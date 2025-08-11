Live TV

Sebastian Stan va juca în „Frankenstein în România”, regizat de Radu Jude. Filmul va include o închisoare CIA și legenda monstrului

Data publicării:
sebastian stan
Regizorul Radu Jude, care şi-a prezintă duminică în premieră mondială noul său lungmetraj, „Dracula”, la Festivalul de Film de la Locarno, scrie deja un film despre un personaj popular dintr-un alt roman horror emblematic - Frankenstein. Starul din universul Marvel Sebastian Stan („The Apprentice”, „A Different Man”, „Pam & Tommy”, „The Falcon and the Winter Soldier”) este pregătit să joace, scrie The Hollywood Reporter

„Scriu un film acum”, spune Jude pentru THR. „Frankenstein în România, se va numi”. 

Stan şi Jude au discutat anterior despre interesul lor pentru o colaborare, dar Jude nu a avut imediat o idee. Apoi i-a prezentat starului, care s-a născut în România înainte de a se muta în SUA împreună cu mama sa, ideea sa pentru filmul „Frankenstein”, care i-a plăcut lui Stan, spune regizorul român. Jude a declarat pentru THR că îl vede pe Stan jucând „ambele roluri”, cel al lui Victor Frankenstein şi al monstrului său.

Se pare că povestea va combina existenţa reală a unei închisori secrete CIA în România în trecut cu legenda monstrului Frankenstein. 

Reimaginarea întunecată a lui Frankenstein de Guillermo del Toro, cu Jacob Elordi, Oscar Isaac şi Mia Goth, o producţie Netflix, a fost lansată recent ca făcând parte din selecţia pentru competiţia Festivalului de Film de la Veneţia. 

Radu Jude („Kontinental '25”, „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, „Do Not Expect Too Much From the End of the World”) a avut un an 2025 plin. La începutul acestui an, el a prezentat în premieră mondială „Kontinental '25”, o comedie-dramă absurdă despre criza imobiliară din România şi clasa de mijloc conflictuală a ţării, la Festivalul de Film de la Berlin. Filmul a câştigat Ursul de Argint pentru cel mai bun scenariu.

Citește și: Trei filme cu participare românească, la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno 2025 

După Locarno, Jude intenţionează să filmeze un alt film. „Este ca un dialog foarte îndepărtat cu The Diary of a Chambermaid, romanul lui (Octave) Mirbeau”, spune regizorul pentru THR. „Vreau să vorbesc despre imigraţie şi despre românii care lucrează în străinătate. Este vorba despre o femeie care lucrează pentru o familie franceză din Bordeaux, în timp ce propria ei fiică mică rămâne acasă. Deci este un film în jurul acestor probleme dramatice”.  

„Este mai comparabil cu Kontinental '25 într-un anumit fel; este un pic mai serios”, explică Jude. „Mă interesează să explorez această legătură dintre lumea occidentală şi România şi Europa de Est prin povestea unui personaj”. 

