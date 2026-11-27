Warner Bros. a anunţat că filmările la acest nou film din saga „Stăpânul inelelor” s-au încheiat săptămâna aceasta în Noua Zeelandă. Filmul „The Hunt For Gollum” este aşteptat în cinematografe în 15 decembrie 2027.

Într-un videoclip amuzant publicat pe Instagram, Warner Bros. a confirmat că producţia acestui nou episod, intitulat „The Hunt For Gollum”, s-a încheiat săptămâna aceasta în Noua Zeelandă.

În aceste imagini îl putem zări pe personajul Gollum, care, la o săptămână după încheierea filmărilor, încă nu vrea să părăsească locul, fiind prea ataşat de confortul acestei vieţi şi de rulota sa. Echipa tehnică încearcă, cu greu, să-l convingă să plece.

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Regizat de Andy Serkis, care îl interpretează şi pe Gollum pe marile ecrane, filmul este produs de Peter Jackson, scrie News.ro.

Aşa cum sugerează şi titlul, acest nou film din universul „Stăpânul Inelelor” se va concentra pe personajul Gollum, urmărit de Aragorn înainte de a-i dezvălui lui Sauron unde se află inelul - în buzunarul lui Bilbo Baggins. O poveste inspirată din opera lui J.R.R. Tolkien, care se desfăşoară imediat după „Hobbitul” şi înainte de evenimentele descrise în „Frăţia Inelului”, primul film al trilogiei „Stăpânul Inelelor”.

Gollum este un fost hobbit, descendent din neamul celor Puternici, al cărui nume de botez era Sméagol. El a pus mâna pe Inelul Puterii - ucigându-l, între timp, pe vărul său Déagol, care îl descoperise - şi s-a transformat treptat, sub influenţa bijuteriei, într-o creatură solitară şi desfigurată, gata de orice pentru a-şi păstra „preţiosul” obiect.

Inelul Unic a rămas în posesia sa timp de aproape 500 de ani, până când un anume Bilbo Baggins i l-a furat din peştera din Munţii Ceţoşi, unde îşi stabilise reşedinţa.

În ceea ce priveşte distribuţia, Elijah Wood îşi va relua celebrul rol al lui Frodo şi va juca alături de Anya Taylor-Joy, care o va interpreta pe Sindar, elf din Regatul Pădurii, de Ian McKellen (Gandalf), Andy Serkis (Gollum), dar şi de Kate Winslet (Marigol), Jamie Dornan (Aragorn) şi Leo Woodall (Halvard).

Editor : A.P.