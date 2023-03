Serialul SF "Star Trek: Strange New Worlds" va avea și al treilea sezon

Serialul "Star Trek: Strange New Worlds" a fost reînnoit pentru un al treilea sezon, urmând ca în sezonul doi, care va avea premiera la vară, să apară și căpitanul Kirk și locotenenta Uhura, personajele legendare din serialul original, informează Agerpres.

De asemenea, serialul de animaţie "Star Trek: Lower Decks" a fost reînoit pentru un al cincilea sezon, a anunțat serviciul de streaming Paramount.

Al doilea sezon din "Star Trek: Strange New Worlds" va avea premiera la 15 iunie, în timp ce "Star Trek: Lower Decks" va începe în vară.

Fiecare dintre noile serii va cuprinde câte zece episoade noi.

Anunţurile vin în contextul în care serialul "Star Trek: Picard" nu va fi reînnoit după încheierea celui de-al treilea sezon, aflat în curs de difuzare.

De asemenea, serialul "Star Trek: Discovery" se va încheia după al cincilea sezon, anul viitor.

"Strange New Worlds" este desprins din "Star Trek: Discovery". Seria urmăreşte aventurile echipajului navei Enterprise în cadrul misiunilor anterioare celor conduse de căpitanului Kirk din "Star Trek: The Original Series", cu Pike (Anson Mount), Spock (Ethan Peck) şi Number One (Rebecca Romijn).

Actorul Paul Wesley se alătură "Strange New Worlds" în sezonul al doilea în rolul tânărului James T. Kirk.

Personajul Uhura, interpretat în serialul original de Nichelle Nichols, va apărea de asemenea în sezonul doi, întruchipat de Celia Rose Gooding.

Seria de animaţie "Lower Decks" este o interpretare mai comică, care prezintă aventurile în spaţiu ale echipajului navei Cerritos. Printre actorii care asigură vocile se numără Jack Quaid, Tawny Newsome, Noel Wells, Gillian Vigman, Eugene Cordero, Dawnn Lewis, Fred Tatasciore şi soţul actriţei Rebecca Romijn, Jerry O'Connell.

