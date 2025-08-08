Live TV

Scandalul dintre actriţa concediată din „The Mandalorian” și Disney s-a încheiat. Gina Carano și celebrul studio au ajuns la un acord

Data actualizării: Data publicării:
Gina Carano
Acord între Disney şi Gina Carano, actriţa concediată din distribuţia serialului "The Mandalorian". Foto: Profimedia

O fostă actriţă din distribuţia serialului „The Mandalorian”, inspirat din universul francizei „Star Wars”, care a depus o plângere împotriva grupului Disney pentru concediere abuzivă, ce ar fi fost motivată, potrivit acestei susţinătoare a lui Donald Trump, de opiniile ei faţă de Holocaust, pandemia de COVID-19 şi drepturile persoanelor transgen, a încheiat în cele din urmă un acord cu celebrul studio hollywoodian, a relatat joi presa din Statele Unite, citată de AFP.

Gina Carano avea un rol recurent în serialul „The Mandalorian”, inspirat din universul francizei cinematografice "Star Wars", înainte să fie concediată de grupul Disney în 2021.

Atunci, studioul hollywoodian a anunţat că se desparte de această actriţă, care este şi o specialistă în arte marţiale, din cauza "mesajelor ei odioase şi inacceptabile" pe reţelele de socializare, "prin care denigrează oamenii pe baza identităţii lor culturale şi religioase".

Joi, un purtător de cuvânt al Lucasfilm, filială a grupului Disney, a anunţat că studioul "a ajuns la un acord cu Gina Carano pentru a rezolva litigiile asociate cu procesul său în curs de desfăşurare".

Într-un comunicat transmis AFP și citat de Agerpres, Disney a precizat că "aşteaptă cu nerăbdare să găsească ocazia pentru a colabora din nou cu doamna Carano într-un viitor apropiat".

Detaliile acordului nu au fost divulgate.

Pe reţelele de socializare, Gina Carano a făcut o comparaţie între a fi conservator în Statele Unite şi a fi evreu în Germania nazistă.

"Soldaţii nazişti puteau aduna cu uşurinţă mii de evrei", deoarece "guvernul îi făcea pe vecinii lor să-i urască doar pentru că erau evrei", a scris ea pe reţeaua de socializare X. "Cu ce diferă asta de a urî pe cineva pentru opiniile sale politice?", a adăugat actriţa americană.

Ea a însoţit acel mesaj cu fotografia unei femeie evreice care era bătută în timpul regimului lui Hitler.

Într-un alt mesaj, actriţa a ironizat o persoană care purta mai multe măşti sanitare în timpul pandemiei de COVID-19.

De asemenea, a stârnit controverse prin adoptarea pronumelor "boop/bop/beep" pe reţelele sale de socializare, o decizie considerată de criticii săi drept o aluzie ironică la persoanele transgen.

În plângerea sa, susţinută şi finanţată de reţeaua de socializare X, deţinută de Elon Musk, Gina Carano a explicat că a fost hărţuită online de "extremişti de stânga" şi a considerat că angajatorul său, grupul Disney, i-a pătat reputaţia şi i-a redus şansele de a lucra în industria audiovizuală.

