Mai este luna extremelor la Film Now: suspans, pericole și acțiune pe toate fronturile

La Film Now, adrenalina nu ia pauză când miza este lupta pentru supraviețuire: de la povești în care limitele umane sunt puse la încercare de amenințări imprevizibile, relații de familie fisurate sub greutatea orgoliului și a secretelor nespuse, până la umbre ale trecutului ce refuză să dispară și obsesii născute în numele adevărului, personajele sunt prinse într-un carusel amețitor al deciziilor ce nu mai pot fi amânate. Pregătește-te pentru un program palpitant care nu te va lăsa să te ridici din fața micului ecran. Lumini, cameră, acțiune!

Vineri, 1 mai, de la ora 21:25, Paza de cartier/ NEIGHBORHOOD WATCH (2025) este recomandarea serii, pe Film Now! Într-un cartier modest, armonia cotidiană este perturbată atunci când Simon (Jack Quaid), un tânăr care suferă de schizofrenie, susține că a asistat la răpirea unei femei în plină zi. Pe fondul vulnerabilităților sale psihice, credibilitatea îi este pusă sub semnul întrebării de către autorități. Singurul care îi acordă, totuși, un strop de încredere este vecinul său, Ed, un fost agent de securitate care acceptă să îl însoțească mai degrabă din curiozitate și instinct, decât din convingere. Împreună, aceștia pornesc o investigație neoficială pe cont propriu, bazată pe observații fragmentare și indicii greu de verificat. Cu o finețe psihologică aparte, regizorul Duncan Skiles urmărește dinamica dintre doi oameni subapreciați și neînțeleși, precum și fragilitatea de a fi altfel, într-un tablou în care imaginația și realitatea se suprapun constant, până în punctul în care devine tot mai greu de stabilit unde se termină faptele și unde încep percepțiile distorsionate ale protagonistului.

Vineri, 8 mai, de la ora 22:00, pe Film Now, află cât de departe poate merge un părinte disperat pentru binele copilului său. La trei ani după ce omenirea a fost cât pe ce să fie eradicată de „Secerători”, niște creaturi care au ucis 95% din populație, supraviețuitorii au descoperit singurul punct slab al monștrilor. Din motive necunoscute, aceștia nu pot urca la o altitudine mai mare de 2.500 de metri, un semn providențial pentru comunitățile izolate din regiunile montane - ultimele bastioane de siguranță suspendate deasupra pericolului ce pândește din adâncuri. Pentru Will, liniștea este tulburată din cauza problemelor de sănătate ale fiului său, Hunter. Însoțit de Nina, o cercetătoare care lucrează la o metodă de a-i extermina pe Secerători o dată pentru totdeauna, și Katie, o prietenă de familie, Will se aventurează pe terenurile ostile pentru a face rost de tratamentul ce îi poate salva viața băiatului său, incursiune care îi transformă pe cei trei într-o pradă aproape sigură. Descoperă o producție emoționantă despre curaj, sacrificiu și iubire necondiționată în thrillerul cu note SF La limita supraviețuirii/ ELEVATION (2024).

Duminică, 10 mai, începând cu ora 20:00, Film Now te invită în mijlocul uneia dintre cele mai intense experiențe cinematografice ale ultimilor ani: Tornade/ TWISTERS (2024). Kate Carter (Daisy Edgar-Jones), o fostă vânătoare de furtuni marcată de o întâmplare traumatică în timpul unei expediții din tinerețe, studiază tiparele meteorologice din confortul biroului. Însă rutina îi este dată peste cap atunci când Javi, amicul ei, o convinge să revină în prima linie pentru a testa un sistem revoluționar de scanare a tornadelor. Pe parcurs, Kate intră în coliziune cu Tyler Owens, un influencer arogant, impulsiv și mereu în căutarea senzaționalului, cunoscut în online drept „Tornado Wrangler”. Cei doi portretizează lumi complet opuse - știința și precauția versus extravaganța de dragul faimei – și totuși, ajung să colaboreze atunci când sezonul fenomenelor extreme se dovedește mai capricios ca niciodată. Cu un aer nostalgic și scene pline de tensiune, filmul aduce un omagiu predecesorului său din 1996, pentru a ne reaminti cât de mic este omul în fața naturii și cât de nemărginită poate fi dorința de a o înțelege.

