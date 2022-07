Sute de milioane de dolari au fost pompați în crearea unor prequel-uri (poveste legată de un film, a cărei acțiune este situată temporal înaintea filmului deja ecranizat) pentru cele mai populare seriale de fantezie (fantasy) produse de marile platforme de streaming HBO și Amazon Prime. The Guardian a analizat cele mai noi producții din universurile „Game of Thrones” (Urzeala Tronurilor) și „Lord of the Rings” (Stăpânul Inelelor) și cine ar putea triumfa sau eșua în a atrage fani.

„Am crezut că războiul, în sfârșit, s-a terminat”, spune regina elfilor Galadriel, jucată de Morfydd Clark, în trailerul pentru noul serial din universul „Stăpânul Inelelor”, produs de Amazon. Însă genul de producție tip fantezie (fantasy) se bucură de popularitate mai ales când povestea prezintă bătălii epice. În această toamnă o altfel de confruntare va avea loc. În loc de lupta clasică „bine versus rău” sau elfi versus orci, se prefigurează o luptă nemaivăzută a producțiilor îmbogățite vizual și foarte scumpe ale serviciilor de streaming.

Pe de o parte se află „Lord of the Rings: The Rings of Power”, mult așteptatul prequel produs de Amazon din saga fantasy de mare succes a scriitorului J.R.R. Tolkien. La celălalt capăt este „House of Dragon”, mult așteptatul prequel HBO a poveștii cu un succes imens scrisă de George R.R. Martin. Confruntarea care pare să fie pregătită conștient de ambele companii include o serie de 10 episoade „House of the Dragon” ce va debuta pe 21 august, cu două săptămâni înainte de lansarea serialului din opt părți „The Rings of Power”, ceea ce înseamnă că cele două vor ajunge în punctele culminante respective în aceeași săptămână, arată The Guardian.

Cine va învinge? Cine are cel mai mult de pierdut?

În primă fază, întrebarea cine are cel mai mult de pierdut are cel mai ușor răspuns. Cel mai dezbătut aspect al „The Rings of Power” până acum a fost bugetul producției. Este din toate punctele de vedere cel mai scump serial făcut vreodată. Amazon a cheltuit mai mult de un miliard de dolari, inclusiv o sumă estimată la 462 de milioane de dolari doar pentru primul sezon. Asta înseamnă aproape 60 de milioane de dolari per episod. „House of the Dragon” pare econom prin comparație: o sumă estimată la 20 de milioane de dolari per episod. Însă tot este în eșalonul superior de cheltuieli. Ultimul sezon din „Urzeala Tronurilor” a costat aproape 15 milioane de dolari per episod. Mini-seriile Marvel și „Războiul Stelelor” produse de Disney au costat între 15 milioane de dolari și 25 de milioane de dolari iar trilogia originală „Stăpânul Inelelor”, regizată de Peter Jackson, a costat puțin sub 100 de milioane de dolari fiecare film.

Pentru majoritatea companiilor, Rings of Power ar fi un risc financiar foarte mare, însă deși rivali precum HBO, Disney și Netflix trăiesc și mor în urma succesului conținutului lor, Amazon este în primul rând un comerciant, cu rezerve aproape infinite de bani.

Banii nu sunt o problemă pentru Amazon, însă prestigiul și proprietatea intelectuală sunt, spune Julia Alexander, directorul de strategie de la Parrot Analytics: „Ceea ce încearcă să facă Amazon este ceea ce multe dintre aceste companii încearcă să facă – anume să dezvolte următoarea mare serie din care să creeze alte filme, produse sub marcă înregistrată și jocuri și să-și ia cu adevărat avânt. Așa că în măsura aceasta, The Rings of Power este o mișcare foarte foarte importantă. Amazon intră în arenă și spune: «Putem concura cu Marvel și Star Wars și filmele Harry Potter. Suntem dispuși să cheltuim acei bani»”.

Banii puși la bătaie de Amazon și dorința companiei de a avea propriile drepturi asupra unei serii de film și tot ce implică (alături de aparenta iubire a lui Jeff Bezos pentru scrierile lui Tolkien) au făcut diferența în competiția cu rivalii săi (inclusiv HBO și Netflix) de a obține drepturile pentru mitologia „Pământului de Mijloc” al lui Tolkien cu suma de 250 de milioane de dolari în 2017. Însă, aceste drepturi acoperă doar „a doua epocă” din universul „Pământului de Mijloc” – o perioadă cu sute de ani înainte de „a treia epocă” în care au loc poveștile Hobbit și Lord of the Rings. Drept urmare, Rings of Power nu poate încorpora personaje familiare precum Gandalf sau Bilbo Baggins. Sunt câteva excepții – Clark joacă o versiune mai tânără a reginei elfilor Galadriel, care a fost interpretată de actrița Cate Blanchett în trilogia regizorului Jackson – însă a doua epocă a fost vag schițată de Tolkien într-un text de 150 de pagini după Lord of the Rings, cunoscute drept „Anexele”, așa că Amazon de fapt începe de la zero. Provocarea, potrivit co-creatorului Patrick McKay, era: „Putem să venim cu romanul pe care Tolkien nu l-a scris niciodată și să o facem ca un serial mega-eveniment care s-ar putea întâmpla doar acum?”.

