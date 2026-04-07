În aprilie, toate secretele ies la lumină cu peliculele Film Now

În liniștea primăverii, marile revelații încep să încolțească pentru cei ce îndrăznesc să privească dincolo de orizontul rutinei. Pentru unii, schimbarea vine la pachet cu renunțarea la tot ce știau până atunci și îmbrățișarea unor credințe noi, alții sunt constrânși de împrejurări (la propriu!) care le dezvăluie cele mai valoroase calități. Un șiretlic aparent inofensiv le testează încrederea celor neasumați, forțându-i să nu se mai ascundă după iluzii, în timp ce o oportunitate profesională de nerefuzat poate răpi șansa la fericire acelora păcăliți de faima efemeră. Stai pe-aproape, pregătește-ți popcornul și intră în atmosfera de cinema chiar la tine acasă, cu Film Now!

Vineri, 10 aprilie, de la ora 21:45, eleganța și rafinamentul aristocrației britanice revin la Film Now într-o lume aflată la răscruce, unde tradiția se ciocnește cu modernitatea. În Downton Abbey: O nouă eră/ DOWNTON ABBEY: A NEW ERA (2022), echilibrul aparent de neclintit al familiei Crawley este dat peste cap atunci când membrii acesteia primesc o veste neașteptată: Lady Violet, figura centrală a stabilității casei, portretizată magistral de Maggie Smith, moștenește o vilă în sudul Franței de la un individ necunoscut. Pentru a desluși misterul, aceștia lasă în urmă sobrietatea căminului din Yorkshire și pornesc spre Coasta de Azur, unde adevărul începe să iasă la lumină. În paralel, la conacul din Anglia, armonia este tulburată de sosirea unei echipe de producție care vrea să transforme domeniul într-un platou de filmare – un simbol clar al noii epoci care bate la ușă. Între secretele descoperite sub soarele Rivierei Franceze și agitația de acasă, personajele sunt puse în fața unor alegeri dificile: să rămână fidele vechilor valori sau să accepte evoluția impusă de noile vremuri?

Sâmbătă, 11 aprilie, toată familia este invitată într-o călătorie prin Regatul Ciupercilor împreună cu Super Mario Bros: Filmul/ THE SUPER MARIO BROS.MOVIE (2023), la Film Now, începând cu ora 20:00. Mario și Luigi, doi instalatori obișnuiți din Brooklyn, alunecă printr-o conductă într-o dimensiune magică: un tărâm fantastic populat de creaturi bizare și provocări la tot pasul. Despărțit de fratele său, soarta lui Luigi ajunge pe mâinile lui Bowser, temutul rege Koopa, hotărât să preia puterea și să o răpească pe frumoasa Prințesă Peach. Pentru a-l salva, Mario trebuie să-și găsească aliați pe măsură, alături de care va învăța că cele mai puternice arme împotriva adversarului său sunt prietenia, curajul și încrederea. Inspirat din lunga și bogata istorie a jocului video omonim, animația îmbină cu măiestrie nostalgia, efectele vizuale moderne și o distribuție vocală de excepție (Chris Pratt, Jack Black, Charlie Day, Seth Rogen și Anya Taylor-Joy) într-o producție perfectă pentru o seară hazlie de weekend.

Duminică, 12 aprilie, de la ora 20:00, Tom Holland, Mark Wahlberg și Antonio Banderas sunt vedetele serii pe Film Now în Uncharted (2022), o adaptare după unul dintre cele mai populare și îndrăgite jocuri electronice printre fanii Playstation. Filmul aduce în prim-plan o cursă contracronometru pentru descoperirea unei comori legendare a celui dintâi explorator ce a făcut înconjurul lumii, Ferdinand Magellan. Nathan Drake, un tânăr isteț și descurcăreț, este cooptat de vânătorul de comori Victor „Sully” Sullivan într-o misiune riscantă de a găsi tezaurul înaintea rivalilor săi de temut. Pentru Nathan, miza nu ține doar de valoarea ei istorică, ci și de ocazia de a scoate la iveală lucruri neștiute despre propria identitate. Cu peste 400 de milioane de dolari în box-office și un succes răsunător, ecranizarea a câștigat instant inimile iubitorilor de aventură de pretutindeni.

