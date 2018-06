Soția lui Hugh Grant, sechestrată de un taximetrist

Lună de miere cu peripeţii pentru celebrul actor Hugh Grant, care era să îşi piardă soţia la Paris, pentru câţiva euro. Iubita lui a fost sechestatră de un taximetrist furios şi neînţelegător, care s-a temută că starul vrea să îl păcălească şi să nu îi plătească drumul. Din fericire, totul s-a rezolvat, dar vedeta a recunoscut că s-a speriat puţin.

Hugh Grant, actor: Am avut o ceartă teribilă cu un taximetrist din Paris, zilele trecute. Întotdeauna mă cert cu taximetriştii din Paris. Dacă este să fim sinceri, nu sunt foarte drăguţi, dar acesta a fost foarte rău. Eram în luna de miere. Nu aveam bani la mine şi l-am întrebat dacă îi funcţionează dispozitivul pentru carduri, mi-a răspuns că da şi când am ajuns la destinaţie nu a funcţionat. Şi m-a întrebat unde sunt banii. I-am răspuns că nu am cash şi ne-am luat la ceartă.M-a dus la un bacomat şi nici acela nu a mers. Am intrat în panică şi i-am spus noii mele soţii să coboare din maşină. Era vorba de numai 6 euro. Taximetristul m-a întrebat atunci ce am de gând şi i-am spus: nu îţi merge dispozitivul pentru carduri, aşa că nu plătim. Şi el pur şi simplu a răpit-o. A plecat cu soţia mea. A momentul cel mai urât al lunii noastre de miere. Soţia mea îmi reproşează şi acum. Mă tot întreabă de ce nu am fugit după maşină. Şi i-am spus pentru că mergea cu 80 de kilometri pe oră, ce rost avea? Dar nu a dat bine că am mers agale.

Etichete:

,

,

,