O noapte de distracție îți poate schimba viața - este premisa de la care se declanșează toate evenimentele din Capcană misterioasă/ TRAP (2024), producția ce întregește perfect atmosfera clandestină a lunii, la Film Now. Vineri, 22 mai, de la 22:05, fă cunoștință cu Cooper (Josh Hartnett), un tată aparent obișnuit care își duce fiica la concertul unei vedete pop în vogă. Ceea ce trebuia să fie o seară memorabilă se preschimbă, cât ai clipi, într-un joc primejdios de-a șoarecele și pisica atunci când bărbatul observă prezența masivă a forțelor de ordine în incintă. Curând, își dă seama că spectacolul nu e doar un moment artistic, ci o momeală minuțios orchestrată de către FBI pentru a captura un criminal în serie. Ce nu știe Cooper este că ținta... e chiar el. Prins într-un labirint sufocant, acesta trebuie să găsească o metodă de evadare fără a-și deconspira identitatea în fața fiicei, fără a atrage atenția agenților federali și fără a fi înregistrat ca suspect pe camerele de luat vederi din arenă. Cu un ritm alert, răsturnări de situație bine dozate și efecte vizuale foarte ofertante, lungmetrajul semnat de M. Night Shyamalan este precum o veritabilă partidă de șah unde fiecare mutare poate fi ultima.

Finalul primăverii aduce povestea originii unuia dintre cei mai longevivi rivali ai lui Spider-Man – Kraven vânătorul/ KRAVEN THE HUNTER (2024) – doar la Film Now, duminică, 31 mai, de la ora 20:00. Inspirată din celebrele benzi desenate cu supereroi, acțiunea surprinde evoluția lui Sergei (Aaron Taylor-Johnson), un tânăr marcat de o copilărie brutală. După moartea mamei, el și fratele său, Dmitri, cresc sub autoritatea unui tată nemilos, Nikolai (Russell Crowe), pentru care legea celui mai puternic umbrește orice formă de empatie. Relația toxică dintre ei atinge punctul culminant în timpul unei expediții în Africa. Rănit grav în timp ce încerca să-și apere fratele de atacul unui leu, Sergei este abandonat fără ezitare de propriul părinte. Destinul, însă, avea să-i rezerve o soartă neașteptată… contactul cu sângele animalului îi oferă abilități supraomenești: simțuri ascuțite, capacitatea de regenerare și o energie ieșită din comun. Ajuns la maturitate, Sergei, acum sub numele de Kraven, pornește într-o misiune violentă de răzbunare împotriva imperiului lui Nikolai. Cu secvențe de luptă intense ce reflectă natura sălbatică a personajului, fanii universului Marvel vor fi martorii nașterii unui anti-erou emblematic.

# Paza de cartier

NEIGHBORHOOD WATCH/ 2025

Vineri, 01 mai, la 21:25

Regia: Duncan Skiles

Cu: Jack Quaid, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman

# La limita supraviețuirii

ELEVATION/ 2024

Vineri, 08 mai, la 22:00

Regia: George Nolfi

Cu: Anthony Mackie, Morena Baccarin, Maddie Hasson

# Tornade

TWISTERS/ 2024

Duminică, 10 mai, la 20:00

Regia: Lee Isaac Chung

Cu: Glen Powell, Daisy Edgar-Jones, Anthony Ramos

# Capcană misterioasă

TRAP/ 2024

Vineri, 22 mai, la 22:05

Regia: M. Night Shyamalan

Cu: Josh Hartnett, Ariel Donoghue, Alison Pill

# Kraven vânătorul

KRAVEN THE HUNTER/ 2024

Duminică, 31 mai, la 20:00

Regia: J.C. Chandor

Cu: Aaron Taylor-Johnson, Russell Crowe, Ariana DeBose, Alessandro Nivola, Christopher Abbott, Fred Hechinger, Levi Miller, Tom Reed, Yuri Kolokolnikov