Coincidența este că House of the Dragon are o problemă similară. La fel ca Rings of Power, este un prequel. Este adaptat după cartea lui Martin din 2018 „Foc și Sânge” (Fire and Blood), care are loc cu 200 de ani înainte de evenimentele din Game of Thrones. Așa că nu va include niciun personaj familiar sau poveste familiară. În schimb, House of the Dragon se concentrează pe luptele de succesiune în stil Shakesperian ale casei Targaryen, întruchipate de actorii Matt Smith, Paddy Considine, Olivia Cooke și nou-venita Emma D’Arcy.

În ciuda rivalității, intersecțiile dintre aceste două lumi au o profunzime. Martin recunoaște că ficțiunea sa a fost profund influențată de Tolkien. „Nu cedez nimănui în fața admirației mele pentru Lord of the Rings”, a declarat acesta la festivalul internațional de carte de la Edinburgh în 2014. „Am recitit-o o dată la fiecare câțiva ani. Este una dintre cele mai importante cărți ale secolului 20”. Fantezia scrisă de Martin fără îndoială include teme de moralitate și politică mai complexe decât cele ale lui Tolkien (și, desigur, mai mult sex și violență), însă are loc într-un tărâm la fel de cvasi-medieval al săbiilor, vrăjitoriei, bestiilor fantastice și numelor ciudate.

Succesul filmelor Lord of the Rings ale lui Jackson a convins HBO că există o piață pentru o serie fantasy pentru adulți. Așa că ei au ciulit urechile când, în 2006, scenariștii David Benioff și DB Weiss și-au prezentat adaptarea la cartea lui Martin drept un fel de „Sopranos în Pământul de Mijloc”. Pendulul se mișcase în direcția cealaltă: succesul Game of Thrones a făcut competiția să caute mai mult din aceeași formulă. În 2017, șeful Amazon Studios, Roy Price, a spus pentru Variety că ordinele primite de la Jeff Bezos erau efectiv: „Adu-mi un Game of Thrones”. Amazon încercase deja cu o serie de fantasy: „Wheel of Time" (2021), adaptat după romanele lui Robert Jordan (cu un cost de 10 milioane de dolari per episod), și având-o ca vedetă pe Rosamund Pike. Serialul va avea un al doilea sezon, însă până acum nu a ajuns în atenția publicului larg.

Amazon începe de la zero din punctul de vedere al producției cât și al poveștii, ceea ce explică parțial bugetul colosal al serialului. Spre deosebire de House of the Dragon, care se poate lega de un deceniu de construcție de univers Game of Thrones, Rings of Power a avut de stabilit o lume fantastică complet nouă: costume, recuzită, personaje, decoruri, locații, aspectele vizuale și atmosferice, învățarea actorilor să vorbească în limba elfilor și așa mai departe – cu știința că cei mai înfocați fani vor analiza fiecare detaliu căutând erori.

Rings of Power este așteptat să ruleze pentru cel puțin cinci sezoane, așa că multe dintre acestea au costuri singulare, însă seria a întâmpinat alte probleme. Filmările au început în Noua Zeelandă în februarie 2020, dar la scurt timp pandemia de Covid-19 a închis producția timp de câteva luni. Regulile de carantină stricte din Noua Zeelandă au izolat 800 de persoane din rândul actorilor și personalului de filmare și a interzis vizitatorilor din afară să intre. S-au chinuit, însă în urmă cu un an Amazon anunțase că își mută întreaga operațiune în Marea Britanie. Al doilea sezon este deja în producție la Studiourile Bray din Berkshire. Un angajat din industrie estimează costurile doar unei astfel de mișcări la 30 de milioane de dolari, nefiind un semn bun pentru mersul lucrurilor. Pe lângă demontarea și reconstrucția decorurilor și a altor lucruri, astfel de mișcări înseamnă deseori că se cheltuiesc mulți bani pentru a înregistra din nou iar banii deja cheltuiți sunt irosiți pe imagini care nu pot fi folosite, sugerează sursele din industrie.

Se mai pune și problema lipsei de experiență a creatorilor: McKay and JD Payne, care au scris până acum „Star Trek Beyond” din 2016. Producătorul Star Trek JJ Abrams i-ar fi recomandat pe aceștia către Amazon.

