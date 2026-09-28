La Film Now, peliculele din octombrie sfidează orice scenariu previzibil

Ce faci când o dezamăgire profundă nu te lasă să te reîndrăgostești? Când un jaf de milioane se transformă într-o cursă cu ambulanța? Când o ușă către lumea de dincolo se deschide exact când n-ar trebui? Sau când o jucărie creată să protejeze un copil ajunge să decidă cine reprezintă un risc pentru acesta? În octombrie, Film Now vine cu patru producții în care totul poate lua o turnură surprinzătoare și cu suficient de multe motive cât să nu te dezlipești de televizor până la final.

Vineri, 2 octombrie, de la ora 20:00, pe Film Now te așteaptă o poveste care arată că nicio inimă nu este prea rănită pentru a mai iubi: Răscumpărată prin iubire/REDEEMING LOVE (2022). Suntem în California anilor 1850, în plină Goană după Aur, unde o întâlnim pe Angel, o tânără marcatǎ de traume adânci. Forțată să lucreze ca "damă de companie" încă din copilărie, ea nu mai poate crede în concepte precum afecțiune, blândețe sau mântuire. Însă destinul îi scoate în cale un fermier de o bunătate rară și o răbdare infinită: Michael. Hotărât să-i dovedească că merită mai mult, o ia de soție și devine astfel scut împotriva propriilor ei demoni. Între frica acesteia de a se atașa și tenacitatea lui de a-i vindeca cicatricile din suflet, se naște o dramă emoționantă despre curaj, iertare și puterea dragostei necondiționate. Ecranizare a bestsellerului semnat de Francine Rivers, lungmetrajul demonstrează că, oricât de întunecat ar fi trecutul cuiva, o nouă șansă este mereu posibilă.

Duminică, 25 octombrie, de la ora 20:00, Film Now îți oferă o doză de adrenalină pură marca Michael Bay: Ambulanța: Salvare contracronometru/AMBULANCE (2022). Will Sharp, un veteran decorat disperat să acopere facturile medicale ale soției sale, apelează la unica persoană de la care n-ar trebui să ceară ajutor: fratele său vitreg Danny, un infractor carismatic de carieră. Acesta îi propune cel mai mare furt bancar din istoria Los Angeles-ului: 32 de milioane de dolari. Dar când planul eșuează lamentabil, cei doi deturnează o ambulanță aflată în misiune, care transporta un polițist rănit și o asistentă, și pornesc într-o vânătoare nebună prin oraș, cu agenții LAPD pe urmele lor. Între instinctul de supraviețuire și încercarea de a-și ține ostaticii în viață pentru a nu agrava situația, Will și Danny trebuie să evadeze fără să se distrugă unul pe celălalt. Cu Jake Gyllenhaal într-un rol de mare intensitate, cascadorii spectaculoase și efecte pirotehnice, filmul îți garantează două ore de acțiune neîntreruptă.

Vineri, 30 octombrie, de la ora 21:50, Film Now difuzează continuarea mult dorită a comediei fantastice Beetlejuice Beetlejuice (2024), regizate de Tim Burton, la 36 de ani după clasicul din 1988. După o tragedie bruscă, trei generații de femei din familia Deetz, respectiv Lydia, acum mamă de adolescentă și gazdă a unei emisiuni TV despre paranormal, fiica ei rebelă Astrid și bunica Delia, se reîntorc în casa din Winter River. Când Astrid descoperă o machetă misterioasă ascunsă în pod și declanșează accidental portalul către Lumea de Dincolo, rămânând captivă, Lydia nu are de ales și trebuie să recurgă iarăși la bio-exorcistul malefic Betelgeuse (Michael Keaton). Acesta, odată eliberat, e dispus s-o scoată de acolo, dar numai dacă ea acceptă să se mărite cu el. Cu autenticele scene de animație stop-motion, definitorii pentru stilul lui Burton, și cu machiaje și costume extravagante, firul narativ păstrează farmecul macabru și amuzant al capodoperei din 1988. La ele se adaugă o distribuție căreia li s-au alăturat Jenna Ortega, Monica Bellucci, Justin Theroux și Willem Dafoe, aducându-ți ingredientele perfecte pentru un sfârșit de săptămână cu suspans și umor negru.

Sâmbătă, 31 octombrie, chiar în seara de Halloween, de la ora 22:05, pe Film Now rulează M3GAN (2022), un thriller de groază despre pericolele Inteligenței Artificiale și ale legăturilor afective excesive cu tehnologia. Gemma, specialistă în robotică la o firmă de jucării, creează M3GAN, o păpușă dotată cu propria gândire, menită să devină cel mai bun companion al unui copil. Când se trezește peste noapte tutorele nepoatei sale orfane Cady, Gemma se simte copleșită de responsabilitatea primită și alege să-și asocieze prototipul cu fetița, sperând să găsească astfel o soluție atât pentru presiunea de la job, cât și pentru nesiguranța ei în rolul de părinte. Dar programul lui M3GAN evoluează necontrolat, iar aceasta dezvoltă o protecție feroce față de Cady, văzând în oricine i-ar putea provoca micuței neplăceri o potențială amenințare. Gerard Johnstone stă la cârma proiectului realizat împreună cu maestrul horror-ului James Wan (The Conjuring, Saw, Insidious, Annabelle, The Nun), care îmbină momente de tensiune cu o satiră usturătoare la adresa dependenței moderne de gadgeturi și algoritmi.

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Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3,05 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

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# Răscumpărată prin iubire

REDEEMING LOVE/ 2022

Vineri, 02 oct, la 20:00

Regia: D.J. Caruso

Cu: Abigail Cowen, Tom Lewis, Eric Dane, Famke Janssen, Logan Marshall-Green, Nina Dobrev

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# Ambulanța: Salvare contracronometru

AMBULANCE/ 2022

Duminicǎ, 25 octombrie, la 20:00

Regia: Michael Bay

Cu: Jake Gyllenhaal, Eiza González, Yahya Abdul-Mateen II

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# Beetlejuice Beetlejuice

BEETLEJUICE BEETLEJUICE/ 2024

Vineri, 30 octombrie, la 21:50

Regia: Tim Burton

Cu: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Justin Theroux, Monica Bellucci, Willem Dafoe

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# M3gan

M3GAN/ 2022

Sâmbătă, 31 octombrie, la 22:05

Regia: Gerard Johnstone

Cu: Allison Williams, Violet McGraw, Jenna Davis

Despre Film Now

Programul Film Now este disponibil pe site-ul https://www.filmnow.ro/program.

Pentru mai multe informaţii:

Departamentul Comunicare și CSR

comunicare@digi.ro

Telefon: +40 31 400 42 44

www.DIGI.ro

https://www.facebook.com/digipunctro

Film Now este parte a grupului Digi. Grupul mai deține canalele Digi24, Digi Sport 1, 2, 3 și 4, primul post TV Ultra HD din România, Digi 4K, televiziunile tematice Digi World, Digi Life și Digi Animal World, cele de muzică, UTV, Music Channel, Hit Music și posturile de radio PROFM, Digi FM, Dance FM, Chill FM, DIGI 24 FM.

Editor : A.D.V.