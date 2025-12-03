Live TV

Intră în atmosfera de vacanță cu peliculele Film Now din luna decembrie

Data actualizării: Data publicării:
Vizual comunicat_Film Now _Recomandările lunii decembrie

Ultima lună a anului vibrează pe Film Now cu o colecție de filme captivante: de la frați care se luptă cu un destin ce nu iartă, la o autoare prinsă într-o aventură pe care n-a avut curajul să o inventeze, până la o tânără care redescoperă magia în cel mai neobișnuit mod. Apoi, chiar în inima sărbătorilor, motoarele se aprind cu Maverick, în timp ce noaptea dintre ani explodează în culoare și pasiune cu un musical legendar. Crăciunul capătă intensitate, iar Noul An începe cu un spectacol care îți taie respirația.

Vineri, 5 decembrie, de la 21:40, Film Now aduce pe micile ecrane Gheara de fier/THE IRON CLAW (2023), una dintre cele mai emoționante povești din culisele wrestling-ului anilor ’80. Bazat pe fapte reale, filmul spune povestea fraților Von Erich, care cresc sub presiunea unui tată-antrenor nemilos, într-o lume dominată de forță, sacrificii și ambiție dusă la extrem. Între ascensiune fulminantă, rivalități și pierderi copleșitoare, familia devine simbolul unui „blestem” care a marcat istoria sportului. Zac Efron strălucește într-un rol surprinzător, iar lungmetrajul explorează legăturile de sânge, reziliența și prețul succesului. O producție care te zguduie mai mult decât ți-ai fi imaginat.

Duminică, 7 decembrie, de la 20:00, pe Film Now te așteaptă un periplu imprevizibil în Orașul pierdut/THE LOST CITY (2022). Sandra Bullock intră în pielea unei scriitoare de bestsellere romantice care ajunge, fără voia ei, să trăiască exact scenariile pe care le născocește în propriile cărți. Alături de modelul de pe coperta cărții ei (Channing Tatum) — chipeș, dar ușor depășit de situație — protagonista este aruncată în mijlocul junglei după o tentativă de răpire pusă la cale de un miliardar excentric (Daniel Radcliffe). Ce urmează? Haos, replici savuroase, pericole din toate direcțiile și o apariție-surpriză a lui Brad Pitt, toate într-un amestec delicios de suspans și umor – exact genul de escapadă potrivită pentru finalul de weekend.

Vineri, 19 decembrie, de la 20:00, pe Film Now, pășește în atmosfera festivă cu O nouă poveste de Crăciun/LAST CHRISTMAS (2019). Kate (Emilia Clarke) este o tânără care își dorește să ajungă cântăreață, dar, dintr-un motiv sau altul, se confruntă cu un șir interminabil de ghinioane și decizii neinspirate, lucrând ca elf într-un magazin cu tematică. Totul pare să meargă prost… până când îl întâlnește pe Tom (Henry Golding), un bărbat carismatic, care îi redă zâmbetul și speranța. Datorită coloanei sonore iconice a lui George Michael și prezenței memorabile a lui Michelle Yeoh și Emma Thompson, pelicula te învăluie în căldura, veselia și farmecul autentic al sărbătorilor de iarnă. LAST CHRISTMAS merge dincolo de clișeele unui film clasic de sezon, este o poveste despre regăsire, încredere și situații neașteptate. Bucură-te de o seară plină de râsete copiose și peripeții care te vor face să crezi din nou în spiritul Crăciunului.

Joi, 25 decembrie, de la 21:50, la Film Now, Tom Cruise pornește într-o nouă aventură la mare înălțime în Top Gun: Maverick (2022)! După mai bine de 30 de ani ca aviator de elită, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) se întoarce să antreneze o nouă generație de piloți pentru o misiune imposibilă. Printre ei se află și fiul fostului său prieten Goose, ceea ce-l obligă să-și înfrunte trecutul și propriile temeri. Manevrele aeriene uluitoare realizate cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră și cadrele la altitudine te țin cu sufletul la gură, iar chimia dintre veterani și tinerii recruți nu trece neobservată. Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell și Val Kilmer completează distribuția cu prestații solide și dinamice. Un blockbuster care îți oferă adrenalină, dar și un strop de nostalgie – pregătește-te pentru decolare!

Pe 31 decembrie, la momentul trecerii dintre ani (de la ora 24:00), Film Now te invită să vizionezi o Poveste din cartierul de vest/WEST SIDE STORY (2021). În New York-ul anului 1957, Tony și Maria se îndrăgostesc în ciuda faptului că aparțin unor bande rivale, care își dispută controlul zonei West Side, Jets și Sharks. Față de versiunea originală, adaptarea lui Spielberg pune reflectorul pe realitatea comunității portoricane și tema identității, într-un oraș definit de diversitate culturală. Coregrafia poartă amprenta lui Justin Peck, iar energia actorilor amplifică ritmul acțiunii. Muzica lui Leonard Bernstein, compusă în 1957, renaște în reorchestrarea lui David Newman, rămânând fidelă tonului consacrat. Partitura prinde viață cu interpretarea Filarmonicilor din New York și Los Angeles, sub bagheta lui Gustavo Dudamel. Ariana DeBose a fost distinsă cu Oscar pentru întruchiparea Anitei — același personaj care îi aducea Ritei Moreno premiul Academiei în 1962. Moreno revine în creația lui Spielberg, într-o ipostază diferită de această dată, care adaugă nuanțe și profunzime intrigii. O experiență vizuală construită în jurul iubirii și contrastelor sociale, o alegere îndrăzneață care deschide 2026 în stil mare.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.
------------------------------------------------------------
# Gheara de fier
THE IRON CLAW/ 2023
Vineri, 5 decembrie, la 21:40
Regia: Sean Durkin
Cu: Zac Efron, Jeremy Allen White, Lily James, Harris Dickinson, Stanley Simons, Holt McCallany, Maura Tierney, Maxwell Jacob Friedman
---

