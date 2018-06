Woody Allen vrea să fie imaginea mişcării #MeToo

Regizorul şi actorul Woody Allen este de părere că ar trebui să fie „băiatul de pe afiş” pentru mişcarea #MeToo, pentru că nicio actriţă nu l-a acuzat de comiterea vreunui păcat, scrie News.ro.

Foto: Gulliver/Getty Images

În ciuda faptului că a fost subiectul mai multor critici în era Me Too, regizorul a declarat într-un interviu acordat publicaţiei argentiniene Periodismo Parad Todos că este „un avocat al mişcării”.

„Ar trebui să fiu băiatul de pe afişul mişcării Me Too. Pentru că am lucrat în industria cinematografică timp de 50 de ani. Am lucrat cu sute de actriţe şi nici măcar una - actriţe mari, faimoase, altele la început de carieră - nu a sugerat că aş fi avut vreun comportament indecent. Am avut mereu o relaţie minunată cu ele”.

Fiica sa adoptivă Dylan Farrow l-a acuzat în mai multe rânduri că ar fi abuzat-o sexual pe când era copil, fapte pe care Allen le-a negat în mod repetat. În interviu, cineastul a adăugat că „orice situaţie în care cineva este acuzat pe nedrept este un lucru trist”.

Acuzaţiile aduse cineastului în anii 1990 au fost verificate, iar el găsit nevinovat.