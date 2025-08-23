Live TV

Tragedie pe platoul serialului „Emily in Paris”: un asistent de regie a murit în timpul filmărilor

Data publicării:
Emily In Paris Premiere, Rome, Italy - 10 Sep 2024
„Emily in Paris". Foto: Profimedia

Un bărbat, care făcea parte din echipa serialului Emily in Paris”, a murit în timpul filmărilor pentru sezonul al cincilea, la Veneţia, relatează presa internaţională. La Repubblica l-a identificat pe bărbat ca fiind Diego Borella, în vârstă de 47 de ani, care era asistent de regie.

Medicii au fost chemaţi la Hotel Danieli din oraş joi, în jurul orei locale 19:00, dar nu au reuşit să-l salveze pe bărbat.

„Suntem profund îndureraţi să confirmăm moartea subită a unui membru al echipei de producţie a serialului Emily in Paris”, a declarat, pentru BBC, un purtător de cuvânt al Paramount Television Studios, care produce serialul.

La Repubblica relatează că Borella a murit după ce s-a prăbuşit în faţa colegilor, în timp ce se pregăteau să filmeze o scenă. Echipa medicală a serialului a încercat să-l resusciteze pe Borella, dar acesta a decedat la faţa locului, a adăugat sursa citată.

Filmările pentru serialul „Emily in Paris” au fost suspendate după moartea bărbatului.

„Suntem alături de familia şi cei dragi ai persoanei decedate în aceste momente incredibil de dificile”, se mai arată în comunicatul Paramount Television Studios.

Serialul romantic „Emily in Paris” a apărut pentru prima dată pe ecrane în timpul pandemiei de coronavirus, în 2020.

Serialul de succes o are ca protagonistă pe Lily Collins, în rolul Emily Cooper, şi prezintă viaţa acesteia în timp ce lucrează la o firmă din Paris.

În sezonul patru, care a apărut în 2024, Emily se mută la Roma pentru a deschide un nou birou.

Serialul îi are în distribuţie şi pe Philippine Leroy-Beaulieu, în rolul Sylvie, Ashley Park, în rolul Mindy, Lucas Bravo, în rolul Gabriel şi Lucien Laviscount, în rolul Alfie.

Al cincilea sezon urmează să fie difuzat în cursul acestui an.

Editor : C.A.

