Intră în atmosfera de vacanță cu peliculele Film Now din luna decembrie

Ultima lună a anului vibrează pe Film Now cu o colecție de filme captivante: de la frați care se luptă cu un destin ce nu iartă, la o autoare prinsă într-o aventură pe care n-a avut curajul să o inventeze, până la o tânără care redescoperă magia în cel mai neobișnuit mod. Apoi, chiar în inima sărbătorilor, motoarele se aprind cu Maverick, în timp ce noaptea dintre ani explodează în culoare și pasiune cu un musical legendar. Crăciunul capătă intensitate, iar Noul An începe cu un spectacol care îți taie respirația.

Vineri, 5 decembrie, de la 21:40, Film Now aduce pe micile ecrane Gheara de fier/THE IRON CLAW (2023), una dintre cele mai emoționante povești din culisele wrestling-ului anilor ’80. Bazat pe fapte reale, filmul spune povestea fraților Von Erich, care cresc sub presiunea unui tată-antrenor nemilos, într-o lume dominată de forță, sacrificii și ambiție dusă la extrem. Între ascensiune fulminantă, rivalități și pierderi copleșitoare, familia devine simbolul unui „blestem” care a marcat istoria sportului. Zac Efron strălucește într-un rol surprinzător, iar lungmetrajul explorează legăturile de sânge, reziliența și prețul succesului. O producție care te zguduie mai mult decât ți-ai fi imaginat.

Duminică, 7 decembrie, de la 20:00, pe Film Now te așteaptă un periplu imprevizibil în Orașul pierdut/THE LOST CITY (2022). Sandra Bullock intră în pielea unei scriitoare de bestsellere romantice care ajunge, fără voia ei, să trăiască exact scenariile pe care le născocește în propriile cărți. Alături de modelul de pe coperta cărții ei (Channing Tatum) — chipeș, dar ușor depășit de situație — protagonista este aruncată în mijlocul junglei după o tentativă de răpire pusă la cale de un miliardar excentric (Daniel Radcliffe). Ce urmează? Haos, replici savuroase, pericole din toate direcțiile și o apariție-surpriză a lui Brad Pitt, toate într-un amestec delicios de suspans și umor – exact genul de escapadă potrivită pentru finalul de weekend.

Vineri, 19 decembrie, de la 20:00, pe Film Now, pășește în atmosfera festivă cu O nouă poveste de Crăciun/LAST CHRISTMAS (2019). Kate (Emilia Clarke) este o tânără care își dorește să ajungă cântăreață, dar, dintr-un motiv sau altul, se confruntă cu un șir interminabil de ghinioane și decizii neinspirate, lucrând ca elf într-un magazin cu tematică. Totul pare să meargă prost… până când îl întâlnește pe Tom (Henry Golding), un bărbat carismatic, care îi redă zâmbetul și speranța. Datorită coloanei sonore iconice a lui George Michael și prezenței memorabile a lui Michelle Yeoh și Emma Thompson, pelicula te învăluie în căldura, veselia și farmecul autentic al sărbătorilor de iarnă. LAST CHRISTMAS merge dincolo de clișeele unui film clasic de sezon, este o poveste despre regăsire, încredere și situații neașteptate. Bucură-te de o seară plină de râsete copiose și peripeții care te vor face să crezi din nou în spiritul Crăciunului.

Joi, 25 decembrie, de la 21:50, la Film Now, Tom Cruise pornește într-o nouă aventură la mare înălțime în Top Gun: Maverick (2022)! După mai bine de 30 de ani ca aviator de elită, Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) se întoarce să antreneze o nouă generație de piloți pentru o misiune imposibilă. Printre ei se află și fiul fostului său prieten Goose, ceea ce-l obligă să-și înfrunte trecutul și propriile temeri. Manevrele aeriene uluitoare realizate cu ajutorul tehnologiei de ultimă oră și cadrele la altitudine te țin cu sufletul la gură, iar chimia dintre veterani și tinerii recruți nu trece neobservată. Miles Teller, Jennifer Connelly, Glen Powell și Val Kilmer completează distribuția cu prestații solide și dinamice. Un blockbuster care îți oferă adrenalină, dar și un strop de nostalgie – pregătește-te pentru decolare!

Pe 31 decembrie, la momentul trecerii dintre ani (de la ora 24:00), Film Now te invită să vizionezi o Poveste din cartierul de vest/WEST SIDE STORY (2021). În New York-ul anului 1957, Tony și Maria se îndrăgostesc în ciuda faptului că aparțin unor bande rivale, care își dispută controlul zonei West Side, Jets și Sharks. Față de versiunea originală, adaptarea lui Spielberg pune reflectorul pe realitatea comunității portoricane și tema identității, într-un oraș definit de diversitate culturală. Coregrafia poartă amprenta lui Justin Peck, iar energia actorilor amplifică ritmul acțiunii. Muzica lui Leonard Bernstein, compusă în 1957, renaște în reorchestrarea lui David Newman, rămânând fidelă tonului consacrat. Partitura prinde viață cu interpretarea Filarmonicilor din New York și Los Angeles, sub bagheta lui Gustavo Dudamel. Ariana DeBose a fost distinsă cu Oscar pentru întruchiparea Anitei — același personaj care îi aducea Ritei Moreno premiul Academiei în 1962. Moreno revine în creația lui Spielberg, într-o ipostază diferită de această dată, care adaugă nuanțe și profunzime intrigii. O experiență vizuală construită în jurul iubirii și contrastelor sociale, o alegere îndrăzneață care deschide 2026 în stil mare.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

------------------------------------------------------------

# Gheara de fier

THE IRON CLAW/ 2023

Vineri, 5 decembrie, la 21:40

Regia: Sean Durkin

Cu: Zac Efron, Jeremy Allen White, Lily James, Harris Dickinson, Stanley Simons, Holt McCallany, Maura Tierney, Maxwell Jacob Friedman

---

# Orașul pierdut

THE LOST CITY/ 2022

Duminică, 07 decembrie, la 20:00

Regia: Aaron & Adam Nee

Cu: Sandra Bullock, Channing Tatum, Da'Vine Joy Randolph, Daniel Radcliffe, Brad Pitt

---

# O nouă poveste de Crăciun

LAST CHRISTMAS - Universal, 2019

Vineri, 19 decembrie, la 20:00

Regia: Paul Feig

Cu: Emilia Clarke, Henry Golding, Emma Thompson

---

# Top Gun: Maverick

TOP GUN: MAVERICK/ 2022

Joi, 25 decembrie, la 21:50

Regia: Joseph Kosinski

Cu: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer, Jon Hamm, Miles Teller, Ed Harris, Glen Powell, Lewis Pullman

---

# Poveste din cartierul de vest

WEST SIDE STORY/ 2021

Miercuri, 31 decembrie, la ora 00:00

Regia: Steven Spielberg

Cu: Rachel Zegler, Ansel Elgort, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno

---

Despre Film Now

Programul Film Now este disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR

comunicare@digi.ro

Telefon: +40 31 400 42 44

www.DIGI.ro

https://www.facebook.com/digipunctro

Film Now este parte a grupului Digi. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM, Chill FM, DIGI 24 FM.

Editor : A.D.V.