# Orașul pierdut
THE LOST CITY/ 2022
Duminică, 07 decembrie, la 20:00
Regia: Aaron & Adam Nee
Cu: Sandra Bullock, Channing Tatum, Da'Vine Joy Randolph, Daniel Radcliffe, Brad Pitt
---

# O nouă poveste de Crăciun
LAST CHRISTMAS - Universal, 2019
Vineri, 19 decembrie, la 20:00
Regia: Paul Feig
Cu: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson
---

# Top Gun: Maverick
TOP GUN: MAVERICK/ 2022
Joi, 25 decembrie, la 21:50
Regia: Joseph Kosinski
Cu: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Jon Hamm, Miles Teller, Ed Harris, Glen Powell, Lewis Pullman
---

# Poveste din cartierul de vest
WEST SIDE STORY/ 2021
Miercuri, 31 decembrie, la ora 00:00
Regia: Steven Spielberg
Cu: Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno
---

Despre Film Now
Programul Film Now este disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

Pentru mai multe informaţii:
Departamentul Comunicare și CSR
comunicare@digi.ro
Telefon: +40 31 400 42 44
www.DIGI.ro
https://www.facebook.com/digipunctro

Film Now este parte a grupului Digi. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM, Chill FM, DIGI 24 FM.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
1
Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica...
Vladimir Putin
2
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
3
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
4
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
toamna-cald-soare-meteo-vremea-reuters-1536x1016
5
Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Digi Sport
Ion Țiriac, absent de la înmormântarea prietenului său
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
The Sound Of Music
Papa Leon a dezvăluit care sunt patru dintre filmele sale preferate. „Față de Francisc, selecția actualului papă este mai puțin cool”
Filme de Halloween 2025
Filme de Halloween 2025. Cele mai bune producții pe care să le urmărești împreună cu familia
Vizual comunicat_Film Now _Recomandările lunii octombrie
Zile mai scurte, seri mai intense, în octombrie la Film Now
Kim Jong Un
Coreea de Nord execută oameni pentru distribuirea de filme și programe TV străine, potrivit unui raport al ONU
„Father Mother Sister Brother”, de Jim Jarmusch, a câştigat, sâmbătă, Leul de Aur
Festivalul de Film de la Veneţia: „Father Mother Sister Brother” a câştigat Leul de Aur. Lista câştigătorilor
Recomandările redacţiei
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Negocierile de pace, aruncate în aer, din nou. Delegația lui Trump nu...
pupitru psd
PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după...
mark rutte nato 4
Șeful NATO ia în derâdere amenințarea lui Putin cu războiul în...
Ultimele știri
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor auto din state non-UE. Care sunt condițiile
Scandal între USR și PNL. Drulă, clip electoral la Cotroceni împotriva lui Ciucu: „Nicușor Dan și-a dat acordul? Să-ți fie rușine!”
(P) Roche Talks - Transformarea Îngrijirii Pacienților: Inovația Roche și Abordarea Personalizată, Cheia Viitorului în Oncologie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Diagnosticată cu cancer cerebral terminal la doar 27 de ani. Tumora era cât o minge de golf, dar după un an...
Cancan
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Fanatik.ro
Ion Țiriac nu a fost prezent la înmormântarea prietenului său, dar l-a trimis pe Ilie Năstase. Cum arată...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ar fi surpriza deceniului! Valeriu Iftime anunță prime speciale, dacă FC Botoșani ia titlul
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Secretul cârnaților care nu se usucă: ce trebuie să adaugi în carne ca să rămână suculenți
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
"Dumnezeule!" La 44 de ani, Serena Williams a făcut anunțul așteptat de toată lumea tenisului
Pro FM
Alexandra Stan, agresată într-o altă relație după scandalul cu managerul Marcel Prodan: „M-a dat afară din...
Film Now
Fiica lui Robert De Niro, dezvăluiri sfâșietoare despre ziua în care a aflat că singurul ei fiu a murit...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Vești rele la pensie. Ce se întâmplă cu ajutorul la înmormântare în 2026? E pentru prima oară în ultimii 5 ani
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
5 moduri prin care poți preveni arsurile stomacale cauzate de mesele îmbelșugate de sărbători
Digi Animal World
Ce rasă de pisică ți se potrivește în funcție de zodie. Astrele dezvăluie felina care îți oglindește...
Film Now
Julianne Moore, la 65 de ani. Peste 100 de roluri, cinci nominalizări la Oscar, o căsnicie de succes și doi...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...