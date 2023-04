Ultimul film din seria Indiana Jones cu Harrison Ford în rol principal va avea premiera la Festivalul de la Cannes

Cea mai nouă producţie din seria Indiana Jones va avea premiera mondială la cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes, care îi va aduce, de asemenea, un "omagiu excepţional" actorului Harrison Ford, în vârstă de 80 de ani, care a anunțat că este ultima dată când mai interpretează personajul principal din această serie, informează Agerpres.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny", regizat de James Mangold, urmează să fie proiectat pe 18 mai la Cannes, în afara competiției, au anunţat organizatorii într-un comunicat.

Cea de-a cincea parte a aventurilor arheologului imaginat de Georges Lucas şi prezentat pe marele ecran de Steven Spielberg, ar urma să fie lansată pe 28 iunie în Franţa şi pe 30 iunie în Statele Unite.

În cadrul premierei, Harrison Ford merge pe covorul roșu pe muzica lui John Williams alături de ceilalţi actori ai filmului, printre care Antonio Banderas, Phoebe Waller-Bridge şi Mads Mikkelsen.

"Indiana Jones and the Dial of Destiny", coprodus de Georges Lucas şi Steven Spielberg pentru Disney şi LucasFilms, este regizat de data aceasta de James Mangold, autorul filmului biografic despre Johnny Cash "Walk the Line" cu Joaquin Phoenix şi "Le Mans 66" (2019).

Acesta este al doilea film confirmat oficial de Festivalul de la Cannes, după "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese, în care joacă Leonardo DiCaprio şi Robert de Niro.

Juriul celei de-a 76-a ediţii a Festivalului de Film de la Cannes (16-27 mai) va fi prezidat de regizorul suedez Ruben Östlund, de două ori câştigător al Palme d'Or.