De la acțiune și suspans, trecem la umor și relaxare vineri, 24 aprilie, de la ora 20:00. La Film Now, John Cena este Ricky Stanicky (2024) într-o comedie spumoasă despre minciuni comode, complet scăpate de sub control. Trei prieteni din copilărie, Dean, JT și Wes, folosesc constant același alibi pentru a ieși din situații inconfortabile – un personaj fictiv, veșnic bolnav, pe nume Ricky Stanicky. Problemele încep să apară când gașca pusă pe șotii este nevoită să-și prezinte „amicul” apropiaților care încep să devină suspicioși. Soluția lor? Să apeleze la un actor… doar că interpretarea sa exagerată și total imprevizibilă stârnește o avalanșă de întâmplări ridicole care, în loc să-i scoată din bucluc, îi adâncește și mai tare în spirala falsității. Lungmetrajul semnat de Peter Farrelly (care ne-a dat și „Dumb and Dumber”, „There's Something About Mary” sau „Me, Myself & Irene”) garantează un sfârșit de săptămână plin de replici savuroase și hohote de râs.

Sâmbătă, 25 aprilie, de la ora 20:00, o comedie romantică cu note de „Cenușăreasa” își face loc pe micile ecrane, la Film Now. Ana (Camila Mendes) este o stagiară tenace la o galerie de artă din New York, dornică să-și croiască drumul într-o lume exclusivistă, unde recunoașterea se câștigă extrem de greu. Aproape invizibilă pentru șefa ei exigentă, este prinsă între dorința de a străluci și realitatea rece a unui mediu elitist în care reușitele par rezervate altora. Aflată într-o deplasare în interes de serviciu la Londra, protagonista are parte de o surpriză: un upgrade neplanificat la clasa business o introduce într-o atmosferă de lux, unde îl întâlnește pe Will (Archie Renaux), un tip chipeș, șarmant și bogat care o confundă cu directoarea filialei new-yorkeze a casei de licitații. În loc să dezmintă confuzia, Ana decide să intre pe terenul fragil al prefăcătoriei, iar ceea ce părea biletul către cariera vieții ei, se preschimbă rapid în principala piedică la adresa relației lor romantice. Amuzant, ironic și seducător, Clasa întâi/UPGRADED (2024) pune în scenă contrastul dintre ambiția de a-ți urma visurile și pericolul de a te pierde în propria proiecție a unei versiuni ideale.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

# Downton Abbey: O nouă eră

DOWNTON ABBEY: A NEW ERA/ 2022

Vineri, 10 aprilie, la 21:45

Regia: Simon Curtis

Cu: Elizabeth McGovern, Hugh Bonneville, Jim Carter, Joanne Froggatt, Maggie Smith, Michelle Dockery

# Super Mario Bros: Filmul

THE SUPER MARIO BROS. MOVIE/ 2023

Sâmbătă, 11 aprilie, la 20:00

Regia: Aaron Horvath

Voci: Chris Pratt, Jack Black, Charlie Day, Seth Rogen, Anya Taylor-Joy, Keegan-Michael Key

# Uncharted

UNCHARTED/ 2022

Duminică, 12 aprilie, la 20:00

Regia: Ruben Fleischer

Cu: Tom Holland, Mark Wahlberg, Sophia Ali, Antonio Banderas

# Ricky Stanicky

RICKY STANICKY/ 2024

Vineri, 24 aprilie, la 20:00

Regia: Peter Farrelly

Cu: John Cena, Zac Efron, Andrew Santino, Jermaine Fowle, Riley Stiles

# Clasa întâi

UPGRADED/ 2024

Sâmbătă, 25 aprilie, la 20:00

Regia: Carlson Young

Cu: Camila Mendes, Archie Renaux, Lena Olin, Marisa Tomei, Thomas Kretschmann, Anthony Head

Despre Film Now

Programul Film Now este disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

