie clarificat prin procesul de vot".

O petiţie online, care cerea ca filmul să fie retras de la ceremonia premiilor Academiei Americane de Film, care va avea loc pe 24 februarie, la Los Angeles, a strâns peste 100.000 de semnături.

Regizorul Vincent Lambe a refuzat să retragă opera sa, spunând: "Cred că asta ar distruge scopul realizării filmului".

El a afirmat că nu a intenţionat să fie lipsit de respect prin faptul că nu a consultat-o pe Denise Fergus şi pe familia acesteia înainte de a realiza scurtmetrajul: "Filmul a fost realizat cu scopul de a înţelege de ce s-a întâmplat această crimă şi pentru a preveni ceva similar în viitor".

Venables şi Thompson, care au fost condamnaţi pentru crimă după 17 zile de judecată în noiembrie 1993, dar au fost eliberaţi condiţionat în 2001 şi au primit noi identităţi.

Film Now și Digi24 vor transmite în data de 25 februarie 2019, de la ora 02:00, regalul cinematografiei mondiale, Gala Premiilor Academiei Americane de Film. Este al cincilea an în care Film Now și Digi24 aduc telespectatorilor din România emoțiile decernării celor mai râvnite trofee ale industriei cinematografice.

Etichete:

,

,