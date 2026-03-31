În premieră, „Scos din sărite”, un nou format de satiră politico-socială la Digi24

Sâmbătă, 4 aprilie, televiziunea Digi24 lansează o nouă producție „Scos din sărite”, un pas în extinderea ofertei editoriale a postului în sfera divertismentului de calitate, prin introducerea unui concept original de tip late-night. Semnată și prezentată de Serghei, unul dintre cei mai apreciați exponenți ai stand-up-ului autohton, emisiunea propune o abordare curajoasă, lucidă și inteligentă a actualității politico-sociale românești, păstrând în același timp rigoarea și echilibrul conținutului care definesc identitatea Digi24.

Difuzat în fiecare sâmbătă, de la ora 23:00, proiectul TV marchează deschiderea către o direcție complementară jurnalismului tradițional de informare, ca răspuns la nevoia tot mai evidentă a telespectatorilor de a privi evenimentele zilei printr-o lentilă accesibilă, neconvențională. „Scos din sărite” mizează pe o viziune conectată la pulsul momentului, unde umorul contemporan funcționează ca un instrument de evaluare a realității și de taxare a derapajelor publice.

„Am pornit de la premisa că Digi24 are o audiență educată, care apreciază umorul politic de care avem atât de multă nevoie în ultima vreme. Pentru mine, televiziunea este un upgrade, o validare în plus a satirei pe care o propun urmăritorilor mei și, începând de sâmbătă, telespectatorilor Digi24. Ceva mă face să cred că avem același public.“, a declarat Serghei.

O voce distinctă în peisajul media, Serghei aduce în rolul de gazdă a show-ului un discurs autentic, construit pe dialog, observație fină și reflecție critică, într-un cadru relaxat, lipsit de tabuuri sau prejudecăți. Stilul său incisiv și asumat așază fiecare ediție în registrul unei radiografii atente a societății, plecând de la ideea că hazul de necaz reprezintă, în esență, o formă de rezistență și un liant al coeziunii civice. Într-un climat în care distanțarea și apatia par să câștige teren, „Scos din sărite” ne reamintește că viața bate gluma și că până și cele mai rigide subiecte pot fi explorate cu zâmbetul pe buze și cu o doză de optimism ironic, o alternativă binevenită pentru un final de săptămână altfel.

Odată cu acest nou pariu editorial, Digi24 își lărgește orizontul către o zonă unde autoironia devine un exercițiu de interpretare, nu doar de evadare. Programul nu caută numai să amuze publicul, ci să ofere contextul de a analiza mecanismele puterii și fenomenele sociale, cu detașarea și sarcasmul necesare pentru a cerne esențialul de avalanșa mesajelor de peste zi.

“Într-o perioadă în care frustrarea cotidiană dă pe-afară, vă propunem un nume fresh, un personaj autentic al scenei de stand-up din România. Serghei ne va ajuta pe toți să înghițim o pastilă amară de realitate... cu zâmbetul pe buze. Nu e vorba că luăm realitatea în râs, ci doar îi punem un filtru. Sperăm să vă placă!”, a completat Marius Tian, redactor-șef Digi24.

Editor : A.D.V.