HBO are o reputație pentru mai multă experiență, mai aproape de ceea ce își doresc creatorii și mai puțin risipitori, însă a avut și partea sa de provocări. Pe de o parte, Game of Thrones nu s-a încheiat într-o notă de laudă. Mulți fani s-au plâns că marele final a fost dezamăgitor de grăbit și scris prost, chiar până în punctul în care un milion dintre aceștia au semnat o petiție prin care cer refacerea ultimului sezon. Iar Benioff și Weiss s-au despărțit de HBO și au semnat un contract de 200 de milioane de dolari cu Netflix în 2019.

La fel ca rivalii săi, televiziunea a încercat cu disperare să găsească „următorul Game of Thrones”. În 2018, HBO a început să producă cinci povești derivate din Game of Thrones cu cinci creatori diferiți, aproape la fel ca un turneu. Câștigătorul a fost un scenariu cunoscut drept „Bloodmoon", scris de Jane Goldman, scenarista pentru seriile Kick-Ass și Kingsman. Compania a cheltuit aproape 30 de milioane de dolari la filmarea episodului-pilot, în care rolul principal este jucat de Naomi Watts, însă se pare că HBO nu „a fost încântat de rezultate” și a oprit abrupt serialul. Apoi au ales să meargă cu House of the Dragon creat de Ryan Condal și Miguel Sapochnik, acesta din urmă regizând câteva episoade Game of Thrones.

Astfel de „dureri de cap” sunt pe măsura mărimii producției și nu indică rezultatul final. De fapt, HBO a abandonat prima sa încercare la Game of Thrones. Din nou, „nu erau încântați” de episodul-pilot, așa că s-au întors la birou și au petrecut nouă luni dezvoltând din nou serialul pentru a-l face mai realist. Strategia a dat roade.

De ce merită urmărite aceste seriale?

Având în vedere audiența globală, diversificată, progresistă, nu par aceste producții puțin arhaice? Ambele sunt în esență aceleași proiecții ale Europei feudale, patriarhale, medievale, create de bărbați albi, de vârstă mijlocie, în secolul trecut.

Pentru a fi conștiente de acest aspect, ambele fac eforturi concertate să modernizeze materialul. Atât în ficțiunea lui Tolkien cât și în adaptările lui Jackson, Pâmântul de Mijloc a fost un tărâm aproape în întregime al albilor. Existau rase mitice diferite, precum elfii, piticii și hobbiți, însă nu și oameni de culoare. Rings of Power încearcă să adauge diversitate rasială. Pentru prima dată vom vedea elfi, pitici și „harfoot” – strămoși antici ai hobbiților – ce sunt interpretați de actori de culoare, inclusiv Lenny Henry. Inevitabil, a existat o mișcare critică din partea unor fani Tolkien.

Game of Thrones a atras critici similare pentru lipsa actorilor de culoare din rolurile principale (pe lângă interpretarea lui Daenerys Targaryen de către Emilia Clarke, care a fost prezentată ca fiind „o salvatoare albă”, palidă, cu părul alb în mijlocul populației Dothraki de culoare închisă). House of the Dragon face unele compensații distribuindu-l pe Steve Toussaint ca Lord Corlys Velaryon, personaj principal care era alb în romanul sursă scris de Martin.

În ceea ce privește reprezentarea feminină, ambele serii au făcut schimbări. Lord of the Rings și The Hobbit au fost lucrări predominate de bărbați, însă Rings of Power promite un mix mai echitabil. Și deși Game of Thrones are mai multe protagoniste, mulți au văzut abordarea relaxată a violenței sexuale ca fiind criticabilă. Se zvonește că House of the Dragon va diminua ușor conținutul sexual și se va concentra pe tratamentul brutal asupra femeilor, inclusiv natura violentă a nașterii.

Însă viziunea că aceasta este o confruntare ar putea fi înșelătoare. Spre deosebire de rivalități dintre filme și programe TV din trecut, industria streamingului este mai puțin un joc cu sumă nulă. Fanii nu trebuie să aleagă o parte. Pur și simplu măsura care program are mai mulți spectatori este „un mod învechit de a privi lucrurile”, spune Alexander. „Deoarece întrebările mai importante sunt: Câți abonați a adus? Câți abonați a făcut să nu mai vrea să plece? Câți dintre acei clienți interacționează cu platforma în altă parte? Desigur, audiența reprezintă încă o bună bucată din industrie, însă este mult dincolo de simpla relație unu la unu”. Din cercetarea lui Alexander nu există un favorit clar. „Există o anticipație și o cerere incredibilă pentru aceste două seriale”.

Poate că este mai înțelept să nu vedem asta ca pe o competiție a „seriei care le va stăpâni pe toate”, însă genul fantasy nu este recunoscut pentru concluziile pașnice și diplomatice. Se hrănește cu conflictul. Martin a primit deschis înfruntarea, chiar dacă s-a plâns de rivalitatea percepută. „Sper ca ambele seriale să reușească”, a spus acesta într-un interviu recent, dar înainte de a adăuga: „Sper că noi vom reuși mai mult. Dacă ei câștigă șase premii Emmy – și sper că o vor face – eu sper că noi vom câștiga șapte”.

