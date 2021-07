VIDEO & FOTO. Festivalul de film de la Cannes a fost reluat după un an de pauză. Cele mai impresionante ținute de pe covorul roșu

Unul dintre cele mai cunoscute festivaluri de film din lume, cel de la Cannes, a revenit după un an de pauză din cauza pandemiei. Este o ediţie specială atât din această perspectivă, cât şi pentru alte câteva premiere. Pentru prima dată, juriul este format în majoritate din femei. Tot pentru prima dată este condus de un artist de culoare.

Din partea României, în secțiunile festivalului intră „La civil”, film regizat de Teodora Mihai și produs de Cristian Mungiu. De asemenea, participă scurtmetrajul „Interfon 15”, de Andrei Epure, „Întregalde”, de Radu Munteanu, și „Prin ora circulă scurte povești de dragoste”, realizat de Carina-Gabriela Brașoveanu. De asemenea, Cristian Mungiu este președintele juriului Semaine de la Critique.

Doria Tillier, actriţă, gazda ceremoniei de deschidere: Bună seara! Ce sală mare, ce frumos e! E adevărat ce se întâmplă! Este minunat să văd o sală plină, chiar dacă este plină cu figuri de nerecunoscut. E greu să-ţi dai seama cine e în spatele fiecărei măşti.

Spike Lee, regizor, preşedintele juriului: Trăiască Festivalul de Film de la Cannes! Trăiască Franța! Un lucru mai am de spus înainte să mă așez. Aș vrea să pot vorbi franceza ca Jodie Foster.

Ceremonia a început cu acordarea premiului Palme d'Or onorific actriței și regizoarei americane Jodie Foster. Avea doar 13 ani când a venit prima dată la Cannes.

Jodie Foster, actriţă şi regizoare: Mulțumesc! Vă mulţumesc mult tuturor! Este cu adevărat o mare onoare să fi fost aleasă să marchez acest moment unic din istoria festivalului. Au trecut 45 de ani de când filmul meu „Taxi Driver” a câștigat Palme d'Or și sunt atât de recunoscătoare acestui loc magic care mi-a lansat cariera. Ce seară frumoasă, după un an neobişnuit pentru omenire! Ne-am întors în această sală să ne umplem sufletele de cinema.

Bong Joon Ho - regizor sud-coreean:: Vom declara deschiderea celui de-al 74-lea Festival de Film de la Cannes împreună cu Jodie Foster, domnul Almodovar și domnul Spike Lee, în spaniolă, franceză, coreeană și engleză.

Primul film care a rulat festival, după un an de pauză, a fost „Annette”, un musical cu Adam Driver și Marion Cotillard în rolurile unor îndrăgostiților prinși într-o relație de rău augur.

Marion Cotillard, actriţă: Personajul meu este o cântăreață de operă, iar eu nu sunt cântăreață de operă și nu am avut suficient timp... Mi-ar fi trebuit ani buni să mă pregătesc să cânt operă. Am fost cam speriată când am început să filmăm.

Adam Driver, actor: Să cânți pe o motocicletă, la 100 de kilometri pe oră, este o provocare.

Marion Cotillard: Există multe teme în film, arta, viața, moartea. Dar una dintre temele cu care am rezonat cel mai mult a fost modul în care ne afectează nevoia de recunoaștere.

Premieră: Juriu majoritar feminin la Cannes

Ediţia de anul acesta a festivalului de la Cannes marchează o premieră: juriul este majoritar feminin.

Melanie Laurent, actriţă, membră a juriului: Visul meu este ca acesta să fie primul și ultimul festival în care mai există o dezbatere despre femei.

Mati Diop, actriţă şi regizoare, membră a juriului: Nu știu dacă în timpul vieții noastre vom urca pe scenă şi nu va mai trebui să punem cuvântul „femeie” înainte de „regizor”.