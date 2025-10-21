Halloween Fest, în parcul de educație prin joacă

Parcul de educație prin joacă - Destiny Park -, s-a alăturat entuziasmului creat de apropierea Halloween-ului, o sărbătoare întâmpinată de ceva vreme și de români în fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii octombrie.

„Destiny Halloween Fest” este numele evenimentului, unul care le oferă micilor vizitatori, pe lângă cele 40 de meserii și jocuri de rol obișnuite, și noile ateliere, create special pentru această sărbătoare, în care, distrându-se din plin, copiii își pot demonstra inteligența, aptitudinile și creativitatea.

„Bine ați venit la Destiny Halloween Fest, evenimentul, care va dura până pe 2 noiembrie. Există două ateliere tematice, uneori chiar trei, multe costume pe care colegii mei le îmbracă. Există o atmosferă ușor diferită. Nu este atât de scary, cum ar crede lumea, de fapt este o atmosferă în care copiii să se simtă bine, să se distreze, în afară de faptul că firește vor face toate activitățile din parc și vor învăța meseriile pe care noi le avem”, spune Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

