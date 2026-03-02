Kendama, un joc al îndemânării, în care copiii își testează strategia și concentrarea

Kendama e unul dintre jocurile preferate ale copiilor, un joc de dexteritate ce întărește strategia, concentrarea și îndemânarea jucătorilor. Concursul organizat de Destiny Park în acest final de săptămână, unul în care și-au putut testa abilitățile, a fost primit cu entuziasm, mai ales ca jocurile au fost supervizate de Xremus, un adevărat maestru al îndemânării.

Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park, a ținut să precizeze că evenimentul reprezintă și punctul de plecare a unei noi serii de evenimente speciale, denumite „Destiny Magic Moments”.

„Destiny Magic Moments”, așa se numesc toate evenimentele pe care noi le facem aici pentru cei mici, dar și pentru cei mari. Și vom da startul acestor evenimente în această primăvară pe 28 martie, cu o întâlnire cu Xremus. De această dată va fi vorba de un battle pe trei categorii de vârstă: de la 3 la 7 ani, de la 8 la 14 ani și peste 14 ani. Așa că îi invităm pe toți cei amatori de kendama și cei care îl iubesc pe Xremus, să vină la noi”, a declarat Ana Maria Pascaru.

