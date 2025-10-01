Live TV

„Următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman”: Tilly Norwood, o actriţă creată de AI, a iscat scandal la Hollywood

Data publicării:
tilly norwood
Tilly Norwood, o actriţă creată de AI, a iscat scandal la Hollywood. Foto: Instagram

O nouă actriţă face furori la Hollywood. Secretul ei constă în faptul că a fost creată de o inteligenţă artificială (AI), ceea ce a stârnit un val de indignare în rândul colegilor ei de breaslă din viaţa reală, informează AFP.

Numită Tilly Norwood, această actriţă virtuală a fost imaginată de studioul Xicoia, cu obiectivul declarat de a face din ea „următoarea Scarlett Johansson sau Natalie Portman”.

Iar mai multe agenţii de management şi impresariat artistic doresc deja să o reprezinte pe actriţă, a dezvăluit săptămâna trecută fondatoarea companiei Xicoia, Eline Van der Velden.

Acest lucru a stârnit temeri cu privire la înlocuirea artiştilor de către AI, care au motivat în parte grevele ample care au paralizat Hollywoodul în 2023.

Mulţi actori s-au mobilizat pe reţelele sociale în ultimele zile.

„Sper că toţi actorii reprezentaţi de agentul care face asta vor renunţa la el. Ce oroare!”, a criticat pe Instagram actriţa Melissa Barrera, vedeta filmelor horror „Scream” şi „Scream 6”, potrivit Agerpres.

„Ruşine acestor oameni”, a declarat Mara Wilson, interpreta din „Matilda”. „Au furat chipurile a sute de tinere pentru a crea această 'actriţă' AI. Nu sunt creatori. Sunt hoţi de identitate”, a adăugat ea.

Pe un ton mai lejer, actorul Lukas Gage, cunoscut din serialul TV „The White Lotus”, a acuzat-o pe colega sa virtuală că este „un coşmar la locul de muncă”, deoarece ar fi „incapabilă să se poziţioneze corect pe platoul de filmare şi întârzie la locul de muncă”.

Controversa a obligat-o pe Eline Van der Velden să reacţioneze.

„Tilly Norwood nu este un înlocuitor pentru o fiinţă umană, ci o operă creativă”, s-a justificat ea duminică pe Instagram.

„La fel cum animaţia, marionetele şi efectele speciale au deschis noi posibilităţi fără a diminua cu nimic spectacolul live, AI oferă o altă modalitate de a imagina şi a construi poveşti”, consideră ea, reamintind că ea însăşi este şi actriţă.

Elise Van der Velden este de părere că actorii creaţi de AI „ar trebui să fie judecaţi ca făcând parte dintr-un gen propriu, pe baza propriilor merite, mai degrabă decât să fie comparaţi direct cu actorii umani”.

Utilizarea AI a devenit din ce în ce mai vizibilă în ultimele luni în industriile creative, generând de fiecare dată controverse.

Trupa muzicală virtuală The Velvet Sundown a depăşit 1 milion de ascultători pe platforma de streaming Spotify în această vară.

În numărul său din august, revista Vogue a publicat, de asemenea, o reclamă în care apărea un manechin fictiv, generat de AI.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
1
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025, numărătoarea voturilor s-a încheiat. Partidul...
frunze tomnatice si oameni in parc
2
Cât va dura valul de frig în România. Prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni...
Viktor Orban
3
Viktor Orban: Ucraina nu e o țară suverană. Faptul că două, trei sau patru drone ungare...
Temperaturi sub pragul înghețului s-au înregistrat și în Capitală, în jurul orei 08:00, stația meteo de la Băneasa indicând -1°C.
4
Meteorologii anunță când se mai încălzește vremea: „Procesul de răcire nu s-a terminat”...
Dmitri Peskov
5
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva...
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Digi Sport
52.000.000€ pentru Dan Șucu! A urmat dezastrul: ”Nimeni nu este sigur că va rămâne”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan a birou, cu steaguri ro ue in spate
Nicuşor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Se poate face...
statiunea Costinești
De ce a ajuns Costinești în topul celor mai înfricoșătoare destinații...
soldați cambodgieni la un exercițiu militar cu armata Chinei
Promovează pacea, dar livrează arme: Rolul dublu jucat de China...
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
„Drogul lui este puterea”. Motivul pentru care Lukașenko își caută...
Ultimele știri
Un nou eşec în Senatul american pentru a evita blocajul bugetar. Decizia anunțată de Casa Albă
„Nu îi putem da amendă unui robot”. Ce se întâmplă când poliția oprește o mașină fără șofer care a încălcat regulile de circulație
Calendar ortodox octombrie 2025: Trei sărbători religioase importante sunt menționate cu cruce roșie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Facebook Dating
Facebook va avea un asistent de întâlniri bazat pe inteligență artificială
utilizator care tine in mana un smartphone in jurul caruia o grafica sugereaza transferul de date
Parlamentul italian adoptă reguli stricte pentru deepfake generat de AI: până la 5 ani de închisoare
femeie trista, laptop
Salvarea umanității sau distrugerea ei? Impactul chatboturilor asupra sănătății mintale, semnal de alarmă pentru viitorul AI
First European exascale-class supercomputer
Cel mai rapid supercomputer din Europa a fost inaugurat în Germania. Cum ar putea să schimbe viitorul AI
Gerard Depardieu Trial For Sexual Assault
Gérard Depardieu riscă 20 de ani de închisoare pentru că ar fi violat o actriță. Reacția victimei
Partenerii noștri
Pe Roz
S-a măritat cu un bărbat cu 19 ani mai mare și va avea un copil cu el. A ignorat și reacția părinților: "Tata...
Cancan
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
Fanatik.ro
Furt de 1.000 de euro din vestiarul VIP de la World Class România. Cum se scuză compania: încăperea nu era...
editiadedimineata.ro
ADN-ul unei femei de 117 ani dezvăluie indicii despre o viață lungă
Fanatik.ro
David Popovici și iubita sa au ajuns în Las Vegas! Mesajul transmis de marele campion
Adevărul
Cât a ajuns să coste aceeași ciocolată în România comparativ cu Germania: „E întâlnirea dintre cei fără...
Playtech
Trei alternative la Laponia, mai frumoase și mai accesibile. Vacanțe de iarnă pe placul copiilor, fără să...
Digi FM
Andreea Raicu, declarații ferme despre viața personală: „Celibatul nu este o lipsă, ci o alegere asumată”
Digi Sport
Cea mai așteptată întrebare! Mădălina Ghenea a dat răspunsul: ”Condoleanțe”
Pro FM
Elena, fosta soție a lui CRBL, transformare spectaculoasă care a stârnit valuri de comentarii: „Divorțul...
Film Now
70 de ani de la moartea cuceritorului James Dean. O mare pasiune i-a adus sfârșitul la doar 24 de ani
Adevarul
Cum recrutează mafioții „tinere blonde” pentru a ucide și mutila rivalii în atacuri cu bombe „artizanele”, în...
Newsweek
Pensie mai mică cu 300 lei după trecere la limită de vârstă și depunere venituri nepermanente. De ce
Digi FM
Uimitor! Un aventurier polonez devine primul om care urcă și coboară Everestul pe schiuri, fără oxigen...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jennifer Lopez, deranjată că nu a fost luată în serios ca actriță: „Întotdeauna am avut dificultăți”
UTV
Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre viața personală. „Căsătoria mă sperie foarte tare. Ultima relație a fost...