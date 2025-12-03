Live TV

Grivița 53, primul teatru construit de la zero în România după 1946, pregătit să-și primească spectatorii

grivita53
„5+3=9” – prima producție Teatrul Grivița 53 Nouă ani de muncă, o comunitate, un teatru

După aproape un deceniu de eforturi neîntrerupte, donații, rătăciri, reveniri, speranțe și răbdare, Grivița 53, primul teatru construit de la zero în România după 1946, este pregătit să își primească spectatorii.

Inaugurarea teatrului confirmă promisiunea făcută încă de la început de inițiatorii proiectului cultural: nu se construiește un imobil, ci un loc de creație care încă nu există, un spațiu viu, deschis riscului, interest de explorare, în așteptare de întâlniri și libertate de creație.

„5+3=9” – prima producție Teatrul Grivița 53

Inaugurarea edificiului cultural va fi marcată de prezentarea „5+3=9” - un spectacol creat de Ștefan Lupu, inspirat din povestea nespusă a Teatrului Grivița 53, de la prima idee și primii ctitori, până la provocările nemărturisite și deschiderea stagiunii. 

Spectacolul pornește călătoria artistică a Teatrului Grivița 53 și este reprezentativ pentru demersul artistic al acestui nou spațiu de creație. O echipă de actori și dansatori tineri nonconformisti, provocați fiind de energia unică a acestui început istoric, invită spectatorii într-un univers al creativității și performanței. Din distribuție fac parte: Mara Tătar, Costin Stăncioi, Bianca Adelina Geantă, Tamara Găgeatu, Tiberius Zavelea, Viktoriia Medviedieva, Oleksandr Solokha, Mirel Cumpănaș.

Primele reprezentații vor avea loc pe 4, 5, 6, 7, 16 și 17 decembrie, urmând ca din ianuarie spectacolul să revină pe scenă, cu noi date ce vor fi comunicate pe paginile de social media și site-ul teatrului.

“Am ajuns în momentul la care visăm de 9 ani. Abia acum avem emoții. Teatrul Grivița 53 se pregătește pentru a crea experiențe vii, care să trezească, să atingă, să plece cu spectatorii acasă. Identitatea artistică va fi construită exclusiv pe întâlniri literare, dramatizări relevante de care are nevoie în present orice generație. Sau piese de teatru scrise exclusiv pentru spațiul nostru. Spectacolul “5+3=9” deschide călătoria Teatrului Grivița 53 în spiritul pe care ni l-am dorit, teatru ca incursiune, ca provocare, ca explorare. Sunt convinsă că Teatrul Grivița 53 l-a ales pe Ștefan Lupu, înainte de a-i propune noi colaborarea, pentru că a găsit în el artistul prin care să-și exprime spiritul. La fel cred și despre echipa de actori și dansatori din proiect. Altfel nu înțeleg cum a putut să se nască energia acestui spectacol atât de fidelă cu ceea ce am sperat. Perfect timing, o întâlnire bazată pe chimie, respect și admirație. Și când proiectele încep astfel, e cu bucurie. Și asta rămâne“, a declarat Chris Simion- Mercurian, inițiatoarea proiectului Grivița 53.

„E o responsabilitate mare, dar și o ocazie unică de a face parte din acest început. Spectacolul 5+3=9 e construit în același spirit în care a fost făcut acest teatru, din respect, devotament și dorința de a lăsa ceva în urmă care să merite. Cu recunoștință față de Grivița 53 și față de toți cei care cred în acest miracol”, a spus Ștefan Lupu

Nouă ani de muncă, o comunitate, un teatru

Grivița 53 s-a născut în 2016, când regizoarea Chris Simion-Mercurian a vândut casa bunicii sale și a cumpărat ruinele de pe Calea Griviței 53. Implicarea lui Tiberiu Mercurian, a fost urmată de o mobilizare națională și internațională rar întâlnită în zona culturală: donații, campanii, voluntariat, efort tehnic, ani de șantier, pauze impuse de boală, reluări curajoase și o comunitate care a crescut până la aproximativ 14.000 de ctitori.

Grivița 53 își asumă o identitate artistică orientată spre arta contemporană în toate formele ei de expresivitate artistică. Teatrul va găzdui producții realizate special pentru acest spațiu în diferite formule estetice, evenimente culturale în jurul unor personalități iconice, rezidențe artistice, ateliere, workshopuri, expoziții, instalații și intervenții interdisciplinare.

