Schimbarea din scenariul seriei „House of the Dragon”, criticată de scriitorul George RR Martin: „El nu se va naşte niciodată”

Scriitorul George RR Martin a criticat unele schimbări făcute în scenariul celui de-al doilea sezon al seriei TV "Casa Dragonului" ("House of the Dragon"), un prequel la "Urzeala Tronurilor" ("Game of Thrones"), relatează joi agenţia EFE care citează The Guardian.

George RR Martin, autorul cărţilor din seria "Cântec de gheaţă şi foc" ("A Song of Ice and Fire") şi a cărţii "Foc şi sânge" ("Fire & Blood") pe care se bazează serialul "Casa Dragonului", a făcut anterior declaraţii pozitive cu privire la cel de-al doilea sezon, descriind primele două episoade drept "puternice şi emoţionante".

Cu toate acestea, săptămâna trecută, scriitorul şi scenaristul american a scris într-o postare publicată pe blogul său - care între timp a fost ştearsă - că va face public "tot ceea ce a mers prost" cu privire la adaptarea cărţii sale în cel de-al doilea sezon al seriei TV.

Scriitorul a detaliat, spre exemplu, neînţelegerile sale cu producătorul seriei, Ryan Condal, în legătură cu decizia de a elimina un personaj din carte, prinţul Maelor Targaryen, aspect despre care a atras atenţia că va avea repercusiuni asupra viitorului seriei.

În carte, Maelor este unul dintre cei trei copii ai cuplului Aegon şi Helaena Targaryen, alături de gemenii Jaehaera şi Jaehaerys. În serialul de televiziune, cei doi îi au doar pe gemeni.

Potrivit lui Martin, în 2022 i s-a argumentat că eliminarea personajului Maelor a fost determinată de "ceea ce păreau a fi motive practice".

"Nu au vrut să aibă de-a face cu distribuirea (în rol) a încă unui copil, în special a unuia de doi ani. Copiii atât de mici încetinesc inevitabil producţia şi ar exista implicaţii bugetare. Bugetul era deja o problemă la 'Casa Dragonului', avea sens să se economisească bani acolo unde se putea", a explicat el, citat de Agerpres.

În carte, Helaena este forţată de doi răufăcători să aleagă care dintre cei trei copii ai săi va fi ucis în faţa ei. Ea îl alege pe Maelor ca să-şi salveze gemenii, însă cei doi îi ignoră alegerea şi îl ucid pe Jaehaerys.

Martin a subliniat că atunci când s-a opus modificărilor scenariului a primit asigurări că personajul "Maelor nu va fi pierdut, ci că pur şi simplu îl vor amâna şi că regina Helaena ar putea da naştere (prinţului) în al treilea sezon". "Avea sens, aşa că mi-am retras obiecţiile", a explicat scriitorul.

Totuşi, autorul şi-a exprimat regretul că între timp a aflat că "naşterea prinţului nu va mai fi amânată pentru al treilea sezon". "El nu se va naşte niciodată", a spus Martin, adăugând că absenţa lui ar putea afecta ultimele două sezoane.

"Este cel mai simplu, da, şi poate avea sens în ceea ce priveşte bugetele şi programul de filmare. Dar mai simplu nu înseamnă mai bun... Maelor în sine înseamnă puţin. El este un copil mic, nu are o linie de dialog, nu face nimic important decât să moară... Dar unde, când şi cum, asta contează", a subliniat scriitorul.

El a făcut aluzie şi la alte dezacorduri şi a atras atenţia că ar putea exista efecte "mai mari şi mai toxice în cazul în care 'Casa Dragonului' merge mai departe cu unele dintre schimbările avute în vedere pentru sezoanele trei şi patru".

În replică, HBO a luat apărarea echipei de creaţie a serialului. "În mod obişnuit, în cazul unei ecranizări, cu propriul format şi propriile limitări, producătorul seriei este nevoit să facă alegeri dificile cu privire la personajele şi poveştile pe care publicul le va urmări", a declarat un purtător de cuvânt citat în comunicatul HBO preluat de The Guardian. "Credem că Ryan Condal şi echipa sa au făcut o treabă extraordinară, iar milioanele de fani pe care serialul i-a adunat de-a lungul primelor două sezoane vor continua să se bucure de el", a notat HBO.

Într-un episod recent al podcast-ului oficial "House of the Dragon", Condal a spus că "totul este pus la dispoziţia lui (Martin)" în timpul producţiei. "Există, desigur, aspecte asupra cărora n-am căzut de acord", a continuat el. "Am încercat întotdeauna să ţin cont de observaţii. (...) Uneori funcţionează, alteori nu. Eu am acceptat asta. A trebuit să accept asta din postura de producător al unei serii dintr-o franciză uriaşă", a declarat Condal.

