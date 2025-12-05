Live TV

Înghețată cu gust de gumă de mestecat, dar din ingrediente naturale

Pe lângă jocurile educative, spre deliciul tuturor, copiii și părinții aflați în vizită la Destiny Park au participat și la un eveniment special în cadrul căruia au avut plăcerea de a savura o înghețată, care, deși are gust de guma de mestecat, e făcută doar ingrediente naturale.

„Înghețată e 100% naturală, făcută din două gusturi extrase din spirulină și sfeclă roșie”, a confirmat gelatierul chef Cătălin.

„Copiii își doresc întotdeauna să mănânce înghețată. Din păcate, piața nu le oferă un gust bun și să fie și un produs natural 100%”, declară Constantin Dimitriu, propietar atelier de înghețată artizanală.

„Toată luna decembrie în Destiny Park veți avea momente magice, la Destiny Magic Moments. Astăzi ne-am întâlnit cu Andra Gogan. A fost și un moment foarte dulce cu o înghețată superbă și gustoasă, la fel ca și Andra, de altfel. Ne încântă faptul că cei mici se bucură atunci când se întâlnesc cu idolii lor”, a declarat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

