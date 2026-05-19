„«La mulți ani!», copii! Să fiți fericiți și să aveți parte de o copilărie minunată!”

Și în această săptămână, pe lângă jocurile de rol specifice parcului, cei mici s-au putut bucura de momentele speciale oferite de Destiny Magic Moments. Punctul culminant al zilei a fost concertul trupei MELIMI.

„Copiii au fost extraordinari! Au cântat cu noi de la prima piesă până la ultima piesă”, „A fost o energie super, super mare! Toată lumea a sărit, toată lumea a cântat... a fost genial!”, „Noi le dorim tuturor copiilor «La mulți ani!», să fie fericiți și să aibă parte de o copilărie minunată!”, au reacționat membrii trupei MELIMI.

„Atmosfera a fost absolut electrizantă! Avem foarte, foarte mulți copii, parcul este plin, dar cel mai important este că sunt fericiți. Se vede pe fețele lor. Au intrat în atmosfera de sărbătoare, au fost primiți cu baloane, cu bomboane, cu muzică, cu dans, cu personajele noastre”, a deckarat Ana Maria Pascaru, director de Marketing Destiny Park.

