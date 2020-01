Un român, pe lista nominalizaților la Premiile Oscar 2020

Pe lista filmelor de Oscar se află și „Jojo Rabbit”, filmul al cărui director de imagine a fost românul Mihai Mălaimare Junior. Pelicula candidează la 6 categorii.

„Jojo Rabbit” este o satiră comică al cărui personaj principal este un băieţel german, care află că mama lui ascunde o fată evreică în mansarda casei în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Pelicula i-a adus deja lui Mihai Mălaimare Junior premiul pentru cel mai bun director de imagine la gala Hollywood Film Awards de la Los Angeles.

Se anunță o cursă strânsă pentru premiile Oscar. 9 filme se vor lupta pentru mult-râvnita statueta, la ceremonia de luna viitoare. "The Irishman", "Joker", "Marriage Story", "1917" şi "Once Upon A Time in Hollywood" sunt peliculele cu cele mai mari şanse, iar "Joker" conduce plutonul cu 11 nominalizări. E urmat de "the Irishman", "Once Upon A Time in Hollywood" şi "1917", cu câte 10.

Pe lista celor mai bune filme a fost inclusă şi pelicula sud-coreeană "Parasite", care a avut parte de o primire foarte bună în rândul criticilor. Şi ca un detaliu interesant, este primul film sud-coreean nominalizat vreodată la această categorie.

Antonio Banderas, Leonardo DiCaprio, Adam Driver şi Joaquin Phoenix îşi vor disputa titlul de cel mai bun actor, în timp ce în cazul actriţelor, bătălia se dă între Renee Zellweger, Charlize Theron şi Scarlett Johansson. Aceasta din urmă are, de altfel, două nominalizări la ediţia din acest an: pentru rolul principal din "Marriage Story" şi pentru cel secundar din "Jojo Rabbit".

Editor web: A.P.