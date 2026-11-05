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„The Pitt” seamănă suficient de mult cu celebrul serial „ER” pentru ca procesul cu Warner Bros. să continue, au decis judecătorii

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NOAH WYLE The Pitt ER
Actorul Noah Wyle. Colaj foto / surse foto: Profimedia Images
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Din articol
„ER”, unul dintre cele mai premiate seriale medicale Warner Bros. susține că „The Pitt” este un serial original

Văduva lui Michael Crichton, creatorul celebrului serial „ER”, susține că „The Pitt” este, de fapt, o relansare neautorizată a producției originale. O instanță americană a constatat că există suficiente asemănări între cele două seriale pentru ca procesul intentat Warner Bros. să continue, relatează BBC.

Sherri Crichton afirmă că în contractul soțului său exista o clauză privind „înghețarea drepturilor” (frozen rights), care interzicea realizarea oricăror seriale derivate, continuări sau relansări ale „ER” fără consimțământul său expres.

Un complet format din trei judecători a constatat că există „asemănări clare și numeroase între «The Pitt» și «ER»”, ceea ce permite continuarea procesului. Warner Bros. a calificat anterior acțiunea în justiție drept „nefondată” și a solicitat respingerea acesteia.

Printre asemănările identificate de instanță se numără desfășurarea acțiunii într-o unitate de primiri urgențe, ritmul alert, utilizarea terminologiei medicale, prezentarea explicită a rănilor și instruirea unor medici tineri, proaspăt absolvenți ai facultății de medicină.

„Considerăm că detaliile prezentate sunt suficiente pentru a constitui, la prima vedere, un caz întemeiat”, au declarat judecătorii. Prin urmare, cazul va ajunge în fața unui juriu la Curtea Superioară din Los Angeles.

Judecătorii au respins însă acuzațiile formulate separat împotriva actorului și producătorului Noah Wyle, a producătorului executiv John Wells și a coordonatorului serialului (showrunner) R. Scott Gemmill.

Instanța a considerat că nu există suficiente dovezi care să demonstreze că cei trei producători știau că ar putea încălca drepturile contractuale ale lui Crichton.

„ER”, unul dintre cele mai premiate seriale medicale

„ER” a avut premiera în 1994, fiind bazat pe un scenariu original scris de Michael Crichton. Din distribuție au făcut parte George Clooney, Anthony Edwards, Eriq La Salle, Noah Wyle și Maria Bello. Serialul a avut 331 de episoade, difuzate de-a lungul a 15 ani.

Producția, care urmărea activitatea unui grup de medici dintr-un serviciu de urgență al unui spital din Chicago, s-a bucurat de un succes considerabil atât în rândul publicului, cât și al criticilor. De-a lungul difuzării, serialul a câștigat 23 de premii Emmy, inclusiv pentru cel mai bun serial dramatic.

Discuțiile privind o posibilă relansare a producției au început în 2020, iar studioul Warner Bros. a negociat timp de mai multe luni cu reprezentanții patrimoniului succesoral al lui Crichton.

Potrivit informațiilor apărute în presă, negocierile au eșuat din cauza unor neînțelegeri privind recunoașterea contribuției autorului și garanțiile financiare, iar producătorii au început să dezvolte în schimb „The Pitt”.

Sherri Crichton și John Michael Crichton Trust, entitatea care administrează drepturile și patrimoniul autorului, susțin însă că noul serial este, de fapt, o relansare a „ER”, prezentată sub un alt nume și fără recunoașterea sursei originale. Potrivit acestora, „The Pitt” folosește aceeași formulă narativă, același ritm, stil și cadru de desfășurare a acțiunii, în loc să fie o producție complet originală.

Reclamanții afirmă că producătorii „pur și simplu au mutat acțiunea din Chicago în Pittsburgh, au redenumit serialul «The Pitt» și au mers mai departe fără să recunoască în vreun fel contribuția lui Crichton și fără să îi ofere vreo compensație financiară acestuia sau moștenitorilor săi”.

Mai mulți actori și membri ai echipei de creație din „ER” lucrează și la „The Pitt”, printre care Noah Wyle, R. Scott Gemmill și John Wells.

Warner Bros. susține că „The Pitt” este un serial original

După declanșarea acțiunii în justiție, în 2024, Warner Bros. Television a transmis într-un comunicat că procesul este „nefondat”, susținând că „The Pitt” reprezintă „un serial nou și original”. Studioul a adăugat că se va „apăra ferm împotriva acestor acuzații lipsite de temei”.

Însă, într-o hotărâre de 33 de pagini publicată miercuri, un complet de trei judecători a menținut în unanimitate o decizie anterioară, potrivit căreia reprezentanții patrimoniului succesoral al lui Crichton au prezentat suficiente dovezi pentru a-și putea susține pretențiile în instanță.

Warner Bros. solicitase respingerea procesului în apel, argumentând că cele două seriale prezintă doar „asemănări generice”, întâlnite în „orice poveste dramatică despre medici care lucrează într-un serviciu de urgență”.

Judecătorii au precizat însă că au comparat scenariile episoadelor-pilot ale celor două seriale și au identificat suficiente asemănări în ceea ce privește intriga, temele, dialogurile, atmosfera, cadrul acțiunii, ritmul, personajele, prezentarea explicită a rănilor și succesiunea evenimentelor.

Sherri Crichton a salutat decizia instanței: „Sunt foarte mulțumită de decizia Curții de Apel și aștept cu interes etapa administrării probelor și prezentarea cazului nostru în fața unui juriu. Acest proces îi privește pe scriitori, creatori și familiile și moștenitorii acestora”.

Editor : M.I.

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