VIDEO Un nou serial TV inspirat din „Game of Thrones” va avea premiera în ianuarie 2026. A fost lansat primul trailer

A apărut primul trailer al serialului „A Knight of the Seven Kingdoms”, un prequel al celebrei producţii "Game of Thrones" ("Urzeala Tronurilor"). Noul serial dramatic va avea în şase episoade, cu o durată de o jumătate de oră fiecare, şi va avea premiera pe 18 ianuarie 2026, informează Variety.

„Cu un secol înaintea evenimentelor din 'Game of Thrones', doi eroi improbabili rătăcesc prin Westeros: un cavaler tânăr, naiv, dar curajos, Ser Duncan the Tall (Duncan cel Înalt), şi micuţul său scutier, Egg. Într-o epocă în care dinastia Targaryen încă deţinea Tronul de Fier, iar amintirea ultimului dragon nu dispăruse încă din memoria colectivă, destine măreţe, duşmani puternici şi aventuri periculoase îi aşteaptă pe aceşti prieteni improbabili şi incomparabili”, se afirmă în sinopsisul oficial al noii producţii.

Serialul TV "A Knight of the Seven Kingdoms" are la bază cele trei nuvele publicate de romancierul George R. R. Martin în seria "Tales of Dunk and Egg": "The Hedge Knight", în 1998, "The Sworn Sword", în 2003, şi "The Mystery Knight", în 2010. Cele trei nuvele au fost apoi grupate şi publicate împreună într-un roman unic, "A Knight of the Seven Kingdoms", apărut în librării în anul 2015.

În noua producţie de televiziune, actorul Peter Claffey joacă rolul lui Ser Duncan the Tall, un cavaler rătăcitor din Westeros, iar Dexter Sol Ansell îl interpretează pe micuţul său scutier Egg, care este de fapt prinţul Aegon Targaryen (fără nicio legătură cu personajul cu acelaşi nume din celălalt prequel desprins din universul "Game of Throns", intitulat "House of the Dragon" şi produs tot de HBO), scrie Agerpres.

În acest serial TV mai joacă actorii Finn Bennett, Bertie Carvel, Daniel Ings, Tanzyn Crawford, Sam Spruell, Ross Anderson, Edward Ashley, Henry Ashton, Youssef Kerkour, Daniel Monks, Shaun Thomas, Tom Vaughan-Lawlor, Steve Wall şi Danny Webb.

"A Knight of the Seven Kingdom" este scris de Martin şi Ira Parker (cunoscuţi pentru "House of the Dragon"), care sunt şi producători executivi.

Adina Smith ("Lessons In Chemistry", "Hanna") va regiza primele trei episoade ale noii producţii TV, iar Owen Harris le va regiza pe ultimele trei.

Editor : A.P.