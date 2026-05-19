Video „Situația din SUA e extrem de gravă. Nu e de glumă”. Actorul Sebastian Stan l-a criticat pe Trump la Cannes

Sebastian Stan
Actorul Sebastian Stan. Foto: Profimedia

Actorul american de origine română Sebastian Stan a declarat marţi, în cadrul unei conferinţe de presă la Festivalul de Film de la Cannes, că în Statele Unite este „o situaţie foarte, foarte gravă”. El a afirmat că ceea ce se întâmplă în America sub conducerea lui Donald Trump „nu e de glumă”.

Sebastian Stan, care l-a interpretat pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, în filmul „The Apprentice” din 2024, a dat drept exemple pentru a descrie situaţia din SUA „concentrarea puterii în mass-media, cenzura, ameninţările, presupusele procese care par să nu se mai termine, dar care, de fapt, nu duc nicăieri”.

Actorul a declarat că, în opinia sa, „semnalele erau clare” în acest sens. Echipa care a realizat „The Apprentice”, care relatează ascensiunea la putere a lui Trump, a „trecut prin toate astea cu filmul”, a explicat el în timpul prezentării la Cannes a filmului „Fjord”, în regia lui Cristian Mungiu.

Trump a încercat să oprească premiera de la Cannes din 2024 a filmului „The Apprentice”, regizat de Ali Abbasi, după ce l-a descris drept „gunoi”, în timp ce echipa sa de campanie - alegerile prezidenţiale aveau loc în luna noiembrie a acelui an - a asigurat că filmul era „pură ficţiune”.

„Cu trei zile înaintea festivalului de la Cannes nu ştiam sigur dacă filmul va fi proiectat”, a spus Stan, care a amintit că toate acestea s-au întâmplat înaintea altor atacuri împotriva libertăţii de exprimare din partea lui Trump, precum cel care l-a vizat pe prezentatorul Jimmy Kimmel, a cărui emisiune a fost chiar suspendată temporar la cererea preşedintelui Statelor Unite.

„Cred că ne aflăm într-o situație foarte, foarte gravă. Chiar cred asta. Și, să fiu sincer cu tine, când te uiți la ce se întâmplă în acest moment – dacă vorbim despre consolidarea mass-media, cenzură, amenințări, presupusele procese care par să nu se termine niciodată, dar care, de fapt, nu duc nicăieri. Știi, semnele erau evidente. Am întâlnit toate acestea cu filmul („The Apprentice”), până la punctul în care, cu trei zile înainte de festival, nu eram siguri dacă filmul va fi proiectat la festival. Așa că poate oamenii acordă mai multă atenție acelui film, cred că va rezista testului timpului din această cauză. Dar am trecut prin toate acestea chiar înainte de Jimmy Kimmel și Stephen Colbert și așa mai departe. Așadar, mi-aș dori să nu fi fost așa”.

Sebastian Stan says what's happening in America under Donald Trump is "not a laughing matter."

"I think we’re in a really, really bad place. I really do. And to be honest with you, when you’re looking at what’s happening, right now -- if we’re talking about the consolidation of… pic.twitter.com/xQJnDaWBUF

— Variety (@Variety) May 19, 2026

Sebastian Stan, care a devenit foarte popular datorită rolului său din filmele cu supereroi Marvel - în care îl interpretează pe Bucky Barnes, ulterior Winter Soldier - a vorbit cu multă seriozitate despre acest subiect. Când un jurnalist l-a întrebat în legătură cu experienţa sa în cadrul proiectului „The Apprentice”, care a stat la baza opiniilor sale despre Trump, în sală s-au auzit câteva râsete. Actorul a răspuns: „Sincer să fiu, nu e deloc de glumă, chiar nu e”.

Cel mai recent film în care joacă Sebastian Stan, „Fjord”, în regia cineastului român Cristian Mungiu, a fost ovaţionat în picioare timp de 12 minute la premiera de la Cannes.

 

