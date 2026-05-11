FLASH SALE: 70% reducere la biletele pentru copii la Wonder Family Fest 2026, doar de Ziua Familiei (15 mai)

Ziua Familiei WFF 2026 - landscape

Noutăți: food trucks și competiții internaționale de magie și dans, doar câteva din bucățile unui puzzle pentru întreaga familie

De Ziua Familiei, sărbătorită pe data de 15 mai, organizatorii celui mai mare festival pentru familii din România vin cu un cadou special: biletele și abonamentele de acces destinate copiilor au 70% reducere*, în ediție limitată de 3000 bucăți. Prețurile pornesc de la 147 de lei pentru biletele de o zi și 297 de lei pentru abonamentele cu acces general (pentru toate cele trei zile de festival). Biletele sunt disponibile online, pe www.entertix.ro.

*Oferta este valabilă în limita a maximum patru bilete pentru copii și numai cu achiziționarea a cel puțin un bilet de adult într-o singură comandă.

Cea de-a III-a ediție, care va avea loc în perioada 31 iulie – 2 august, la Wonderland Resort, aduce pe scenă un line-up impresionant de artiști consacrați, figuri publice îndrăgite și nume internaționale de referință.

Artiști precum Fantomel & Kate Linn, cu “Dame un GRR” și OMERIT (Baha Man), creatorul și interpretul piesei care a făcut furori “Who Let the Dogs Out”, câștigători de premii Grammy și multiple nominalizări, alături de Boney M. Xperience și Kaoma cu hitul inconfundabil “LAMBADA” vor urca pe scena de la Wonderland Resort. Lor li se alătură Rareș, Iuliana Beregoi, Gașca Zurli, Horia Brenciu, Familia Melimi, Alina Sorescu, Geo Da Silva și DJ Emil Lassaria. Experiența scenică va fi completată de momente speciale cu Theo Zeciu, Daniel Cafeluță, Dorian Popa, Mircea Bravo și Părintele Vasile Ioana.

În 2026, Wonder Family Fest aduce noi experiențe, care vor include spații tematice și mai complexe - printre care RemediumLand cu programe interactive pentru copii și adolescenți, zona Vel Pitar - un spațiu dedicat celor mici, dar și celor mari, unde aroma pâinii se împletește cu bucuria jocului și a descoperirii prin “Bakery & Fun”, dar si universul Romfulda, care aduce bucăți din povestea laptelui construite în jurul gustului autentic și al momentelor petrecute împreună.

De la prima ediție am văzut că Wonder Family Fest este un spațiu în care generațiile se reconectează, părinții și copiii petrec mai mult timp împreună, se bucură unii de ceilalți. Atunci când am pornit la drum ne-am propus să construim un concept care să aducă oamenii împreună, dincolo de vârstă, interese sau rutina zilnică. Tot ceea ce facem aici are în centru ideea de comunitate și experiență împărtășită. Adevărata valoare a acestui eveniment nu stă doar în ceea ce se întâmplă pe scenă sau în activități, ci în emoțiile și legăturile care se creează”, spune Darius Mârza, CEO Wonderland.

Zone de food trucks & competiții internaționale, printre surprizele ediției III

Participanții vor avea la dispoziție zone de food trucks și vor putea participa la competiții și etape ale unor concursuri internaționale de muzică, sport și MAGIE (*detalii, în curând).
Acestora li se adaugă workshop-uri și momente speciale pentru părinți, spectacole de jonglerie și acrobații pentru copii și toate celelalte experiențe deja consacrate în edițiile precedente și disponibile pe tot parcursul zilei, în fiecare zi: gigantica piscină în aer liber, zboruri cu elicopterul și salturi cu parașuta, Dino Park, Adrenaline Tower, Enchanted Forest, zeci de tobogane gonflabile, ateliere arts & crafts și creative, echitație etc.

Concept unic în România: festivalul care aduce generațiile împreună

Wonder Family Fest este primul festival din România construit integral în jurul conceptului de familie, reunind părinți, copii, adolescenți și bunici într-un univers dedicat distracției și relaxării. Spațiul generos al Wonderland Resort, infrastructura modernă și diversitatea activităților transformă festivalul într-o experiență completă, care depășește granițele unui eveniment obișnuit și devine o veritabilă vacanță. Ediția 2025 a atras aproape 60.000 de participanți.

Wonder Family Fest este un eveniment marca Wonderland Resort by Darius Mârza
PARTENERI PRINCIPALI: REMEDIUM Farm, Vel Pitar, Romfulda
PARTENERI: Aqua Carpatica, Pepsi
Partener de drum: AutoWorld România

