Live TV

VIDEO Un nou serial TV inspirat din „Game of Thrones” va avea premiera în ianuarie 2026. A fost lansat primul trailer

Data actualizării: Data publicării:
A Knight of the Seven Kingdoms
Un nou serial TV inspirat din „Game of Thrones” va avea premiera în ianuarie 2026.

A apărut primul trailer al serialului „A Knight of the Seven Kingdoms”, un prequel al celebrei producţii "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"). Noul serial dramatic va avea în şase episoade, cu o durată de o jumătate de oră fiecare, şi va avea premiera pe 18 ianuarie 2026, informează Variety.

„Cu un secol înaintea evenimentelor din 'Game of Thrones', doi eroi improbabili rătăcesc prin Westeros: un cavaler tânăr, naiv, dar curajos, Ser Duncan the Tall (Duncan cel Înalt), şi micuţul său scutier, Egg. Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă deţinea Tronul de Fier, iar amintirea ultimului dragon nu dispăruse încă din memoria colectivă, destine măreţe, duşmani puternici şi aventuri periculoase îi aşteaptă pe aceşti prieteni improbabili şi incomparabili”, se afirmă în sinopsisul oficial al noii producţii.

Serialul TV "A Knight of the Seven Kingdoms" are la bază cele trei nuvele publicate de romancierul George R. R. Martin în seria "Tales of Dunk and Egg": "The Hedge Knight", în 1998, "The Sworn Sword", în 2003, şi "The Mystery Knight", în 2010. Cele trei nuvele au fost apoi grupate şi publicate împreună într-un roman unic, "A Knight of the Seven Kingdoms", apărut în librării în anul 2015.

În noua producţie de televiziune, actorul Peter Claffey joacă rolul lui Ser Duncan the Tall, un cavaler rătăcitor din Westeros, iar Dexter Sol Ansell îl interpretează pe micuţul său scutier Egg, care este de fapt prinţul Aegon Targaryen (fără nicio legătură cu personajul cu acelaşi nume din celălalt prequel desprins din universul "Game of Throns", intitulat "House of the Dragon" şi produs tot de HBO), scrie Agerpres.

În acest serial TV mai joacă actorii Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor, Steve Wall şi Danny Webb.

"A Knight of the Seven Kingdom" este scris de Martin şi Ira Parker (cunoscuţi pentru "House of the Dragon"), care sunt şi producători executivi.

Adina Smith ("Lessons In Chemistry", "Hanna") va regiza primele trei episoade ale noii producţii TV, iar Owen Harris le va regiza pe ultimele trei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
2
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
tanczos barna face declaratii
3
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
raed arafat
5
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza: „Nu putem să ne cerem...
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Digi Sport
”Profesore, ce mașină ai?”. Radu Paraschivescu l-a lăsat ”mască” pe Ilie Dumitrescu și și-a explicat alegerea: ”M-am obișnuit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată...
oana toiu si marco rubio dau mana
Departamentul de Stat american, prima reacție după întâlnirea Oana...
anderson
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că...
gaza
Israel şi Hamas au semnat în Egipt acordul de încetare a focului în...
Ultimele știri
Ce spune Ilie Bolojan despre riscul de blackout și capacitățile de producere a energiei în această iarnă
Moscova laudă „frăția veche de secole” cu Serbia după ajutorul umanitar trimis pentru regiunea Kursk
Germania a comandat în secret peste 1.000 de camioane militare Mercedes pentru Ucraina (FAZ)
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
dire wolf
Primul proces de dez-extincţie din lume: Lupii străvechi din seria „Game of Thrones”, readuși la viață prin inginerie genetică
game of thrones
Un film „Game of Thrones” ar putea fi produs la Hollywood
George RR Martin în fața unui castel
George R.R. Martin și John Grisham dau în judecată OpenAI, pentru că le-au fost folosite textele pentru a antrena boți
A murit actorul Darren Kent, cunoscut pentru rolurile din Game of Thrones și Dungeons and Dragons
colaj-jason
Jason Momoa a renunțat la plete și s-a tuns în fața camerei, iar imaginile au devenit virale
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăgostiții Keanu Reeves și Alexandra Grant, de mână la premiera piesei „Waiting for Godot”, după ce au...
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
El este impresarul de top din România care rupe tăcerea: „Dansa trei ore și bea cola! Presa l-a omorât”
Adevărul
Românii taie din cheltuieli. Mărturii de criză: „Analizez de trei ori înainte să cumpăr”
Playtech
Cât costă să ridici o casă de lemn cu patru camere. Cât plătești pentru materiale, manoperă și utilități
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Și-au aflat pedeapsa, după ce au fost prinse că au furat din aeroport
Pro FM
"Încă n-am murit!" Dolly Parton admite că s-a neglijat după decesul soțului: "Am lăsat baltă multe lucruri"
Film Now
Daniel Craig, de mână cu frumoasa Rachel Weisz, la premiera celui mai nou film din franciza „Knives Out”. „Un...
Adevarul
Strategie controversată a UE. Copiii ar putea să aleagă genul cu care se identifică, indiferent de vârstă...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Liz Hurley, strălucire de Hollywood într-o rochie cu decolteu și crăpătură pe picior. Vedeta de 60 de ani...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...