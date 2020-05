Jonah Hill ocupă primul loc în topul actorilor care înjură cel mai mult în filme, graţie rolurilor pe care starul hollywoodian le-a interpretat în lungmetraje precum "Superbad" şi "The Wolf of Wall Street", potrivit unui studiu realizat recent în Statele Unite, transmite Agerpres.

Specialiştii de la Buzz Bingo au analizat peste 3.500 de scenarii cinematografice pentru a identifica filmul cu cele mai multe înjurături şi actorul care rosteşte cele mai multe înjurături în replicile sale. Datorită felului în care Jonah Hill a interpretat personajul Donnie Azoff, filmul "The Wolf of Wall Street", regizat de Martin Scorsese, a ocupat primul loc în topul acestor filme, cu 715 înjurături.

Drama "Uncut Gems" (2019), cu Adam Sandler, s-a clasat pe poziţia a doua, cu 646 de înjurături, iar un alt film regizat de Martin Scorsese, thrillerul "Casino", a ocupat locul al treilea, cu 606 înjurături.

În topul celor mai multe înjurături rostite la 1.000 de cuvinte, filmul "Nil by Mouth", o dramă cu Gary Oldman din 1997, s-a clasat pe primul loc, cu o rată a înjurăturilor de 41,3 la o mie de cuvinte.

Potrivit autorilor studiului, Jonah Hill a rostit 376 de cuvinte injurioase în rolurile interpretate de-a lungul carierei sale şi l-a ''învins'' în această privinţă pe Leonardo DiCaprio, colegul său din distribuţia filmului "The Wolf of Wall Street", clasat pe locul al doilea în acest top, cu 361 de înjurături. Lista este completată de Samuel L. Jackson, Adam Sandler, Al Pacino, Denzel Washington, Billy Bob Thornton, Seth Rogen, Bradley Cooper şi Danny McBride.

Jordan Belfort, jucat de Leonardo DiCaprio în "The Wolf of Wall Street", conduce topul personajelor care rostesc cele mai multe înjurături - 332 în acest caz - în filme. Personajul Donnie Azoff, jucat de Jonah Hill în acelaşi lungmetraj, are cea mai mare rată de înjurături - 74 de înjurături la 1.000 de cuvinte.

Într-un mesaj publicat pe Instagram, Jonah Hill i-a mulţumit regizorului Martin Scorsese pentru faptul că l-a „împins dincolo de limite” şi l-a lăudat pe Samuel L. Jackson, un actor celebru inclusiv pentru interpretarea unor personaje care înjură adeseori. Ordell Robbie, personajul jucat de Samuel L. Jackson în filmul "Jackie Brown", s-a clasat pe locul al cincilea în acest top.