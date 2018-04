Topul box office. Filmul lui Spielberg cu cea mai bună lansare din ultimul deceniu

Lungmetrajul SF „Ready Player One”, regizat de Steven Spielberg, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american şi performanţa obţinută îl face să fie cea mai bună lansare a cineastului din ultimul deceniu.

Filmul lansat pe 29 martie a generat încasări de 41,2 milioane de dolari, în weekend, şi marchează cea mai bună lansare în perioada de sărbători pentru o peliculă care nu reprezintă un sequel, scrie News.ro.

În cele patru zile de la premieră, lungmetrajul - care a avut un buget de producţie de 175 de milioane de dolari - a încasat 53,2 milioane de dolari. La nivel internaţional, filmul cu Tye Sheridan în rol principal a generat încasări totale de 128 de miliane de dolari - cu 61,7 milioane de dolari, doar în China. Este cel mai de succes debut în China, în istoria Warner, depăşind „Batman v. Justice: Dawn of Justice” (57 de milioane de dolari).

„Ready Player One” este producţia lui Spielberg care a obţinut la lansare cele mai mari încasări de la „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull” - 100,1 milioane de dolari, în urmă cu zece ani - şi este al doilea cel mai profitabil debut pe marile ecrane de anul acesta, după „Black Panther”.

În plus, este cel mai bine plasat film original al lui Spielberg de la „Jurassic Park”, care a debutat cu încasări de 47 de milioane de dolari în 1993.

Pe poziţia a doua în box office-ul nord-american s-a plasat thrillerul psihologic „Acrimony”, regizat de Tyler Perry, cu încasări de 17,1 milioane de dolari. Taraji P. Henson interpretează rolul principal al unei soţii determinate să se răzbune pe soţul care o înşeală. Aproximativ trei sferturi dintre cumpărătorii de bilete pentru acest film au fost femei, scrie The Hollywood Reporter.

„Black Panther” a coborât o poziţie, până pe locul al treilea, după ce, în al şaptelea weekend de la premieră, a generat încasări de 11,2 milioane de dolari.

Pe locul al patrulea în clasament, în coborâre o poziţie faţă de weekendul trecut, s-a poziţionat drama de familie „I Can Only Imagine”, cu încasări de 10,8 milioane de dolari, în al treilea weekend de la premieră.

SF-ul „Pacific Rim Uprising” a coborât patru poziţii, până pe cinci, după ce, în al doilea weekend de la lansare, a obţinut 9,2 milioane de dolari.

Animaţia „Sherlock Gnomes” a coborât două locuri, până pe şase, în al doilea weekend, când a generat încasări de 7 milioane de dolari.

Comedia romantică „Love, Simon”, cu Nick Robinson şi Jennifer Garner în distribuţie, s-a menţinut pe locul al şaptelea în clasament, după cel de-al treilea weekend de la premieră.

Pe locul al optulea a coborât trei poziţii „Tomb Rider”, cu Alicia Vikander în rol principal. Filmul SF a generat încasări de 4,7 milioane de dolari în al treilea weekend de la premieră.

Filmul fantasy „A Wrinkle in Time”, de Ava DuVernay, a coborât tot trei poziţii, după al patrulea weekend pe marile ecrane nord-americane. El a generat încasări de 4,69 de milioane de dolari.

Pe locul al zecelea s-a clasat drama „Paul, Apostle of Christ”, cu 3,5 milioane de dolari încasări.

Pelicula „Isle of Dogs”, care a deschis Festivalul de Film de la Berlin de anul acesta şi a fost premiată pentru regia lui Wes Anderson, a urcat patru locuri în topul nord-american, până pe 11, după ce în al doilea weekend de la premieră a generat încasări de 2,8 milioane de dolari.