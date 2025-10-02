Zile mai scurte, seri mai intense, în octombrie la Film Now

În această lună, Film Now aduce povești în care destinul nu iartă, iar eroii refuză să cedeze: un șarlatan care manipulează minți, un vizionar ce revoluționează lumea ciocolatei, un alergător împins la limită de sălbăticia junglei, alături de companionul său canin, un maestru al pokerului prins în joc cu umbrele trecutului sau o femeie cu chip angelic și un secret letal. Aventură, enigmă, înșelăciune și surprize care nu te lasă să te dezlipești de canapea – toate acestea te așteaptă în programul din octombrie.

Într-un univers unde iluziile valorează mai mult decât adevărul, Film Now prezintă vineri, 3 octombrie, de la 21:25, Aleea groazei/NIGHTMARE ALLEY (2021), reinterpretarea magistrală a unui noir clasic din 1947, marca Guillermo del Toro. Ecranizare a operei omonime semnate de William Lindsay Gresham, lungmetrajul recreează ambianța întunecată și fascinantă a bâlciurilor ambulante de la sfârșitul anilor ‘30. În centrul acțiunii se află Stanton Carlisle, un bărbat cu o istorie tulbure, determinat să-și croiască drum spre elita societății prin manipulare și iluzie. Pentru a-și atinge scopul, protagonistul își asumă identitatea unui clarvăzător, pretinzând că deține puteri supranaturale și abilitatea de a comunica cu morții. Atunci când se implică într-o schemă riscantă, ambiția și înșelătoria se întorc împotriva lui și declanșează o spirală de evenimente greu de anticipat. Un film cu o distribuție de calibru - Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman, David Strathairn și Richard Jenkins, nominalizat la patru premii Oscar pentru „Cel mai bun film”, „Imagine”, „Scenografie” și „Costume” și la trei categorii în cadrul Galei BAFTA: „Cinematografie”, „Design de producție” și „Costume”.

Pe 5 octombrie, Film Now îți servește porția de fantezie cu Wonka (2023), muzicalul plin de culoare ce dezvăluie originile celebrului ciocolatier creat de Roald Dahl. Scrisă de Simon Farnaby, în regia lui Paul King, producția urmărește periplul lui Willy, un tânăr sărac, dar pasionat și foarte talentat, care visează să cucerească lumea ciocolatei într-un oraș controlat de un cartel lacom și nemilos. Printre contracte imposibil de obținut, invidii și sabotaje, Willy își pune ingeniozitatea și curajul la încercare pentru a-și vedea dorința împlinită. Sprijinit de prietena sa Noodle și de câțiva susținători, descoperă tainele industriei, concepe cele mai apetisante dulciuri și înfruntă comploturile rivalilor săi. Nu rata duminică, de la ora 20:00, un spectacol cinematografic cu gust irezistibil, unde îndrăzneala, creativitatea și perseverența constituie ingredientele de bază ale succesului.

Duminică, 12 octombrie, de la ora 20:00, Film Now te provoacă să pornești într-o expediție care îți va atinge sufletul: Regele Arthur/ARTHUR THE KING (2024). Actorul Mark Wahlberg și câinele Ukai dau viață unei povești incredibile, inspirate din fapte reale, despre cum uneori cele mai neașteptate întâlniri ne pot schimba soarta. Michael Light, alergător de anduranță, traversează un moment de cumpănă: simte că visurile i se destramă și că pasiunea a fost înlocuită de rutină. O ultimă șansă îl readuce pe traseu - o competiție extremă, de sute de kilometri, prin jungla Republicii Dominicane, împreună cu echipa sa. În mijlocul sălbăticiei, între extenuare și obstacole care par de neclintit, sportivii salvează un patruped rătăcit, pe care îl numesc Arthur. Deși firav, câinele va demonstra un devotament extraordinar și îi va însoți până la finalul călătoriei anevoioase. Adaptare după romanul „Arthur – The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home” de Mikael Lindnord, filmul ne arată că prietenia poate îmbrăca cele mai suprinzătoare forme și are forța de a te face să „muți munții”.

