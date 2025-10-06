Fundația Destiny, serie de seminarii despre adicții

Fiecare dintre noi este născut cu posibilitatea de a deveni dependent. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că avem nevoie de o serie întreagă de validări. Conștientizând nevoia de training a cadrelor didactice, după ce în anii precedenți a demarat o serie de seminarii pe tema bullying-ului și a educației financiare, Fundația Destiny abordează într-o nouă serie de seminarii o problemă acută în societate: adicțiile.

„Este o problemă medicală, în momentul în care se instalează dependența fizică. Aceasta înseamnă că organismul nu mai poate funcționa în parametrii normali fără acele substanțe, apar semnele și simptomele de sevraj, acea stare neplăcută cu agitație psihomotorie, transpirații, palpitații, dureri musculare, inapetență, toate aceste elemente făcând imposibilă viața. Se poate scăpa de aceste simptome extrem de neplăcute doar prin administrarea unei noi doze”, spune Radu Țincu, medic ATI și toxicologie

„Fundația Destiny a pornit o serie de seminarii în aceste săptămâni. Practic din septembrie și până în noiembrie vom merge peste tot în sudul României. Știm în momentul de față că există o nevoie acută de training a cadrelor didactice. Am făcut în ultimii doi ani seminarii despre bullying, seminarii despre educație financiară, iar acum facem și despre adicții. Seminariile făcute de Fundația Destiny Park sunt gratuite, sunt dedicate, așa cum spuneam, tuturor profesorilor care se înscriu și care vor să participe la ele”, a declarat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

„Bineînțeles, trebuie să luăm aminte noi ca și cadre didactice, trebuie să venim în întâmpinarea celor mici în ceea ce privește subiectul”, „Particip la fiecare seminar organizat de această fundație, în fiecare an sunt prezentă”, „Am clasa întâi, dar nu-i nicio problemă, pentru că vorbim și acolo de adicții de tehnologie, de hrană sănătoasă, de substanțe - suc, pentru că nu putem vorbi deocamdată despre alte lucruri, până cresc puțin. L-am obligat pe copilul meu să stea aici cu mine, care e student în anul V, la Arhitectură”, „M-a rugat mama să o aduc aici și tema apare destul de interesantă, având în vedere că am destui colegi mai multe cazuri de utilizare, să zicem” - unele din reacțiile participanților la seminar.





Editor : A.D.V.