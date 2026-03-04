Martie, sub semnul curajului: pășește dincolo de limite cu peliculele Film Now

Pe Film Now, primăvara vine cu povești care îți poartă imaginația în locuri neașteptate: intrăm în saloanele sofisticate ale înaltei societăți pariziene din anii '50, străbatem nemiloasele dune de nisip care mistuie totul în cale, rătăcim prin lumi fantastice și ajungem la marginea extincției din viziunea distopică a lui George Miller. Luna aceasta, granița dintre realitate și ficțiune devine tot mai subtilă, iar personajele principale aleg cărări nebătătorite, forțează propriile hotare și descoperă că, indiferent de miza pentru care luptă (împlinirea unei dorințe ascunse, supraviețuire, dreptate sau pace), adevărata transformare începe din interior.

Sâmbătă, 07 martie, de la 20:00, la Film Now, o întâlnim pe Ada Harris, o femeie cu o viață modestă, care își câștigă existența ca menajeră în casele aristocrației londoneze. Într-o zi obișnuită de lucru, găsirea unei rochii Dior haute couture îi deschide un orizont la care nu îndrăznise să se gândească. Fascinată de perfecțiunea ei, Ada are o revelație și decide, în sfârșit, să-și îndeplinească marea dorință de a poseda o piesă de colecție doar a ei. Cu energie debordantă și umor nestăvilit, își croiește drumul spre Paris, hotărâtă să facă tot ce-i stă în putință pentru a-și vedea visul cu ochii. Deși se lovește de o elită arogantă și inaccesibilă, prin autenticitatea, căldura și bunătatea sa reușește să dărâme barierele celei mai exclusiviste case de modă. Pe străzile vibrante ale Orașului Luminilor, aceasta învață că eleganța este o stare de spirit, nu un privilegiu social, și că idealurile mărețe merită orice efort. Dna. Harris cucerește Parisul/MRS. HARRIS GOES TO PARIS (2022), ecranizarea romanului semnat de Paul Gallico, este o lecție despre demnitate, determinare și curajul de a-ți acorda șansa de a aspira.

Weekendul continuă pe Film Now, duminică, 08 martie, de la 20:00, cu destinul tinerei Furiosa, răpită din paradisul natal și aruncată în mijlocul deșertului necruțător, stăpânit de tiranul Dementus. În timp ce două forțe malefice, Dementus și Immortan Joe, se înfruntă pentru supremație, protagonista trebuie să reziste și să-și caute calea de întoarcere spre casă. Călită de încercările dure la care este supusă, din fetița inocentă se naște războinica de temut din universul post-apocaliptic dominat de haos și adrenalină. Cu magnetica Anya Taylor-Joy în rolul principal și Chris Hemsworth într-o interpretare memorabilă, Furiosa: Saga Mad Max/FURIOSA: A MAD MAX SAGA (2024) explorează ascensiunea fulminantă a unei figuri legendare într-un spectacol vizual electrizant, unde voința rescrie regulile supraviețuirii, în stilul vizionar al lui George Miller.

Sâmbătă, 14 martie, de la 20:00, pe Film Now, pătrunde în coloratul tărâm al imaginației alături de Harold, un tânăr crescut între paginile unei cărți care află că tot ceea ce desenează cu creionul său mov prinde viață. Dornic să înțeleagă cine este cu adevărat, Harold schițează o ușă către necunoscut și ajunge, din universul familiar al povestirilor, în realitatea guvernată de incertitudine. Însoțit de Moose, companionul său loial, Harold pornește într-o călătorie plină de magie și provocări în care creionul devine singurul aliat de nădejde. Cu ajutorul lui, traversează situații neobișnuite, își face noi prieteni și descoperă că, odată scăpată de sub control, creativitatea poate avea consecințe imprevizibile. Regizat de Carlos Saldanha și avându-l în distribuție pe Zachary Levi, Harold și creionul fermecat/HAROLD AND THE PURPLE CRAYON (2024) combină elemente live-action cu animații hazlii și oferă o adaptare modernă a cărții pentru copii cu același nume care a încântat generații întregi. O peliculă cu mult amuzament și inventivitate, despre puterea de a-ți desena propria soartă.

Vineri, 20 martie, de la 20:00, Film Now te invită să urmărești cum perseverența, ambiția și spiritul de echipă pot lega o relație cu totul aparte. În filmul Campioni/Champions (2023), un grup de tineri demonstrează că succesele care dăinuie izvorăsc din inimă și nu se obțin doar pe teren. Woody Harrelson intră în pielea lui Marcus, un antrenor temperamental dintr-o ligă inferioară de baschet care, după un accident rutier cauzat de consumul de alcool, este pus în fața unei alegeri dificile: detenție sau muncă în folosul comunității. Este obligat de instanță să coordoneze „The Friends”, un colectiv alcătuit din jucători cu dizabilități intelectuale și ceea ce pare o sancțiune îl va marca mai profund decât și-ar fi putut închipui. Chiar dacă inițial Marcus rămâne străin de felul lor de a fi și nu le acordă respectul cuvenit, experiența alături de ei îi zdruncină convingerile și îi schimbă perspectiva. Dincolo de prejudecăți și diferențe, învață cât valorează stima de sine, încrederea și caracterul. Un remake american al lungmetrajului spaniol Campeones (2018), scenariul are ca sursă de inspirație evoluția formației Aderes din Burjassot, Valencia, care a cucerit douăsprezece titluri în campionate naționale între 1999 și 2014. Sub îndrumarea lui Bobby Farrelly, producătorii au desfășurat un casting amplu în SUA și Canada, recrutând actori cu nevoi speciale extrem de talentați, a căror prestație conferă naturalețe fiecărei secvențe.

La finalul lunii, duminică, 29 martie, de la 20:00, Tom Hardy revine în rolul lui Eddie Brock în Venom: Ultimul dans/VENOM: THE LAST DANCE (2024), producția care încheie trilogia Marvel. Vânați de autorități și amenințați de creaturile trimise pe Pământ care riscă să dezlănțuie anarhia în întreaga lume, Eddie și simbiotul său extraterestru, Venom, se confruntă cu cel mai mare pericol de până acum. Acuzați de moartea detectivului Patrick Mulligan, cei doi trebuie să găsească o ieșire să-și dovedească nevinovăția, în timp ce o catastrofă globală planează deasupra lor. Pentru a reuși, Eddie și Venom sunt nevoiți să își unească forțele mai mult ca niciodată, trecând prin bătălii spectaculoase și confruntări tensionate care le testează legătura unică. Cu un ton mai sumbru și mai personal decât în capitolele anterioare, Tom Hardy navighează cu finețe între accentele ironice și momentele de intensitate dramatică, alături de Chiwetel Ejiofor, Juno Temple și Rhys Ifans. Mai mult decât o simplă aventură, acest act final este o reflecție asupra sacrificiului și responsabilității de a fi înzestrat cu o putere uriașă fără a te lăsa consumat de ea.