Vineri, 24 octombrie, de la 22:15, pe Film Now, regulile jocului se rescriu în Poker Face (2022), un thriller intens cu Russell Crowe în rol principal. Jake Foley, un miliardar din domeniul tehnologiei și împătimit al pokerului, crede cu tărie că esența cărților este să scoată la lumină taine bine păstrate. Hotărât să testeze loialitatea și să dezlege firele trecutului unor foști amici din copilărie, Jake îi invită la o partidă în care adevăruri dureroase și trădări mai vechi ies la iveală când presiunea devine insuportabilă. Pe măsură ce seara avansează, planul elaborat al lui Jake de a-și confrunta partenerii ia o întorsătură imprevizibilă. Un jaf violent întrerupe runda și îi obligă pe participanți să se alieze pentru a supraviețui. Într-un climat dominat de frică și îndoială, cartea decisivă este viața însăși. O experiență pe muchie de cuțit, presărată cu răsturnări de situație și emoții care se amplifică de la o scenă la alta, doar pe Film Now!

Film Now încheie luna așa cum cere tradiția, cu o peliculă care să-ți țină nervii întinși la maximum în noaptea de Halloween - Orfana: Îngerul morții (2022)/ORPHAN: FIRST KILL (2022). Leena, o femeie cu o afecțiune rară care îi dă înfățișarea unui copil, este internată într-un institut de psihiatrie din Estonia. Folosindu-se de aspectul său fizic neobișnuit, reușește să evadeze și să se refugieze în sânul unei familii bogate din Statele Unite, pretinzând că este fiica dispărută cu ani în urmă. Încrederea câștigată începe să se clatine în scurt timp, odată ce comportamentul și amintirile ei stârnesc tot mai multe suspiciuni. Pe fondul unei atmosfere tot mai tensionate, se dovedește că prezența Leenei ascunde un pericol mortal. Vor descifra cei din jur misterul înainte de a fi prea târziu? Pregătește-te pentru o seară cu fiori și o doză generoasă de adrenalină, vineri, 31 octombrie, de la ora 22:05!

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

------------------------------------------------------------

# Aleea groazei

NIGHTMARE ALLEY/ 2021

Vineri, 03 octombrie, la 21:25

Regia: Guillermo del Toro

Cu: Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, Ron Perlman, David Strathairn, Richard Jenkins

---

# Wonka

WONKA/ 2023

Duminicǎ, 05 octombrie, la 20:00

Regia: Paul King

Cu: Timothée Chalamet, Hugh Grant, Keegan-Michael Key, Matt Lucas, Olivia Colman, Rowan Atkinson, Sally Hawkins

---

# Regele Arthur

ARTHUR THE KING/ 2024

Duminică, 12 octombrie, la 20:00

Regia: Simon Cellan Jones

Cu: Mark Wahlberg, Simu Liu, Nathalie Emmanuel, Juliet Rylance, Bear Grylls, Ukai

---

# Poker Face

POKER FACE/ 2022

Vineri, 24 octombrie, la 22:15

Regia: Gary Fleder

Cu: Russell Crowe, Liam Hemsworth, RZA

---

# Orfana: Îngerul morții

ORPHAN: FIRST KILL/ 2022

Vineri, 31 octombrie, la 22:05

Regia: William Brent Bell

Cu: Isabelle Fuhrman, Julia Stiles, Matthew Finlan, Rossif Sutherland



Despre Film Now

Programul Film Now este disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

Film Now este parte a grupului Digi. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM, Chill FM, DIGI 24 FM.

Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR

comunicare@digi.ro

Telefon: +40 31 400 42 44

www.DIGI.ro

https://www.facebook.com/digipunctro

Editor : A.D.V.